Не отдала $2 млрд: дочь экс-президента вернули в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова нарушила условия отбывания наказания и была переведена в колонию общего режима. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

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В ведомстве отметили, что Каримовой, которая отбывала наказание в доме у своей дочери Иман, запретили покидать квартиру, пользоваться средствами связи и интернетом. Силовики предупреждали ее, что в случае невыполнения наложенных обязанностей суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы иным видом наказания.

%Несмотря на это, подчеркнули в ведомстве, Каримова «систематически нарушала установленные судом ограничения». Так, 22 ноября 2018 года она самовольно покинула квартиру своей дочери — осужденной было вынесено предупреждение.

«Несмотря на него, Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет, [а также] активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», — пояснили в Генпрокуратуре Узбекистана. В связи с этим в ведомстве приняли решение отправить Гульнару Каримову отбывать оставшееся наказание в колонию общего режима.

О задержании Каримовой в инстаграме накануне сообщила ее дочь. По ее словам, 5 марта около 19.00 по местному времени (17.00 мск) силовики ворвались в ее квартиру, расположенную в Ташкенте. «Один из них сначала от имени «руководства» угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму и увез в непонятном направлении», — говорится в посте Иман Каримовой.

Она отметила, что на тот момент никто не знал, где находится ее мать, однако адвокаты и прокуроры в Швейцарии (там против Каримовой также было возбуждено уголовное дело, — «Газета.Ru») уже осведомлены о задержании осужденной и принимают меры.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что опубликованные Иман Каримовой кадры, где якобы изображено похищение ее матери, являются «довольно старыми». «В скором времени будет сделано официальное заявление по данному вопросу», — пояснили в ведомстве.

Еще в феврале текущего года сын Каримовой Ислам сообщал, что следственные органы оказывают давление на его мать. На своей странице в инстаграме он отмечал, что ей также отказывают в своевременной медицинской помощи.

Спустя некоторое время в ГП опровергли эту информацию, заявив, что у Каримовой всегда был доступ к врачам — включая тех, «кого она просила».

Напомним, что в октябре 2013 года против Гульнары Каримовой возбудили уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Как сообщали правоохранители, преступления совершались в составе ОПГ в 2001-2013 годах. Общая сумма причиненного ущерба оценивалась в около $2 млрд. Власти Узбекистан тогда инициировали арест активов Каримовой в 12 странах — в том числе и в России.

В декабре 2017 года женщину приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако спустя полгода Каримова взяла на себя обязательства вернуть нажитые преступным путем деньги и возместить ущерб, нанесенный государству. В связи с этим суд изменил ее на оказание на ограничение свободы на пять лет. Отбывать оставшийся срок она отправилась в квартиру своей дочери Иман.

Примечательно, что в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении 13 человек и еще порядка 40 физлиц и компаний. Под удар тогда попала и Каримова.

Санкции были введены на основании акта Магнитского, принятого в декабре 2012 года. Изначально закон вводил визовые ограничения на въезд в США и блокировку финансовых активов в американских банках в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Однако позднее акту придали статус глобального закона. Теперь санкции по нему не ограничиваются гражданами РФ, а применяются ко всем странам, где, по мнению американских властей, нарушаются права человека.