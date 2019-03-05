Мстил жене: маньяк в белых перчатках пойдет под суд

В Москве правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении Бахтиёра Матякубова, обвиняемого в пяти убийств и разбойных нападениях. Об этом сообщили в московском главке СК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Как считает следствие, Матякубов в период с января по апрель 2015 года нападал на женщин в безлюдных местах в Москве и области. Так, 17 марта 2015 года в Измайловском парке он встретил незнакомую ему 35-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Мужчина ударил женщину ножом в область сердца.

Следователи также выяснил, что Матякубов наносил удары ножом так, чтобы жертвы не успели позвать на помощь и умирали на месте.

Выследить преступника удалось после изучения детализаций мобильного телефона. Правоохранители также пошагово восстановили передвижения Матякубова, соотнося их с местами преступления. На месте проживания мужчины была обнаружена его одежда со следами крови двух жертв. В рамках уголовного дела следователи допросили более 25 потерпевших и свидетелей.

В сообщении ведомства также отмечается, что психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого «эмоционально неустойчивое расстройство личности, вспыльчивость, повышенную возбудимость, мстительность и личную неприязнь к лицам женского пола».

В ходе предварительного следствия Матякубов полностью признал свою вину во всех пяти убийствах. С 2017 года мужчина содержится в одном из столичных СИЗО.

Телеграм-канал Mash сообщает, что, Матякубов убивал женщин, чтобы отомстить жене, которую винил в изменах. Впервые он сел в тюрьму в 17 лет за разбой и изнасилование. После отсидки уехал в Москву, но через два месяца снова попал за решетку, получив 7 лет за разбой. При этом, отмечают авторы канала, родные Матякубова всегда боялись его — парень постоянно дрался в школе, бил братьев, сестер и родителей.

Матякубова прозвали «маньяком в белых перчатках» — ими он пользовался во время убийств. После серии нападений в Москве Матякубов уехал на Украину, чтобы скрыться от полиции. Там его и поймали после того, как объявили в международный розыск.

Ранее СМИ сообщали, что список жертв Матякубова состоит из 11-ти женщин, убитых им в России, Узбекистане и на Украине. Украинский суд уже приговорил мужчину к пожизненному сроку за три убийства. После этого его экстрадировали в Россию. Как сообщает Mash, после российского суда Матякубов будет отправлен к правоохранителям Узбекистана.

В январе этого года стало известно, что в Иркутской области арестован серийный насильник, который в течение 11 лет нападал на женщин и девочек. Преступником оказался 50-летний житель городка Тулун, расположенного в 400 км от Иркутска.

В региональном СК пояснили, что преступления не удавалось раскрыть на протяжении многих лет, поскольку мужчина «принимал тщательные меры для сокрытия следов». Кроме того, долгое время правоохранители не объединяли в серию изнасилования женщин в Тулуне, считая их единичными преступлениями.

Найти насильника тулунским полицейским помогла следственно-оперативная группа из Ангарска.

В 2012-м эта же команда задержала одного из самых кровавых преступников России — «ангарского маньяка» Михаила Попкова, виновного в убийстве 78 человек.

Правоохранители, прибывшие для помощи в Тулун в прошлом году, повторно опросили всех потерпевших и свидетелей и составили фоторобот предполагаемого маньяка. Как было указано в ориентировке, полиция разыскивала мужчину 43-58 лет, ростом не менее 160 см, круглолицего, с русыми или темными волосами, плотного телосложения. Все потерпевшие также вспоминали, что от насильника пахло бензином и соляркой. Из особых примет указывали на шрам в районе переносицы, хрипловатый голос и грязную робу.

После публикации фоторобота один из жителей Тулуна обратился в полицию, сказав, что знает мужчину, сильно похожего на разыскиваемого преступника. Основанием для задержания мужчины стал анализ ДНК. Его вызвали в отдел полиции и взяли биологический материал, который сравнили с образцами насильника, взятыми с жертв нападений. Следователи утверждают, что образцы ДНК совпали на 100%. Позже мужчина дал признательные показания. Задержанный работал бульдозеристом на угольном разрезе, женат, имеет двух взрослых детей.