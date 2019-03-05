«Конфликтный хулиган»: школьник стрелял по детям из-за денег

Ученик восьмого класса школы № 10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района устроил стрельбу во время перемены. В результате происшествия пострадали пятеро школьников, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«4 марта днем 15-летний ученик причинил травмы мягких тканей пятерым учащимся одной из школ из пневматического пистолета. Конфликт произошел вне учебного заведения.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о принятии процессуального решения», — заявили в управлении, добавив, что сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД в данный момент проводят проверку по факту конфликта.

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Отмечается, что инцидент произошел в районе 11 утра, когда школьник пришел в школу и принес с собой пневматический пистолет, который ранее приобрел с рук. По информации «КП — Кубань», во время большой перемены он подошел к ученикам, выбежавшим к ларьку около учебного заведения, и потребовал у них деньги. Получив отказ, он начал стрелять.

В результате у пострадавших подростков медики зафиксировали ссадины и гематомы. Как уточнил глава Темрюкского района Федор Бабенков, к серьезным последствиям это не привело. «Легкие ушибы, никого на госпитализацию не приглашали», — сообщил Бабенков.

Он также заявил, что существует и еще одна версия событий: стрельба якобы произошла не из-за конфликта между детьми, а из-за неосторожности. По информации Бабенкова, школьники стреляли по банкам из пистолета, затем один из них выстрелил другому в ногу.

По информации пресс-службы администрации Темрюкского района, руководство школы попыталось забрать у ребенка оружие, однако тот заявил, что пистолета у него нет. Предполагается, что мальчик успел выбросить его в канализацию. «В школу была вызвана мать несовершеннолетнего», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации. В нем также уточняется, что с 2016 года подросток состоит на внутришкольном учете.

Как отмечают другие ученики школы, поступок мальчика практически не вызвал у них удивления. «Он учится в нашей школе, но мы не дружим. Он хулиган, он сам по себе конфликтный», — сообщил РИА «Новости» один из школьников.

По словам еще одной ученицы, подросток и раньше был замечен в ссорах со многими сверстниками. «У него был конфликт со многими, — признала собеседница агентства. — Поводы были разные и глупые. Прошел не так, посмотрел не так».

Ранее сообщалось, что

25 января стрельбу около учебного заведения устроил 17-летний ученик саратовского лицея, который ранил из пневматического пистолета своего сверстника.

По данным областной прокуратуры, группа учащихся находилась на улице, когда к ним подошел еще один ученик школы, чтобы похвастаться своим новым пневматическим пистолетом. Отмечается, что ребенок приобрел его через интернет. Тогда 17-летний подозреваемый взял у друга оружие, чтобы посмотреть. Однако внезапно развернулся и выстрелил в сторону одного из подростков, попал ему в ногу. Выстрел он произвел, якобы припомнив обиды из-за конфликта трехмесячной давности.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, в результате инцидента никто не пострадал, у потерпевшего был зафиксирован только синяк на ноге. В отношении стрелявшего полиция возбудила уголовное дело о побоях.

В тот же день пострелять решил и ученик школы в Абалаково на севере Красноярского края. Об этом РИА «Новости» стало известно от Минобразования региона. «Подросток произвел выстрел в воздух за территорией школы из охотничьего ружья. Причины поступка пока неизвестны», — заявил собеседник агентства, уточнив, что ребенок стрелял по окнам учебного заведения и стоящим неподалеку машинам. Обошлось без погибших и пострадавших.

Позже информацию о стрельбе подтвердили и в краевом МВД. По информации правоохранителей, подросток произвел четыре выстрела в воздух из-за конфликта с другими учащимися.

Эту же версию поддержали и ученики школы. По их словам, причина внезапной агрессии мальчика заключалась в желании отомстить однокласснику, избившему его за день до инцидента. Однако тот, завидев ружье издалека, быстро скрылся, чем еще больше разозлил подростка. «От него можно было ожидать что угодно. Но, насколько я знаю, он стрелял только в воздух. Можно посмотреть в школе, что сняли камеры. Знаю еще, что в этот день приезжали люди из другого города», — сообщила одна из учениц школы телеканалу «360».

Со слов учеников школы также стало известно, что ребенок обучается в коррекционном классе из-за «легкой умственной отсталости». Он находится под опекой бабушки и дедушки, которые также содержат двух его сестер и брата. Родителей мальчика лишили прав несколько лет назад.