«Отчаянно билась за жизнь»: мороз и соседи погубили пенсионерку

86-летняя жительница Калужской области Мария Петровская трое суток блуждала по улицам и пыталась попасть в дома односельчан, чтобы согреться. На третий день после пропажи пенсионерка была обнаружена мертвой — по предварительным данным, она скончалась от переохлаждения. Об этом говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт».

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Петровская пропала в ночь с 27 на 28 февраля около 0:30 в селе Оболенское, в котором проживает не больше 100 человек. 1 марта волонтеры приступили к поиску пожилой женщины. По данным «Лиза Алерт», она страдала деменцией. Отряд из почти 60 человек за пару дней расклеил около тысячи листовок, а также провел разведку на местности с воздуха с помощью парапланов.

Местные жители рассказали, что несколько раз видели пенсионерку ночью 1 марта. Женщина неоднократно стучалась в дома односельчан, однако люди боялись открывать дверь незнакомке либо подходили уже тогда, когда она ушла. Блуждания Петровской по селу попали на камеры видеонаблюдения. На них видно, что пожилая дама была легко одета — на ней был лишь халат и мужской пиджак.

«То, что я увидела, повергло меня в еще больший шок, от которого пока очень трудно восстановиться. Бабулечка наша забрела в дачи, в надежде хоть здесь найти людей и обогрев, она выбилась из сил и, видимо, окончательно замерзла, только на одной ноге была обувь.

Она настолько боролась за жизнь, что замерзая, пыталась влезть в щель между забором чьей-то дачи и землей, щель 20 см от земли, куда пролезть смогла только одна ножка, она изрезала и изранила ее себе в кровь, она отчаянно билась за жизнь», — рассказала волонтер «Лизы Алерт» Юля Мири.

Тело Марии Петровской было обнаружено 2 марта в 40 км от Оболенского — в садоводческом некоммерческом товариществе «Химик». По словам волонтеров, на голову пенсионерки был натянут легкий пиджак. Рядом находились обрывки одежды, а также следы крови. За три дня с момента пропажи женщина успела преодолеть расстояние в 10 км.

Как пишет телеканал РЕН ТВ, в садовом товариществе «Химик» зимой никто не проживает, поэтому просить здесь кого-либо о помощи бесполезно. В соседнем поселке располагается небольшой магазин. Его хозяин пояснил, что на ночь он закрывает ворота и вероятность встретить человека в это время минимальна.

В начале января сообщалось о пропаже пожилой жительницы Перми. В составе группы спортсменов-альпинистов она отправилась в национальный парк «Таганай» Челябинского области, чтобы совершить восхождение на Откликной гребень. 7 января, в день отправления на маршрут, группа не досчиталась 67-летней женщины.

«Сначала альпинисты организовали самостоятельные поиски, затем обратились к спасателям. В районе поиска была метель, видимость не превышала 10 метров. Около четырех часов утра пропавшую нашли сотрудники Златоустовского поисково-спасательного отряда и доставили в центральную усадьбу парка», — рассказали в национальном парке.

Там отметили, что пенсионерка выжила благодаря своим альпинистским навыкам. Несмотря на разряженный телефон и фонарик, туристка смогла вырыть яму в снегу и развести костер с помощью зажигалки. Всю ночь женщина провела у огня.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Лизы Алерт», случаи с пропажей пожилых людей, страдающих деменцией, встречаются на их практике регулярно.

«Мы сталкивались с самыми разными ситуациями — от случая, когда человеку с очевидной деменцией не помогли выйти из леса, до ситуации, когда пропавшая 4 часа провела в кафе, не реагируя на вопросы, после чего она ушла и была найдена погибшей. В этом году был случай с дедушкой, который плутал, были свидетели, которые его видели, и в итоге он замерз в поле. И таких ситуаций много. Бывает, что люди помогают, но так, что ухудшают ситуацию — например, показывают неверную дорогу или оплачивают проезд неизвестно куда», — заявили волонтеры.

В поисковом отряде отметили, что за годы работы у них были выработаны механизмы поиска людей с деменцией. «Эти люди достаточно часто едут туда, где они когда-то давно жили, работали, и уже много лет этому месту не имеют никакого отношения. Поэтому часто с помощью других людей они уезжают далеко от места пропажи, и найти их очень сложно. Сложность в поиске, в частности, в том, что эти люди часто оказываются в больнице, но больница об этом не сообщает ни в полицию, ни нам, ни заносит их в базу неопознанных пациентов. В результате сплошь и рядом происходят случаи, когда мы ищем по всей стране человека недели, месяцы или даже годы, а он лежит рядом в больнице», — заключили в «Лизе Алерт».

Отметим, что пропадают не только пенсионеры, страдающие слабоумием. Так, в сентябре 2017 года в районе поселка Оселки Кемеровской области пропала 75-летняя женщина, которая вместе с родственниками приехала собирать грибы. С собой у пожилой дамы были лишь корзина и нож. Когда родные обнаружили, что пенсионерка не вышла из тайги в назначенное время, они забили тревогу.

Местные правоохранители развернули поиски, к которым были привлечены десятки волонтеров, спасателей и охотников. Женщину обнаружили на седьмой день поисково-спасательной операции.

«Она рассказала, как выжила в тайге: питалась ягодами и кореньями, а чтобы не замерзнуть, сооружала вокруг себя своеобразный кокон из сухих листьев папоротника и травы. Для употребления воды женщина соорудила фильтр из ткани и соломинки. За время вынужденной прогулки по тайге пенсионерка дважды пережила встречу с медведем и рысью. По счастливой случайности животные не проявили агрессии», — сообщали в управлении МВД по Кемеровской области.

С сильным переохлаждением и истощением женщина была госпитализирована. В ведомстве отметили, что за полгода они получили более 60 сообщений о пропаже людей в ходе сбора грибов, ягод и орехов.