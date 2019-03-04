Отравление в Солсбери: Скрипали под угрозой. ОНЛАЙН

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Сергей Скрипаль был завербован МИ-6 в 1995 году во время командировки в Испанию, где он работал военным атташе посольства России. Во время сотрудничества с британскими спецслужбами Скрипаль передавал им секретные документы, а также сведения о российских военных объектах. Кроме того, он выдал иностранным спецслужбам данные о нескольких десятках агентов ГРУ, которые работали в Европе, писали «Известия». За 9 лет работы на иностранную разведку Скрипаль получил около $100 тыс.
За день до инцидента, 3 марта в лондонский аэропорт Хитроу прилетела Юлия Скрипаль, чтобы навестить своего отца — Сергея, бывшего офицера ГРУ. В 2006 году российский суд признал его виновным в государственной измене за шпионаж в пользу британских спецслужб. Последние восемь лет Скрипаль проживал в Великобритании, где он получил убежище после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Тогда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
Непосредственно накануне и сразу после инцидента британская разведка зафиксировала «необычную активность» российского посольства в стране, утверждает The Guardian, ссылаясь со ссылкой на осведомленный о расследовании источник. В частности, сообщается о «лихорадочных приездах и отъездах» в здание посольства РФ в Лондоне.
Тихий городок Солсбери на юго-востоке графства Уилтшир в Англии уже год находится в центре внимания мировой общественности. Сегодня, в годовщину отравления Скрипалей, туда прибыла британский премьер-министр Тереза Мэй.
Добрый вечер, дорогие друзья! Ровно год назад, 4 марта, в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент повлек за собой масштабные последствия мирового масштаба. «Газета.Ru» вспоминает, что происходило в тот день.