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Отравление в Солсбери: Скрипали под угрозой. ОНЛАЙН

Отравление в Солсбери: хроника событий

Reuters
Ровно год назад в британском городке Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Инцидент стал поводом для нового витка противостояния России и Запада: страны выслали десятки дипломатов, ЕС и США ввели очередные санкции против Москвы. «Газета.Ru» восстанавливает хронологию событий в Солсбери и рассказывает о самых важных событиях в рамках «дела Скрипалей».
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18:24

Сергей Скрипаль был завербован МИ-6 в 1995 году во время командировки в Испанию, где он работал военным атташе посольства России. Во время сотрудничества с британскими спецслужбами Скрипаль передавал им секретные документы, а также сведения о российских военных объектах. Кроме того, он выдал иностранным спецслужбам данные о нескольких десятках агентов ГРУ, которые работали в Европе, писали «Известия». За 9 лет работы на иностранную разведку Скрипаль получил около $100 тыс.

18:15

За день до инцидента, 3 марта в лондонский аэропорт Хитроу прилетела Юлия Скрипаль, чтобы навестить своего отца — Сергея, бывшего офицера ГРУ. В 2006 году российский суд признал его виновным в государственной измене за шпионаж в пользу британских спецслужб. Последние восемь лет Скрипаль проживал в Великобритании, где он получил убежище после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Тогда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

18:11

Непосредственно накануне и сразу после инцидента британская разведка зафиксировала «необычную активность» российского посольства в стране, утверждает The Guardian, ссылаясь со ссылкой на осведомленный о расследовании источник. В частности, сообщается о «лихорадочных приездах и отъездах» в здание посольства РФ в Лондоне.

18:06

Тихий городок Солсбери на юго-востоке графства Уилтшир в Англии уже год находится в центре внимания мировой общественности. Сегодня, в годовщину отравления Скрипалей, туда прибыла британский премьер-министр Тереза Мэй.

18:00

Добрый вечер, дорогие друзья! Ровно год назад, 4 марта, в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент повлек за собой масштабные последствия мирового масштаба. «Газета.Ru» вспоминает, что происходило в тот день.