Отравление в Солсбери: Скрипали под угрозой. ОНЛАЙН

За день до инцидента, 3 марта в лондонский аэропорт Хитроу прилетела Юлия Скрипаль, чтобы навестить своего отца — Сергея, бывшего офицера ГРУ. В 2006 году российский суд признал его виновным в государственной измене за шпионаж в пользу британских спецслужб. Последние восемь лет Скрипаль проживал в Великобритании, где он получил убежище после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Тогда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.