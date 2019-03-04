«Скотобаза из хрущевки»: чиновник Роскосмоса обратился к россиянам

Глава отдела нормативно-правового обеспечения »Роскосмоса» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Скандал разгорелся в фейсбуке во время переписки чиновника с другими пользователями соцсети. Обсуждался вопрос переселения жителей советских панельных домов на нынешнюю территорию Центра Хруничева, где планируется построить новое жилье. Жарков сообщил, что «контингент» хрущевок «засрет» новоиспеченные жилые комплексы в течение двух лет. После этого он стал оскорблять комментаторов, которые возмутились его высказыванием.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?», — написал чиновник.

Впоследствии он публично извинился за свои слова и заявил, что выражал личное мнение. На данный момент профиль Жаркова на фейсбуке недоступен.

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В «Роскосмосе» в связи с инцидентом созвали комиссию по этике, которая порекомендовала уволить сотрудника. «Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», — говорится в заявлении компании.

Отметим, что из-за активной деятельности в соцсетях в январе 2019 года пострадала репутация первого заместителя гендиректора «Росгеологии» Руслана Горринга. Тогда в сети появился ролик, на котором чиновник комментировал свою игру в PlayerUnknown's Battlegrounds. Горринг грозил своему сопернику физической расправой за то, что тот украл у него виртуальный автомат SCAR. Кроме того, чиновник в нецензурных выражениях заявил своему оппоненту, что узнает его адрес и «разберется», если напишет ему еще одно слово.

Также герой стрима поделился подробностями своей интимной жизни. «У меня четыре принцессы были: Катя, Катя, Оля и Дарина. Все четыре козырные кошки были», — заявил Горринг. В конце ролика он также отметили, что у него есть связи с очень влиятельными людьми.

Как заявил чиновник, с одним из таких — акционером ПАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном — у него якобы скоро состоится встреча. «Знаешь, про какого Михельсона я говорю? Такой крутой чувак есть. Посмотрите в списке самых богатых людей в мире», — пояснил сотрудник «Росгеологии».

На следующий день глава Минприроды Дмитрий Кобылкин снял Горринга с поста заместителя гендиректора «Росгеологии». «После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды распорядился уволить фигуранта скандала и провести в «Росгеологии» проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что холдинг «Росгеология» был основан в 2011 году. Он объединил государственные геологоразведочные предприятия России. Руслан Горринг пришел в компанию в 2015 году — уже тогда он занял должность первого заместителя гендиректора. С октября 2018 года он стал руководить блоком развития и коммерческой деятельности.

Еще один скандал в ноябре 2018 года разразился в Петропавловске-Камчатском. 19 ноября 67-летний пенсионер пришел к зданию правительства региона с ружьем ИЖ-12 в руках. Он пытался войти внутрь, однако охрана заблокировала двери и вызвала правоохранителей. Позже в сети появился ролик, на котором одна из сотрудниц правительства, ставшая свидетельницей инцидента, заявила следующее: «Это только дротиком, как животное, чпок. Чтобы он отрубился. Потому что непонятно, что у него в голове».

Подобное сравнение привело к отставке чиновницы. «Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут», — сообщили в администрации Камчатского края.

Что касается пожилого мужчины, то в день инцидента он был задержан силовиками и доставлен в отделение полиции. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 «О незаконной перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов». Позже выяснилось, что пенсионер является инвалидом третьей группы — при этом осенью 2018 года он перенес инфаркт. По данным следователей, к зданию правительства он пришел, чтобы попросить помощи у прокурора. Мужчина считал, что ему угрожают убийством. После этой истории местного жителя отправили в психоневрологический диспансер.