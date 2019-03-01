«Зато без химии»: школьникам налили компот с червями

Прокуратура Свердловской области начала проверку в школе №2 города Каменск-Уральский. Сотрудники ведомства заинтересовались учебным заведением после публикации фотографии, на которой был компот с червем. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Снимок школьники разместили в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот такой вот компот с червями у половины школы», — гласит подпись к посту.

На запись тут же отреагировали интернет-пользователи. «Это личинки. Для особо тупых. И они находятся в фруктах и ягодах. Повара ведь не будут каждую ягоду раскрывать и смотреть. Тем более ягоды привозят килограммами», — пояснила Анастасия Райкина. «Первичная обработка продукта обязательна! И это не подразумевает перебор каждой ягодки. То есть если в компоте оказались личинки, значит не производили никакую обработку», — возразила Анастасия Юрова. А Федор Шагульский посчитал, что наличие червяков означает, что «сухофрукты натуральные, без химии». Также пользователь посоветовал объяснить ребенку, что «это издержки, а не неряшливость повара».

Расследование в связи с этим инцидентом проведут совместно с Роспотребнадзором. Специалисты ведомств изучат документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов, а также проверят, соблюдаются ли требования к хранению питания школьников и выполняются ли технологии приготовления блюд, сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, в прошлом году прокуратура уже проверяла школьные столовые в нескольких учебных заведениях Екатеринбурга.

Учащиеся жаловались на червяков в компоте, гнилые овощи, фрукты, а также на просроченные продукты.

Подобный случай с нахождением червей в питании произошел в начале февраля этого года. В школе №33 города Ульяновск детей пытались накормить вафлями, зараженными мучными червями. Тогда проверка началась после публикации снимка учащихся в инстаграме. Под фото сразу посыпались комментарии пользователей, выражающих надежду, что это не настоящий снимок. Однако родители школьников сообщили, что это не первый раз, когда в столовой подают еду с неожиданными «добавками».

«У моей знакомой на работе дочка позвонила из 33 школы и сказала, что вафли были с червями, и компот! Мы просто в ужасе! Завтра идут к директору и пишут заявление коллективное! Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным!!! Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели!» — написала пользовательница с ником sazanovaolesia.

Информацию о поставке испорченных вафель подтвердили и власти города. «Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ульяновской администрации.

Управление города обратилось в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить этот инцидент. Заведующую производством предприятия, поставляющего питание в гимназию, уволили, а группу внутреннего контроля предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

Детей кормят не только личинками насекомых, но и продуктами неизвестного происхождения. Ранее учащиеся Юргамышской школы разместили в социальных сетях фото отвратительно выглядящего мяса. На снимке видны отростки, похожие на белые щупальца.

В комментариях к посту пользователи предположили, что это могут быть субпродукты.

«В Юргамышской средней школе нашли непонятный кусок мяса в супе — вся просвещенная Россия гадает, что это. А я знаю! Я собак мясом кормлю и постоянно его разделываю. Это говяжье небо. Щековина. Обрезь с внутренней части головы, проще говоря. Грязное мясо, это коровий рот. Собакам даем, когда покупаем говяжьи носы погрызть. То есть, даже не на еду — едят они более питательные части коровы. В благополучных стратах только владельцы гигантских собак и мелкие фермеры знают, как выглядит коровье небо», — пишет колумнист «Газеты.Ru» Анастасия Миронова на своей станице в Facebook.

В администрации школы тогда заявили, что готовили обед согласно меню: суп с макаронами и тушенкой производства Курганского мясокомбината. «Вся готовая продукция перед подачей проверяется. Нарушений в приготовлении не было. Также в течение дня не поступало никаких жалоб со стороны детей и их родителей», — сообщила порталу Kurgan.ru представитель Юргамышской средней школы Валентина Маркова.