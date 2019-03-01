За что убили Владислава Листьева: все версии

Вечер 1 марта 1995 года обернулся трагедией не только для российского телевидения, но и для всей страны. В подъезде собственного дома был убит гендиректор ОРТ Владислав Листьев, который занял этот пост всего за 34 дня до своей гибели. Журналист возвращался домой со съемок телепередачи «Час пик». Зашел в дом на Новокузнецкой улице и уже поднимался в свою квартиру. В пролете между этажами его уже ждали преступники. Они выстрелили из пистолета и пистолета-пулемета.

Согласно заключению судмедэкспертизы, журналист получил сквозное огнестрельное ранение правого предплечья и слепое огнестрельное ранение головы. Листьев скончался на месте.

На следующий день телевещание было приостановлено. На экранах был портрет журналиста с подписью: «Владислав Листьев убит». Проститься с ним пришли десятки тысяч россиян.

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Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» и сформировала оперативный штаб по расследованию преступления. Вскоре дело передали в Генпрокуратуру, где за него взялся следователь по особо важным делам Борис Уваров. Но в августе 1995 года ответственным за расследование убийства Листьева стал другой правоохранитель.

Основной версией следователи тогда называли «рекламную», но после допроса руководителей фирм-посредников обвинения так и не были предъявлены.

В ходе следствия допрашивались бизнесмены Борис Березовский, Сергей Лисовский и Сергей Михайлов. Задерживали также различных криминальных авторитетов. Один профессиональный киллер даже сознался в преступлении, но, несмотря на это, обвинения никому из них не предъявили.

В 1996 году Генпрокуратура выдвинула предположение — убийство организовал бизнесмен Игорь Дашдамиров. Его задержали и неоднократно допрашивали, но виновным не признали.

Спустя несколько лет десять человек, которые находились в СИЗО, признались в убийстве Листьева, но проверка показала обратное.

Сбить со следа правоохранителей пытался и наемный убийца Андрей Челышев, сознавшийся в преступлении. Но следователи отказались от его версии произошедшего и пришли к выводу, что журналиста убили пять человек, среди которых были экс-военные.

Следствие частично восстановило картину рокового вечера. По версии СК, преступники в течение дня следили за Листьевым на машине. Двое из них зашли в жилой дом заранее и узнали о прибытии жертвы от сообщников.

Как выяснили следователи, убийцы впоследствии скрылись за границей, в том числе в Израиле. Но договориться с израильскими властями о выдаче их России не удалось. Позже стало известно, что одного из подозреваемых, Александра Агейкина, обнаружили мертвым в Тель-Авиве. По официальной версии, он скончался от передозировки наркотиками.

Это дело по-прежнему остается нераскрытым, поэтому многие выдвигают собственные версии случившегося. В августе прошлого года бывший ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком убийства Листьева Бориса Березовского. Он объяснил Mix TV, что причиной, по его мнению, стали упущенные доходы от рекламы — в 1995 году на ОРТ действовал мораторий на размещение роликов.

Экс-ведущий рассказал, что перед убийством Листьеву несколько раз звонили и угрожали неизвестные, требуя снять этот мораторий. По мнению Захарова, Листьев допустил огромную ошибку, не обращаясь в полицию в связи с угрозами.

При этом бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский не поверил в версию Захарова. «На беглого человека всегда проще всего это дело списать», — отметил он. Политковский также обратил внимание, что решение отказаться от трансляции рекламы принимал не Листьев.

Неправдоподобной такую версию назвал и бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Любимов. Он отметил, что в рассуждениях Захарова «нарушена причинно-следственная связь».

«Я очень близок был к этому процессу, рекламной части рынка на Первом канале [ОРТ] и постоянно общался с Березовским, его коллегами, с Владиком. То, как Дима это излагает, не соответствует реальности. Нарушена причинно-следственная связь», — подчеркнул Любимов.

К тому же он обратил внимание, что журналисты не должны озвучивать версии убийств. «Дима — замечательный мой товарищ, с которым мы давно уже общаемся и дружим. Но он, я, Политковский — что мы можем прокомментировать? Мы что, специалисты по следствию?» — заметил телеведущий.

Журналист Сергей Доренко, в свою очередь, в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал эту версию несостоятельной, так как Березовский мог просто уволить Листьева.

Кроме того, по словам Доренко, Березовский считал заказчиком убийства Листьева главу службы безопасности президента Александра Коржакова. Но Доренко убежден, что «этого не может быть». По его мнению, убийство Листьева заказал не кто-либо из ключевых деятелей телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира.

Недавно трагически ушел из жизни еще один легендарный тележурналист. Одного из основателей НТВ Игоря Малашенко обнаружили мертвым 25 февраля в его доме в Испании. По предварительным результатам вскрытия, его кончина не носила насильственный характера, смерть наступила в результате удушья. Источники СМИ, беседовавшие с испанскими соседями Малашенко, рассказали о том, что его тело якобы обнаружили на дереве в саду его дома. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Малашенко не оставил предсмертной записки.

По словам вдовы основателя НТВ журналистки Божены Рынски, рано утром 23 февраля, пока она спала, Малашенко вылетел прямым рейсом в Испанию. На следующий день управляющая жилым комплексом по просьбе Божены проведала Малашенко и сообщила, что у него все в порядке, а 25 февраля охранник комплекса увидел тело и рассказал об этом другу семьи, который, в свою очередь, сообщил о трагедии супруге покойного.

Позже Рынска писала в фейсбуке о том, что Малашенко «любил уединяться в Испании, в нору засесть и с бутылочкой вина быть одному».

По ее словам, в феврале он уже трижды покупал билеты в Испанию «с секретной почты», но по какой-то причине сдавал их.

Она сообщила, что лично ей он говорил о том, что не собирается умирать. «В ноябре Игорю стало плохо. Он был вынужден скитаться по миру, чтобы не становиться налоговым резидентом России. У него была огромная ипотека в Нью-Йорке, которая облагалась налогом в размере $50 тыс. в год в России. Поэтому он не мог иметь систематической помощи психотерапевта», — сообщила она.

По словам вдовы Малашенко, он «сдал» после выдвинутых его бывшей женой обвинений в растрате $60 тыс. Кроме того, Малашенко в последнее время очень страдал из-за отсутствия работы и попыток уличить его в сокрытии огромных сумм, которых у него в действительности не было, добавила Рынска.