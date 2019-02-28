Шпионил для Украины: майора и его жену осудили за госизмену

Северо-Кавказский окружной военный суд 28 февраля признал майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова и его сожительницу Анну Сухоносову виновными в государственной измене. За шпионаж в пользу Украины морской офицер проведет 10 лет в колонии строгого режима, Сухоносова — 9 лет в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. В суде оба обвиняемых признали свою вину и раскаялись. Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

По версии следствия, Анна Сухоносова была завербована подполковником военной разведки Украины Игорем Клименко. Затем она предложила своему гражданскому мужу — Долгополову — за деньги сотрудничать с украинской спецслужбой.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, россияне собирали и передавали в спецслужбу Украины информацию о деятельности частей и соединений Черноморского флота, «утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».

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ФСБ задержала Долгополова и Сухоносову в Симферополе в сентября 2017 года. При этом «Новая газета» со ссылкой на СБУ сообщала, что против Долгополова было возбуждено уголовное дело о госизмене и на Украине. По данным СМИ, майор служил в военно-морских силах Украины в воинской части А-1743, располагавшейся в Симферополе. После присоединения Крыма к России он не прибыл на территорию континентальной Украины для прохождения дальнейшей службы, а перешел на воинскую службу в РФ. «Против него, как и против других бывших украинских военнослужащих, изменивших присяге, возбуждено уголовное дело по ст 111 УК Украины «Государственная измена», — рассказали журналистам в СБУ.

СМИ также сообщают, что Долгополову так и не удалось осуществить передачу секретной информации. В 2017 году майор, по данным «Российской газеты», находясь на службе, сфотографировал на сотовый телефон секретные материалы о Черноморском флоте.

Смартфон он передал своей сообщнице, которая должна была по интернету отправить материалы заказчикам, однако не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ.

Еще до задержания майор Долгополов имел проблемы с законом в российской армии. В феврале 2016 года военная прокуратура обращалась с иском против него в Севастопольский гарнизонный военный суд. Как утверждало ведомство, мужчина причинил материальный ущерб управлению финансового обеспечения Министерства обороны РФ. Подробности дела не сообщались. Родственники Долгопопова после его задержания заявили, что он «всегда был патриотом России».

Об Анне Сухоносовой известно и того меньше. В 2015 году женщина с такими инициалами искала работу администратором гостиницы в Крыму. В 2006-2008 годах соискательница училась в языковой школе Австрии и в совершенстве владеет немецким языком, сообщает «Новая газета». Также известно, что в течение одного года Сухоносова работала бухгалтером.

В феврале Московский окружной военный суд признал виновными в государственной измене полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, а также экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» и майора МВД Руслана Стоянова. За передачу информации спецслужбам США Михайлова осудили на 22 года колонии, Стоянова — на 14 лет колонии. Оба лишены званий.

Михайлова и Стоянова задержали в 2016 году. Как считает следствие, в 2011 году полковник ФСБ Михайлов связался с ФБР (по другим данным — ЦРУ) и передал сведения об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого власти США называют киберпреступником №1. Информация была передана через Стоянова, который отдал американским спецслужбам диск во время международной конференции в Канаде. СМИ сообщали, что за передачу диска обвиняемые должны были получить около $10 млн.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Дело против еще двух фигурантов — подчиненного Михайлова Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова — будет рассматриваться отдельно.