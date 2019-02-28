Жертвы и разрушения: самолет рухнул в Подмосковье

В Коломенском районе Московской области потерпел крушение легкомоторный частный самолет «Охотник С-72». Он упал на территорию садоводческого товарищества «Отдых» и задел угол дачного дома. Об этом заявили в московском межрегиональном управлении СК на транспорте. Там отметили, что на место происшествия выехала группа следователей.

Трагедия произошла днем в четверг, 28 февраля. На борту находились два человека — оба погибли. В районной администрации уточнили, что в задетом доме регулярно никто не проживал, на земле пострадавших нет.

«Я обрезал деревья на своем участке и видел, как самолет кружил над дачами. Вдруг я услышал какой-то резкий хлопок, как будто двигатель остановился. После этого самолет накренило в правую сторону, и он резко полетел вниз», — приводят СМИ слова очевидца крушения воздушного судна. «Я видела своими глазами, он резко влево повернул, и все», — сообщила изданию «Вести.Ru» одна из местных жительниц.

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Известно, что «Охотник С-72» вылетел с частного аэродрома «Северка» около 14:00. Спустя 45 минут он потерпел крушение в Коломенском районе. Куда направлялся самолет, неизвестно: пилот летел по индивидуальному плану, отметили представители аэродрома. Там добавили, что «Охотник С-72» базировался на их территории около двух лет.

Среди погибших — 52-летний Игорь Козлов. По словам его приятеля, мужчина был ветераном афганской войны. «Вместе мы в саперном батальоне были, в десантном, в Афгане выжили. Он крестный моего сына, свидетелем на свадьбе у меня был. Сын у него родился в ноябре — отец-герой», — заявил знакомый погибшего летчика телеканалу «360».

Он отметил, что самолет не мог упасть из-за ошибки пилота, так как Козлов имел опыт полетов в сложных условиях. Кроме того, он являлся главой астраханского авиаклуба. Источник РИА «Новости» подтвердил, что Козлов был опытным пилотом. «Управлял самолетом пилот, который постоянно на нем летает, профессионал», — пояснил собеседник агентства. Кто стал второй жертвой трагедии, пока неизвестно.

«Охотник С-72» был разработан самолетостроительной компанией «Чайка». Там заявили, что самолет был произведен в единственном экземпляре. Его длина составляла больше восьми метров, а размах крыла — почти 13,5 метров. Предельная скорость воздушного судна достигала 260 км в час.

В 1992 году самолет был продан частному лицу. «Перед продажей судно прошло все испытания, получило сертификаты и к полету было полностью готово. Владелец проходил ежегодное ТО, минувшим летом мы меняли все расходники, машина была в прекрасном состоянии. В предпоследний раз они поднимались в воздух в январе с аэродрома Северка», — рассказал сотрудник «Чайки». «Перед вылетом он был исправен. О причинах крушения надо разговаривать с экстренными службами», — сообщил представитель компании.

Конструктор «Охотника С-72» Дмитрий Грехов экстренно вылетел на место происшествия. «Пока никаких выводов и предположений я строить не буду — пусть во всем разбирается специальная комиссия», — заявил он.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель столичного управления СК на транспорте Лариса Марковец. Обстоятельства крушения «С-72 Охотник» также расследуют в Межгосударственном авиационном комитете. Для этого сформирована специальная комиссия, пишет агентство «Москва».

В прошлом году в Московской области потерпел крушение еще один легкомоторный самолет — Zlin-326. Это произошло 24 июля в районе деревни Дракино. На борту находились два человека: чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик и летчик-испытатель Виктор Бирюков. Оба погибли.

Как сообщил представитель регионального главка МЧС, частный учебно-тренировочный самолет Zlin-326 потерял скорость при правом развороте, в результате чего и произошло крушение. К ликвидации последствий ЧП в общей сложности были привлечены 27 человек и восемь единиц техники. Следователи возбудили уголовное дело. Среди версий случившегося назывались неисправность техники, ошибка в действиях пилота и погодные условия.