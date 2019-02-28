До нитки: у бывшей жены Захарченко заберут украшения

Суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства многомиллионного имущества экс-полковника Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

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В ходе заседания прокуратура потребовала от Захарченко и его экс-супруги Яны Саратовцевой отчитаться о расходах, которые они понесли во время поездки в США в 2013 году. По данным ведомства, тогда бывшая жена силовика купила ювелирные украшения на сумму $320 тыс., которая равнялась 10 млн рублей по курсу в день покупки.

«Эта сумма фактически равняется всему ее доходу с 2007 по 2014 год», — сообщил в передаче «Эфир» официальный представитель ГП Александр Куренной.

Ведомство анонсировало иск о взыскании с Захарченко 484 млн рублей в начале февраля 2019 года. В Генпрокуратуре напомнили, что еще в 2017 году у бывшего силовика изъяли 9 млрд рублей, найденные при обысках в квартире его сестры. Они были обращены в государственный бюджет. Тем не менее, выяснили прокуроры, изъято тогда было не все.

Помимо украшений, в ходе проверки правоохранители выявили у экс-полковника ценные бумаги на общую сумму $208 тыс., недвижимость, а также средства на банковских счетах и ячейках на общую сумму $2,5 млн. Все эти активы, считают в ГП, были нажиты незаконно.

«На настоящий момент установлено, что Захарченко выявленным в ходе дополнительной проверки имуществом в размере почти полумиллиарда рублей распоряжался через третьих лиц. А легальный доход этих лиц не позволял им иметь перечисленные финансовые средства и имущество. Других родственников и близких лиц, которые могли бы передать им соответствующие средства, они не имеют», — сообщал Куренной.

В качестве соответчиков по иску Генпрокуратуры пройдут пять близких экс-полковнику людей, с помощью которых он скрывал свои доходы. Среди них — сожительница Захарченко Марина Семынина, а также ее отчим и подруга. Ведомство требует взыскать у Семыниной 201 облигацию на сумму $208,8 тыс., а также 6 млн рублей с ее счета. У ее отчима — бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы — планируется изъять недвижимость общей стоимостью 231 млн рублей, а также около 40 млн рублей, которые он получил от сдачи помещений в аренду. Также соответчиком числится Лилия Горшкова — родственница близкой подруги бывшего силовика.

Дмитрий Захарченко возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции при МВД России. Он занимался расследованием преступлений в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года полковника задержали. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки размером 7 млн рублей.

Силовики обыскали квартиру сестры Захарченко. Там они обнаружили склад с деньгами в разной валюте на сумму почти 9 млрд рублей. В мае 2018 года сотрудники Сбербанка заявили, что из конфискованной суммы пропало порядка 230 млн рублей. О недостаче было сообщено в полицию.

Экс-полковнику вменяют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, воспрепятствование осуществлению правосудия, а также злоупотребление должностными полномочиями.

По данным Следственного комитета, в 2014 году Захарченко инициировал проверку ряда компаний, которые занимались поставками продуктов, а также владельцев ресторанного бизнеса. От одного из таких бывший силовик и его сообщники потребовали взятку размером $5 млн. Тем не менее бизнесмен передал злоумышленникам лишь $800 тыс. Спустя год они потребовали от него 50% скидочную карту в сети рыбных ресторанов «Ля Маре». Дмитрий Захарченко регулярно бывал там и успел сэкономить порядка 3 млн рублей. «Средний счет за одно посещение составлял 80 тыс. рублей, соответственно Захарченко получал скидку 40 тыс. рублей. В одном случае 50-процентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей», — сообщали в СК.

Второй эпизод связан с тем, что в январе 2016 года экс-полковник, зная о проведении обыска в квартире главы Нота-банка Галины Марчуковой, предупредил ее о следственных мероприятиях. Последний эпизод в деле Захарченко связан с тем, что некий предприниматель Юнаев оплатил его отдых стоимостью 800 тыс. рублей.