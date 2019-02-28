«Ее волосы были похожи на твои»: что грозит «каннибалу»

Уголовное дело в отношении «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве женщины, будет передано в суд в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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«Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего Дмитрия Бакшеева, обвиняемого в убийстве 35-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что дело Бакшеева рассмотрит Прикубанский районный суд, которому также предстоит выяснить, с какой целью мужчина расчленил тело, а после сделал с ним ряд снимков.

Накануне был вынесен приговор жене «каннибала», Наталье Бакшеевой. Женщину приговорили к 10 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы более чем на полтора года за подстрекательство к убийству. В предоставленном ей последнем слове Бакшеева свою вину не признала и свалила все на супруга, которому и так грозит более серьезное наказание — до 15 лет лишения свободы.

«Я при конвое задала ему вопрос, почему ты снял скальп с человеческой головы? Дословный ответ: ее волосы были похожи на твои», — заявила в суде Бакшеева.

Она также рассказала, что счастливой семейной жизни у нее с Дмитрием никогда не было, что, возможно, и довело мужчину до совершения убийства и дальнейшего неадекватного поведения. «Я пошла в кино, он покусал полицейского и порвал куртку, я хотела разойтись, он вышел в окно. Поставили диагноз «членовредительство». Я виновата в том, ваша честь, что довела мужа своим поведением до того, что он сделал», — признала женщина.

В ходе допросов сам Бакшеев не смог дать вменяемого ответа на вопрос о фотографиях, которые он сделал на месте преступления. «Просто совершил глупость», — настаивал убийца.

Проведенная в ходе следствия экспертиза признала обоих супругов вменяемыми. По данным СК, у Дмитрия были выявлены небольшие психологические проблемы: органическое расстройство личности и поведения, однако, по мнению специалистов, на общую адекватность они не влияют.

Сам Бакшеев, ранее уже судимый за грабеж и автоугон, в данный момент не может находиться в СИЗО: из-за острого туберкулеза в открытой форме он содержится на терапии в специальном лечебном учреждении. Выслушать свой приговор он сможет только после того, как его отпустят врачи.

Напомним, что Дмитрия Бакшеева обвиняют в убийстве 35-летней жительницы Кировской области, с которой поссорилась его супруга. Как стало известно следствию, конфликт на почве ревности произошел между женщинами, когда они выпивали на улице. Вместе с ними тогда находился и Бакшеев, от которого жена потребовала убить новую знакомую. Тот, недолго думая, взялся за нож.

«Бакшеев в силу своего психологического состояния, а также слабохарактерности, находился под влиянием супруги и, взяв нож, который носил с собой, нанес два удара в грудную клетку женщины, тем самым убив ее. Позже он расчленил тело, часть фрагментов оставил на месте, а часть забрал с собой», — рассказала исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина порталу kuban24.tv.

Кроме того, убийца решил запечатлеть все происходившее на камеру своего мобильного телефона. Он сделал несколько фотографий, на которых держал в зубах отрезанную женскую кисть с ободранным до кости мизинцем.

Неизвестно, для чего были бы использованы эти фотографии, если бы Бакшеев по неосторожности не потерял телефон — через несколько дней устройство нашли рабочие, укладывавшие асфальт, и отнесли в полицию. Затем к правоохранителям обратились и местные жители, которые обнаружили на месте убийства пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с ее вещами.

Установив личность мужчины с фотографий в телефоне, полиция отправилась в комнату общежития, где проживали Бакшеевы. Там в результате обысков были обнаружены и остальные части тела убитой, а также изъято «мясо неясного происхождения». Новые улики в дело привнесли и курсанты училища, на территории которого находится общежитие: молодые люди нашли голову и скальп с рыжими волосами в оцинкованном ведре возле мусорных баков. Все найденные останки отправили на генетическую экспертизу, которая установила их принадлежность убитой.

Сами обвиняемые настаивают, что человеческое мясо не ели. В ходе допросов Бакшеев ранее заявлял, что никогда не занимался каннибализмом и причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан. По версии мужчины, он просто нашел части тела убитой в лесопарке и принес их домой.