По пьяни: капитан российского судна врезался в мост

Российское грузовое судно Seagrand врезалось в автомобильный мост в городе Пусан, расположенном в Южной Корее. Об этом сообщает агентство NBN News.

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Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 28 февраля, в 16:23 по местному времени (10:23 мск). Российский сухогруз врезался носовой частью в участок между опорами моста. После столкновения корабль развернулся и попытался уплыть с места ЧП. Погибших в результате инцидента нет. Об этом агентству ФАН сообщили в Спасательно-координационном центре Росморречфлота.

В результате ЧП корабль получил повреждения и был отведен на безопасное расстояние. В мосту образовалась пятиметровая дыра, проезд для машин был перекрыт.

Как сообщает издание The Korea Herald, за 40 минут до столкновения с мостом сухогруз протаранил круизный лайнер.

Авария не повлияла на работу порта. В настоящее время движение других судов осуществляется в штатном режиме. Российскому генконсульству в Пусане известно о случившемся. «Мы в курсе происшествия, но пока не получили от южнокорейских властей официального уведомления», — заявил консул РФ в Пусане Роман Быков.

По данным службы береговой охраны, операторы порта Пусан предупреждали капитана Seagrand о возможной аварии в случае, если тот не сменит курс. Тем не менее он якобы не понял английскую речь.

Как сообщает корейское агентство Yonhap со ссылкой на морскую полицию, капитан был в нетрезвом состоянии. Анализ его крови показал результат в 0,86 промилле при допустимом уровне в 0,3 промилле. Правоохранительные органы выяснят, управлял ли капитан судном в момент столкновения самостоятельно или же за штурвалом был другой член экипажа.

Известно, что последний сигнал о месторасположении Seagrand поступил вечером 26 февраля. Об этом сообщает портал MarineTraffic, отслеживающий морскую навигацию. В тот момент судно шло по направлению к Пусану из соседнего порта Пхохан.

По данным портала «Водный транспорт», сухогруз Seagrand водоизмещением 6000 тыс. тонн приписан к порту Владивостока. Его владельцем является компания «ВостокМорСервис», а оператором — ООО СК «Гранд Шиппинг». Сухогруз был построен в Японии в 1986 году.

Это не первое аварийное происшествие с участием российских кораблей. 25 февраля 2019 года на юге Японского моря произошел взрыв на российском корабле «Партизан», следовавшем из Владивостока в южнокорейский порт Поханг.

Судно с металлоломом шло в южнокорейский порт. В результате ЧП никто не пострадал. «По информации судовладельца, произошел взрыв и пожар в помещении полубака. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды нет. Пожар ликвидирован силами экипажа. Две пробоины в носовой части судна, одна размерами 40 на 15 сантиметров, вторая — 30 на 45 сантиметров, все это на 6 метров выше ватерлинии. Водотечности корпуса судна нет», — сообщал РИА «Новости» представитель дальневосточного управления Государственного морского надзора.

В ведомстве подчеркнули, что по факту ЧП запущена проверка. На нее может уйти до 45 дней. Мореходных качеств корабль не потерял, отмечал Олег Аникин, заместитель гендиректора по управлению флотом компании «Гудзон», которой принадлежит «Партизан». «Пробоина выше ватерлинии, загибами вовнутрь, как будто что-то извне прилетело. Пока понимания [причины] нет, в Южной Корее будут работать эксперты», — пояснил он.

Отметим, что компания «Гудзон» находится под американскими санкциями. Минфин США обвиняет перевозчика в осуществлении поставок КНДР очищенных нефтепродуктов.

Еще один инцидент произошел 30 декабря 2018 года. В Эгейском море сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне врезался в российский военный корабль БДК «Ямал». Первый, следуя параллельным курсом и обгоняя российский борт, не убедился, что обгон завершен, резко изменил курс и врезался в «Ямал».

«Наш корабль не пострадал. Никаких повреждений нет, пара царапин. Корабль в связи с этим продолжил поход. Он давно уже в Новороссийске», — сообщил сотрудник военного атташата России в Афинах.

Черноморский флот России требует возмещения ущерба, который «Ямал» получил в результате ЧП. Там же добавили, что корабль вернется в строй в первом полугодии 2019 года.

Отметим, что «Ямал» представляет собой многопалубный плоскодонный десантный корабль океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. Он снабжен двумя сдвоенными 57-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-725, двумя пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М», четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2».