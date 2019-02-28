«Чудовище все же выйдет на свободу»: расчленителю дали шанс

Волгоградский областной суд приговорил жителя Волжского Александра Масленникова к 23 годам заключения за то, что он жестоко убил двух молодых женщин и расчленил их тела. 10 первых лет он проведет в тюрьме, 13 лет — в исправительной колонии особого режима, и еще два года после освобождения у него будет действовать ограничение свободы. Кроме того, осужденный выплатит по миллиону рублей родным погибших и компенсирует им затраты на похороны в размере 63 тыс. рублей.

Отметим, что это не первый срок Масленникова: в 2006 году он изнасиловал молодую волжанку, за что получит 11 лет лишения свободы.

В своем последнем слове по делу об убитых девушках Масленников выразил соболезнования родственникам погибших. Также маньяк попросил суд о снисхождении, сказав, что раскаивается в содеянном. Оглашение приговора преступник выслушал спокойно, в отличие от родных убитых девушек.

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«Что, разве не пожизненное?», «Так чудовище все же выйдет на свободу», «Тебе просто повезло», — передает слова родных девушек ИА «Новости Волгограда». «Он посидит и выйдет. А наших девчонок уже не вернуть. Я, например, не сомневаюсь, что таких даже тюрьма не исправляет, тем более там он уже сидел, и что мы видим — только вышел и сразу убил», — сказала подруга девушек Евгения Петрова агентству.

Суд также решил предоставить родственникам информацию о том, где убийца будет отбывать наказание, несмотря на то что сам Масленников выступал против этого, утверждая, что он опасается за свою жизнь. В его адрес действительно поступали угрозы. «Когда это [Масленникова] каждый раз проводят мимо, меня переполняют чувства. Не буду лукавить, если бы не конвой, то я готов, предварительно поквитавшись с ним, занять его место за решеткой. Сколько бы ему ни дали, я его дождусь. А там будь что будет», — говорил гражданский муж убитой Ольги Шапошниковой Артем Абрамов журналистам.

Сторона обвинения ранее просила приговорить расчленителя к пожизненному сроку. Вынесенный судом приговор прокурор Александр Прокопенко посчитал слишком мягким. С большой вероятностью обвинители будут обжаловать вердикт. То же самое, возможно, захочет сделать и сторона защиты, хотя адвокат Сергей Зайченков в начале слушаний заявлял, что любой приговор, кроме пожизненного, удачный.

Напомним, осенью 2017 года в городе Волжский пропали две девушки: Ольга Шапошникова и Дарья Лабутина.

Утром 13 октября они возвращались из караоке-клуба в сопровождении Александра Масленникова. По данным СК, они направились к мужчине на арендованную им квартиру.

Там рецидивист, как он заявлял на допросе, сначала переспал с одной из подруг, а потом попытался соблазнить другую, но та его оттолкнула. Рукой, в которой был нож, Масленников попытался перехватить руку девушки, при этом сильно порезал ей запястье, сообщает КП. Девушка, крича на мужчину, ушла в ванну, чтобы промыть рану. Тот подошел к ней сзади и перерезал ей горло.

Спустя полчаса он задушил ее подругу, которая увидела произошедшее. Маньяк связал ей руки, заткнул рот кляпом и пытался задушить ее руками. Когда это ему не удалось, он воспользовался петлей, сделанной из одежды. При этом экспертиза не выявила следов полового акта на теле девушки, с которой, как утверждал преступник, он переспал.

Спустя несколько дней после убийства Масленников пошел гулять с подругой и приметил заросли в лесопарке, где впоследствии и закопал девушек, сломав при этом две лопаты.

Расчленение тел вызвало у преступника сложности, так как ножовка не брала кости, а разрубать конечности топором он побоялся — слишком много шума.

Он даже купил мясорубку, через которую собирался пропустить тела девушек, но в итоге передумал. «Для меня это было морально тяжело»,

— цитирует КП слова Масленникова на допросе. Личные вещи и драгоценности Ольги и Дарьи он расфасовал по пакетам и выбросил в мусор.

«Известно, что останки задержанный вывез на купленной в день убийства машине, которую впоследствии бросил в одном из дворов недалеко от места сокрытия тел», — сообщили в Следственном комитете.

После убийства маньяк сбежал в столичный регион к знакомой. Ехал на попутках, чтобы правоохранительные органы не смогли отследить его путь. Но его задержали спустя две недели в подмосковных Химках. «В ходе первого же допроса он полностью признал свою вину в содеянном и подробно рассказал обстоятельства совершенного им двойного убийства», — рассказали в региональном СК.

Убийца согласился со всеми предъявленными ему обвинениями, кроме кражи золотых украшений.

Известно, что у преступника ранее возникали мысли о самоубийстве. В 2013 году Масленников наглотался гвоздей, сообщают «Новости Волгограда». Также по данным агентства, у маньяка имеются психические отклонения, которые выражаются агрессией и нетерпимостью к замечаниям, особенно когда он находится в состоянии алкогольного опьянения.