21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении членов банды Константина Пискарева по прозвищу Костя Большой, которых обвиняют в причастности к убийству мэра Сергиева Посада и другим особо тяжким преступлениям. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Помимо Кости Большого перед судом также предстанут восемь членов созданной им группировки: Сергей Александров, Дамир Капков, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Андрей Столяров, Александр Замятин, а также Дмитрий и Николай Юровых. В зависимости от роли каждый из них обвиняется в убийствах, бандитизме, покушениях на убийства, похищении человека, незаконном обороте оружия, а также в приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывных устройств.

По данным следствия, Пискарев создал свою банду в период с 1996 по 1999 год. Ее целью было устранения конкурентов по бизнесу и тех, кто препятствовал его предпринимательской деятельности. Первые преступления датируются концом 90-х годов.

Тем не менее тогда силовикам не удалось установить причастных к ним лиц. Выйти на банду Кости Большого получилось в 2016 году — во время расследования убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко, который 22 августа 2011 года был расстрелян в автомобиле у своего дома.

Следователи установили связь между убийством чиновника и около 20 подобных преступлений. Все они были объединены в одно производство. «Следственная группа по крупицам восстанавливала события многолетней давности, и благодаря грамотной тактике следователей удалось установить причастных к убийствам лиц; Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников», — пояснили в СК.

Выяснилось, что за время своей активности члены группировки убили 21 человека — в том числе мэра Душко. Кроме того, преступники совершили ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. В СК подчеркивают, что деятельность банды характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией. «Именно это помогало им столь длительный период избегать задержания», — сообщили в ведомстве.

Силовики установили, что злоумышленники посягали на жизнь людей, которые вступали в конфликт с главарем банды. Причиной чаще всего становились разногласия в вопросе предпринимательской деятельности Кости Большого.

«По указанию главаря преступной группировки один из ее участников Сергей Безруков собрал информацию о рабочем графике, маршрутах передвижения, автомобиле, месте проживания жертвы. Утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле, которым управлял Безруков, прибыли к месту жительства Душко в Сергиевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Константин Пискарев подошел к нему и произвел не менее 7 выстрелов из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте», — пояснили в Следственном комитете.

Там добавили, что правоохранители собрали достаточную доказательственную базу и направили уголовное дело в Генпрокуратуру — там будет утверждено обвинение.

Отметим, что уголовные дела в отношении Сергея Безрукова и Дмитрия Мишина были выделены в отдельное производство. Фигуранты продолжают знакомиться с материалами следствия. Еще один член группировки Игорь Сарьян был объявлен в международный розыск, его заочно заключили под стражу.

Дмитрий Лупичев — единственный соучастник фигурант дела, который признал вину и заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой. Он и еще один член банды Денис Земцов уже приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В январе 2018 года агентство «Росбалт», ссылаясь на данные следствия, сообщало, что именно банда Константина Пискарева причастна к убийству экс-замминистра юстиции Владимира Постышева, директора Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марата Газизова, а также сотрудника УВД ЦАО Романа Маслова.

Источник агентства в правоохранительных органах отмечал, что кличку «Большой» глава преступной группировки получил за двухметровый рост и крупную комплекцию. Собеседник подчеркивал, что в 90-х годах, когда банда Пискарева только сформировалась, ее объектами становились участники других ОПГ. Однако спустя некоторое время Костя Большой стал владельцем крупного бизнеса. Тогда его сообщники и начали ликвидировать конкурентов Пискарева по бизнесу, чиновников, силовиков и других людей, которые мешали его коммерческой деятельности.