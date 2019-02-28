Сигнал беды: генерала избили за клаксон

Генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова госпитализировали в реанимационное отделение с травмами головы после конфликта с водителем и пассажиром в Москве. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

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«27 февраля в 18:00 в госпиталь имени Мандрыка поступил генерал-полковник в отставке с 2009 года, работающий в строительной компании советником, ему поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и лица», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что по факту инцидента уже началась проверка.

Избиение Бриндикова попало на камеры видеонаблюдения, которые уже помогли правоохранителям опознать одного из нападавших: им оказался 44-летний уроженец Украины. На кадрах можно разглядеть, как генерал-полковник подъезжает к воротам своего офиса на улице Малая Никитская, путь к которому ему преграждает другой автомобиль.

Бриндиков посигналил машине и проехал дальше, при этом задел боковым зеркалом одного из стоявших у ворот мужчин.

Водитель и пассажир начали перепалку Бриндиковым, в какой-то момент слов оказалось недостаточно: между мужчинами завязалась драка, которая вскоре перешла в избиение 65-летнего генерал-полковника.

Александр Бриндиков ранее занимал пост первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, а также замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики РФ. В данный момент он входит в экспертный совет Федеральной антимонопольной службы.

В конце прошлой недели в Ростовской области сотрудники регионального ГИБДД избили двух крымских чиновников. Уточняется, что инцидент произошел 24 февраля на Аксайском посту ДПС возле Ростова-на-Дону.

Версии двух сторон о случившемся разошлись. Так, по словам ростовских полицейских, виновником драки стал один из чиновников. Он якобы напал на инспектора, когда тот остановил автомобиль за нарушение правил тонировки. Однако, по словам пострадавшего министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, сотрудники ДПС остановили его машину, так как автомобильный номер был грязным от снега и плохо читался. После этого сотрудники ГИБДД, со слов чиновника, также потребовали от него сдать анализ мочи на предмет алкоголя и наркотиков. Когда Храмов отказался, правоохранители стали «проявлять агрессию и заставлять раздеться».

«Когда мы поняли, что ситуация выходит из-под контроля, были вынуждены вызвать наряд полиции. Превышать свои должностные полномочия не позволено никому», — добавил Храмов. В настоящее время следователи проводят проверку версий обеих сторон.

Ранее сообщалось, что в середине февраля в Абрикосовом переулке в центре Москвы нападению неизвестных подвергся старший оперуполномоченный по особо важным делам управления «К» ФСБ, подполковник Олег Будагоцкий. Тогда злоумышленники сначала кинули бутылку из-под водки в служебный автомобиль сотрудника ФСБ Skoda Octavia, а затем избили его. Травмы оказались несерьезными, от помощи медиков подполковник решил отказаться.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленников, которым удалось скрыться с места преступления.

На сотрудника Федеральной службы безопасности РФ нападали и в Санкт-Петербурге. Там в ноябре 2017 года старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по СПб и Ленобласти побил владелец банка «Гефест» Вячеслав Ананских.

Причем сделал он это во время обыска в собственной квартире, который проводился в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности «Гефеста». Банк подозревали в незаконном обналичивании 150 млн рублей через подставные фирмы.

Сообщалось что Ананских нецензурно выражался и грозился уволить правоохранителей на протяжении всего времени обыска, а затем напал на представителя ФСБ и несколько раз ударил его по голове рукой. Позже у того была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Помимо агрессивного хозяина, в квартире правоохранителей ждал еще один сюрприз — их встретила рысь. «Дикая кошка, правда, причинила ФСБ гораздо меньше вреда, чем хозяин квартиры», — отмечают журналисты.

Сам же Ананских попал под статью «Применение насилия в отношении представителя власти». Уголовное дело в его отношении продолжалось вплоть до 11 февраля 2019 года — в этот день Василеостровский суд города Санкт-Петербурга постановил прекратить дело, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале. Ананских назначили штраф в размере 90 тыс. рублей и отпустили.