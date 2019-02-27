«Сотрясение и травмы»: почему подрались пять третьеклассниц

Ученицы третьего класса школы №67 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести после массовой драки на перемене. Инцидент произошел в Москве днем 26 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Отмечается, что в драку оказались вовлечены пять девочек 8-9 лет — две из них были доставлены в детскую городскую клиническую больницу. Там у детей были зафиксированы тяжелые травмы: одна поступила с многочисленными ушибами живота, а вторая — с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

По словам директора образовательного учреждения Андрея Козлова, причиной драки стал конфликт между девочками. «Причина — неприязненные отношения к друг другу, все произошло на перемене в отсутствие классного руководителя», — сказал Козлов РИА «Новости». Он также сообщил, что изначально в больницу попали четыре из пяти участниц конфликта, однако родители трех учениц отказались от госпитализации дочерей из-за отсутствия травм.

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович также прокомментировал ситуацию. По его информации, неприязненные отношения между девочками возникли из-за того, что в классе появилась новая ученица.

«Конфликт в связи с появлением новой девочки, но это еще будет проверяться, это предварительная информация. Девочки маленькие, надо разбираться в истоках. Комиссия по делам несовершеннолетних будет разбираться во всем. Мы будем это дело контролировать», — заявил он РБК.

Кроме того, как отметил Бунимович, в первую очередь нужно выяснить, почему в момент драки школьники находились не под присмотром учителя.

Тем временем Следственный комитет уже начал доследственную проверку, ее материалы находятся в подразделении по делам несовершеннолетних. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщается на сайте ведомства. — В настоящее время жизни и здоровью девочек ничего не угрожает».

Разобраться в ситуации пообещала и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года суд в Москве арестовал двух 14-летних восьмиклассников, жестоко избивших 15-летнего подростка из той же школы. Отмечается, что причиной драки стал конфликт в интернете, а видеозапись с места расправы школьники также позже выложили в Сеть. По данным следствия, подростки напали на сверстника и стали избивать его ногами и руками по голове и в область жизненно важных органов. При этом агрессивных школьников не остановило даже то, что мальчик упал на землю и стал просить о помощи. Позже он был доставлен в больницу с серьезной травмой позвоночника. По некоторым данным, он может лишиться зрения.

Как сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, арестованные школьники «сразу же после драки написали в соцсети «ВКонтакте» извинения и попросили прощения у потерпевшего». Оба мальчика хорошо учились в школе, занимались в кружках и секциях и ранее не были замечены в конфликтах.

Осенью прошлого года травлей своего сверстника занимались также ученики барнаульского лицея №101. О систематических издевательствах над 14-летним подростком, которые продолжались с сентября по ноябрь, сообщила на своей странице в фейсбуке жительница Барнаула Ульяна Меньшикова. По ее словам, сын регулярно возвращался домой с «омерзительными мужицкими харчками» или отпечатками ботинок на куртке. Однако в ответ на расспросы ребенок убеждал мать, что причин для беспокойства нет.

Через некоторое время, когда подросток вернулся домой с подбитым глазом и рваной раной века, семья приняла решение обратиться в травмпункт, а затем написала заявление в полицию.

«Были просмотрены видеозаписи, которые зафиксировали весь инцидент от начала до конца, — рассказала жительница Барнаула. — Видно, как толпа подростков забрасывает его кусками льда, как он получил травму и как с окровавленным лицом возвращается в школу».

В связи с этим администрация Барнаула создала комиссию по изучению конфликта в лицее, однако результаты проверки не выявили факты травли ребенка. Как отметила председательница городского комитета по образованию Наталья Полосина, физической боли мальчик не испытывал, однако сверстники «проявляли по отношению к нему психологическую агрессию». «С ребятами была проведена серьезная работа, они раскаялись», — заявила Полосина.

Пострадавший школьник в середине ноября отправился на реабилитацию в краевой кризисный центр. По словам уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольги Казанцевой, школам нужно научиться предупреждать случаи травли детей. «Более того, отношение администрации типа «всякое бывает», «всегда так было», «подумаешь, пнули», «детские шалости» — на мой взгляд, являются просто недопустимым», — заключила она.