70 обысков: кто еще пойдет по делу Арашуковых

Следственный комитет РФ провел более 70 обысков по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его сообщников. Об этом сообщает пресс-служба СК России на канале ведомства в WhatsApp.

«Сегодня в рамках уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников в 22 населенных пунктах Ставрополья, КЧР и Дагестана проводятся свыше 70 обысков у подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа», — отметили представители ведомства.

Сообщается, что обыски прошли, в частности, у главы и заместителей руководителей управления СК по КЧР, замминистра и начальника полиции МВД по КЧР, замглавы руководителя СК по Ставропольскому краю, начальника Центра по противодействию коррупции МВД по КЧР и других высокопоставленных чиновников и силовиков. У всех вышеперечисленных в рамках следствия производится выемка документов.

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«Проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов», — говорится в официальном сообщении СК России. Кроме того, следователи также продолжают опросы свидетелей, чтобы выявить «факты незаконных врезок в трубопроводы, а также поставок углеводородов в обход приборов учета».

На прошлой неделе стало известно о том, что службе экономической безопасности (СЭБ) ФСБ удалось выявить схему хищения газа на Северном Кавказе, которой пользовались Рауль Арашуков и его сообщники. Как отмечает ФСБ, члены преступного сообщества, которые в документе названы «неустановленными лицами», открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета для создания иллюзии «разбаланса (потерь) газа». За счет этого углероды шли в их потребление, в то время как формально они были списаны.

Именно таким способом с 2012 по 2017 годы в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 млрд рублей, в Карачаево-Черкесии — на 1 млрд рублей. По версии ФСБ, «иными противоправными способами» члены ОПГ также создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 млрд рублей.

Источник, близкий к «Газпрому», ранее также рассказал РБК о самых распространенных схемах хищения газа, которые используются на Кавказе. Среди них — заключение договора на заниженные объемы поставки с последующей фальсификацией данных о потреблении, врезка в сети распределения по негласному согласованию с газовиками, а третья схема сочетает в себе первые два способа. При этом задолженность за неучтенный газ приписывалась непосредственно населению. Отмечается, что Арашуковы активно использовали все три схемы.

Напомним, что Рауль Арашуков и его сын, сенатор Рауф Арашуков, были задержаны 30 января. Оба проходят по делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму 31 млрд рублей:

первому предъявлено обвинение по статьям УК о преступном сообществе (ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо них под следствие попали также руководители северо-кавказских энергетических предприятий Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Несмотря на то, что члены семьи Арашуковых не признают вменяемые им преступления и считают свое уголовное преследование «политическим заказом», 11 февраля Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», Арашукова-старшего. Он также отклонил просьбы адвокатов о его переводе под домашний арест.

Кроме того, в СК считают, что собрать необходимые улики по делу следователи смогут только в том случае, если Рауль Арашуков будет содержаться под стражей. «Рауль Арашуков обладает значительными финансовыми и административными ресурсами, которые могут позволить ему скрыться или оказать давление на свидетелей», — пояснил представитель СК. Обвиняемый пробудет под арестом до 30 марта, как и его сын.

Во время заседания Арашуков-старший обратился к суду и завил, что искренне не понимает, за что он сидит: «Я сам не знаю, за что сижу на сегодняшний день, ваша честь. Я себя виновным не считаю, за мной ничего нет. При мне за 10 месяцев работы в Дагестане республика употребила газа на 2 млрд кубов стоимостью 13 млрд, за 1,5 млрд кубов они заплатили, долг составлял 500 миллионов, а мне 31 миллиард предъявили, как можно на меня повесить?».

Ранее, 7 февраля суд также признал законным арест Рауфа Арашукова. По этому поводу высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая заявила, что не сомневается в виновности сенатора. По ее словам, она буквально чувствовала ошибку в его назначении на пост. «Я сказала тогда руководителю региона на интуитивном уровне, что вы делаете ошибку. Но я могла только советовать, никто не может диктовать региону в этом вопросе», — пояснила она.

По словам Матвиенко, в Совфеде больше нет парламентариев с запятнанной репутацией и ситуация с Арашуковым выпадает из общей ситуации.

Она также добавила, что у сенатора от КЧР не было судимостей, однако по Совфеду ходили слухи о его причастности к ряду преступлений. В связи с развернувшимися событиями проверка кандидатов в сенаторы будет значительно ужесточена. «Для нас это, безусловно, является сигналом для того, чтобы уровень проверки был более высоким», — пояснила Матвиенко.