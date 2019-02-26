Все педофилы Ватикана: как насиловали малолетних

Суд Мельбурна признал бывшего казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла виновным в пяти случаях сексуального насилия над 13-летними мальчиками. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что решение было принято судом еще 11 декабря 2018 года, однако в связи с юридическими особенностями дела оно не предавалось огласке.

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Согласно данным следствия, Пелл совершал действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних мальчиков 22 года назад.

В 1996 году, буквально спустя несколько месяцев после его назначения архиепископом Мельбурна, домогательствам священника подверглись мальчик из церковного хора, а также еще один малолетний. В 2014 году одна из жертв казначея скончалась.

Оглашение обвинительного приговора должно состояться на следующей неделе, однако за решеткой кардинал может оказаться уже в среду, 27 февраля. За каждый случай сексуального насилия Пелл может получить до 10 лет тюрьмы. Отметим, что свою вину он по-прежнему не признает. «Кардинал Пелл всегда настаивал на своей невиновности и продолжает это делать», — сказал адвокат священнослужителя после судебного заседания.

В свое время Джордж Пелл считался третьим лицом в иерархии католической церкви — с 2014 года и до конца 2018 года он возглавлял казначейство святого престола, а также являлся одним из главных доверенных советников папы Римского Франциска. Свою должность в Совете кардиналов Пелл оставил по решению понтифика.

«На основании оценки работы, а также учитывая преклонный возраст некоторых членов совета, Папа Франциск в конце октября написал кардиналам Джорджу Пеллу, Франсиско Хавьеру Эррасурису и Лорану Монсенгво Пасине, поблагодарив их за работу», — сообщили в печати Святого престола. На тот момент кардинал Пелл уже находился под судом в стране по обвинению в покрытии преступлений священников-педофилов.

Крест на карьере

Во вторник в суд Лиона также были вызваны двое высокопоставленных иерархов католической церкви, обвиненных в укрывательстве педофилии — архиепископа Лионского, кардинала Филиппа Барбарена, и префекта Конгрегации доктрины веры Луиса Франсиско Ладария Феррера. Так, по заявлению группы лиц, объединившихся в ассоциацию La Parole libérée («Освобожденное слово») кардинал Барбарен прикрывал как минимум двух священников епархии — Бернара Прейна и Жерома Бийу. С обвинением в адрес Прейна выступил воспитанник школы скаутов Сен-Люк Александр, по словам которого, он был многократно изнасилован священником в конце 1980-х, когда Александру было восемь лет.

«Нам было очень страшно. Представьте себе взрослого человека, который берет вас на руки и начинает целовать в самые разные места, заставляет, чтобы вы его гладили. Представляете, как страшно при этом может быть ребенку!» — рассказал Александр французским журналистам.

В то время предать все происходящее огласке он не смог. Однако спустя много лет Александр увидел фотографию Прейна в окружении детей и понял, что пора действовать. Тогда же мужчина обратился в епархию с просьбой организовать ему встречу с бывшим наставником, во время которой тот извинился перед бывшим воспитанником и оправдался тем, что в курсе были вышестоящие чины — в частности, кардинал Барбарен. Под его покровительством находился и второй священник лионского прихода Бийу, которого в домогательстве обвинил другой 42-летний мужчина. По его словам, когда ему было 16, священник пытался изнасиловать подростка во время паломничества по святым местам.

После этих заявлений прокуратура открыла следствие. Во время предварительного заседания Прейн уже признал, что действительно совершал сексуальные действия в отношении 13 мальчиков. Кардинал Барбарен, в свою очередь, заявил, что знал об этих случаях, но не стал отстранять Прейна, так как он покаялся и поклялся, что исправился. Теперь ему грозит срок до трех лет тюрьмы и до 45 тыс. евро штрафа за укрывательство случаев педофилии. Сами истцы требуют лишь символическую компенсацию в один евро. По их словам, целью группы были не деньги, а юридическая полемика вокруг этих инцидентов.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о лишении сана бывшего американского кардинала Теодора Маккэрика. Тогда 88-летний кардинал был официально признан виновным в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним семинаристам в 1960-70-х годах. При этом, как установил папский суд в Ватикане, практически все свои преступления священник совершал во время исповеди.

Как и Джордж Пелл, вашингтонский епископ был заранее исключен из Коллегии кардиналов Ватикана — в июле 2018 года он был отправлен папским указом «замаливать грехи и каяться» в мужской монастырь в Канзасе. Однако на протяжении всего процесса священник в инкриминируемых ему преступлениях так и не признался: по его словам, он не мог припомнить сексуальных домогательств к своим подопечным.

Отметим, что Маккэрик стал первым кардиналом в истории Ватикана, которого исключили из Коллегии кардиналов, а также лишили сана священника в связи с обвинением в сексуальном насилии.

Теперь по его следам уверенно следует и австралийский кардинал.

Молись и кайся

Тема педофилии стала особенно актуальной для Ватикана в связи с саммитом «Защита несовершеннолетних в церкви», который проходил там на протяжении четырех дней. С 21 по 24 февраля представители Римско-католической церкви успели послушать истории жертв насилия со стороны священников, совершили покаянные мессы, а также приняли семь основных путей борьбы с педофилией.

В основном жертвы насилия были представлены анонимно. Среди них была женщина из Африки. По ее словам, она была настолько молода и доверчива, что даже не осознавала, что подвергается насилию со стороны своего духовного отца.

«Он давал мне все, что я хотела, когда я соглашалась заняться сексом; в противном случае он избивал меня, — сказала она епископам. — Я беременела три раза, и каждый раз он заставлял меня делать аборт, просто потому, что он не хотел использовать презервативы или контрацептивы».

Наибольший резонанс на саммите также вызвало выступление председателя Епископской конференции Германии кардинала Райнхарда Маркса, по словам которого, ватиканская администрация на протяжении многих лет занималась сокрытием случаев педофилии, тем самым не соблюдая процедуры и процессы, установленные для судебного преследования виновных. В частности, усилиями священнослужителей был уничтожен целый ряд документов, связанных с сексуальным насилием над детьми в стенах церкви, а многие подобные случаи и вовсе никак не фиксировались. Кардинал заявил, что «церковные стандарты не должны быть ниже норм гражданского правосудия».

В связи с озвученной информацией Папа признал, что церкви действительно пора углубленно изучить эту проблему и бороться с ней, используя все дисциплинарные инструменты гражданского и канонического права. «Хочу здесь ясно подтвердить: если в церкви вновь возникнет даже один случай домогательства, который сам по себе является чудовищным, этот случай будет рассмотрен с максимальной серьезностью, — заявил понтифик. — Действительно, в оправданной ярости людей церковь видит отражение гнева Бога, преданного и оскорбленного этими бесстыдными священнослужителями».

Во всем виноват интернет

Итоги форума не только не удовлетворили общественность, но и спровоцировали марши протеста жертв священников-педофилов в Риме. В заключительной речи, которой Папа закрыл саммит, он назвал педофилию «инструментом Сатаны» и признал вину Святого престола перед жертвами насилия со стороны священнослужителей.

Впрочем, понтифик ушел от вопроса о прямой ответственности католической церкви, переложив вину на государство, родителей, систему образования и даже сексуальный туризм. Как подчеркнул Папа Франциск, «сексуальный произвол над детьми в 95% случаев происходит внутри семьи и только 5% в общественных институтах — школе, спортивных секциях или со стороны воспитателей и нянь». А на церковь, согласно статистике прелата, приходится всего около 2% всех случаев. Сославшись на статистику, глава церкви предложил уделить основное внимание не решению проблем церкви, таким как вопрос об отказе от целибата, а светскому воспитанию.

«Развитие интернета и средств массовой информации способствовало значительному увеличению случаев злоупотреблений и насилия, а распространяемая через интернет порнография приобрела пугающие масштабы и пагубно воздействует на психику и отношения между мужчинами и женщинами», — считает Папа Франциск. Он также добавил, что со стороны церкви может быть оказана психологическая поддержка жертвам насилия, разработан определенный кодекс поведения священнослужителей и принят отказ от замалчивания случаев педофилии.

Предложенные со стороны Ватикана меры вызывали негативную реакцию со стороны жертв педофилии, которые на протяжении четырех дней делились с папой и кардиналами своими историями и ждали более решительных действий Святого престола.

По их мнению, имена обвиненных священнослужителей нужно было, как минимум, озвучить, а также лишить их санов.

Однако этого они не дождались: церковь в очередной раз покаялась в своих прегрешениях, но продемонстрировала, что объявлять настоящую войну педофилии пока не готова.

Единственным итогом встречи стал распространенный службой печати папского престола документ с первыми рекомендациями церкви, такими как: обеспечение жертвам педофилии больших возможностей для заявления о факте надругательства, принятие специального протокола в случае обвинения епископов, а также предоставление большего доступа светским экспертам к расследованию случаев педофилии.

С другой стороны, рекомендуется также соблюдать права на защиту самих священников от подобных обвинений, и определить пропорциональное наказание для виновных в педофилии и укрывательстве священников-педофилов, которых предлагается отлучать от служения.