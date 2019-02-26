Планировали взрыв и расстрел: как спасли МЦК и ГРУ

Члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» готовили атаки на Главное управление Генштаба и Московское центральное кольцо. Нападения были предотвращены сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на участников расследования.

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Отмечается, что террористические акции готовил один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), который ранее дистанционно организовал теракты в Швеции и Таджикистане. «Назаров приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем — пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ», — пишет издание.

Силовики задержали две группировки террористов, планировавшие атаки в столице. Однако их лидера Нораки поймать пока не удалось — по некоторым данным, он скрывается в иракском Мосуле.

Газета отмечает, что первую бригаду боевиков весной 2016 сформировал строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Он узнал о радикальном исламе из информации в интернете и впоследствии решил присоединиться к ИГ. В столичных мечетях мужчина познакомился с единомышленниками — в том числе со своим земляком Наимом Махмадалиевым. С помощью мессенджера Telegram и приложения Zello, которое позволяет использовать смартфон в режиме рации, он поддерживал связь с Абу-Усама Нораки.

Боевик поручил новым членам группировки подготовить теракт против членов ГРУ. Он снабдил их видеоинструкцией по изготовлению взрывного устройства из подручных средств. Предполагалось, что террористы взорвут грузовики с военными у штаб-квартиры разведки, расположенной на Хорошевском шоссе в Москве. Однако осуществить это Бабаеву и его сообщникам не удалось — они были задержаны ФСБ в сентябре 2016 года.

После этого Абу-Усама Нораки сформировал в Москве еще одну группировку. В нее вошли три гражданина Таджикистана — врач Руслан Баширов, продавец Бахтиер Махмудов и разнорабочий Зафархон Рахматов. Боевикам выдали автоматы АКС-74 и гранаты. Кроме того, используя видеоинструкцию, она изготовили два взрывных устройства. Атака была запланирована на День Конституции — 12 декабря 2017 года.

Террористы хотели активировать бомбы на перегоне МЦК межу станциями «Шелепиха» и «Площадь Гагарина», а также одновременно в торговом центре «Эдельвейс», расположенном в подмосковной Балашихе. Выживших людей они планировали расстреливать из автоматов.

За день до планируемого теракта Махмудов, Рахматов и Баширов были задержаны. Первые двое признали свою вину в подготовке теракта и 11 февраля 2019 года были приговорены Московским окружным военным судом к 15 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Баширова выделили в отдельное производство — ему дали 11 лет колонии строгого режима. Гособвинение подчеркивало, что все фигуранты также занимались вербовкой в «Исламское государство».

Суд конфисковал телефоны осужденных, два автомата, детонаторы и другие боеприпасы — их передали в МВД РФ. Приговор еще не вступил в законную силу. Предстоит рассмотрение апелляции.

Отметим, что в январе 2015 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о снижении террористической активности в стране. «За пять лет она снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году в стране совершено 9 преступлений террористической направленности и один теракт», — заявил он «Российской газете».

Патрушев отметил, что такая тенденция наблюдается во всем мире. «В пиковом, с точки зрения деятельности террористов, 2014 году число терактов достигало почти 16 тысяч, но уже второй год подряд их число колеблется около отметки в 10 тысяч. На Ближнем Востоке за пять последних лет снижение произошло в два раза, что напрямую связано с ситуацией в Сирии, где уничтожены или рассеяны основные формирования террористов, начался процесс национального примирения. Примерно на треть за эти годы снизилась террористическая активность в Южной Азии», — пояснил он.

Что касается терактов против российских военных, то в декабре 2018 года глава Департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев заявил, что за пять лет силовики предотвратили четыре таких атаки.