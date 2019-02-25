Вступился за сестру: директора избили газовым ключом

Полиция Москвы проводит доследственную проверку по факту избиения директора школы в Южном Бутово. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

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Как ранее заявили в департаменте образования столицы, инцидент произошел в московской школе № 2109. «25 февраля на прием к директору школы №2109 Любови Егоровой пришел родственник одной из воспитательниц дошкольных групп. Мужчина (по данным МВД, 1972 года рождения — «Газета.Ru»), вооруженный монтировкой, хотел выяснить причины перевода своей сестры в другую дошкольную группу. Между собеседниками возник конфликт, в результате которого мужчина применил силу», — заявили РИА «Новости» в ведомстве.

По предварительным данным, злоумышленник достал из пакета газовый ключ и ударил им директора.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Любовь Егорову госпитализировали с рассеченной раной. Ее жизни ничего не угрожает, отметили в департаменте образования Москвы. «Медики должны оценить вред, который был нанесен здоровью женщины. От этого зависит, какое дело будет в итоге возбуждено — административное или уголовное», — дополнил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах.

По данным СМИ, причиной инцидента стало то, что незадолго до происшествия директор понизила в должности сестру пришедшего на разборки мужчины. Как отмечает «МК», конфликт зародился примерно неделю назад. Воспитательница, из-за которой, как предполагается, и произошло нападение на директора, работала в подготовительной группе со старшими детьми. В середине февраля за плохое поведение она наказала одну из своих воспитанниц, оставив ее одну в раздевалке, передает издание. Когда мама девочки пришла за ребенком, та в слезах рассказала ей о случившемся.

Женщина написала на воспитательницу жалобу, в которой подчеркнула, что ее дочь подвергли опасности. Затем, отмечает «МК», администрация образовательного учреждения перевела провинившегося педагога в другую группу — к самым молодым воспитанникам. Кроме того, ее зарплата после понижения в должности якобы сократилась примерно на 5 тыс. рублей.

Случаи нападения на директоров школ нельзя назвать частыми, но за последние полгода был еще один скандальный инцидент. В конце прошлого года потасовка произошла между двукратной олимпийской чемпионкой Ольгой Даниловой, которая является начальницей отдела по физкультуре, спорту и туризму в администрации Александровского района Владимирской области, и Екатериной Шаговой — директором спортивной школы, в которой когда-то обучалась Данилова.

По данным портала Progorod33, олимпийская чемпионка вызвала директора в свой кабинет и обвинила ее в непрофессионализме при подборе преподавателей спортшколы. К тому же Данилова заявила, что спортивные мероприятия проводятся на «уровне сельпо». Шагова предъявила встречные обвинения, подчеркнув, что олимпийская чемпионка за последние пять лет ни разу не появилась в школе.

Как рассказала сама директор, после этого Данилова выдернула из горшка новогоднюю елку, украшенную игрушками, и несколько раз ударила ею свою собеседницу. Когда директор начала сопротивляться, спортсменка принялась душить ее.

Шагова сняла побои и написала заявление в полицию. Данилова подала аналогичное заявление об избиении. Впрочем, уголовное дело так и не возбудили: в ходе экспертизы выяснилось, что ни одна из конфликтующих сторон не получила вреда здоровью.

В начале мая 2018 года директор одной из школ, расположенной в селе Новоберезовское Забайкальского края, пострадал от рук выпускника, который напал на педагога с ножом. Об этом сообщало региональное информагентство «Чита.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент подтвердила заместитель главы администрации села Елена Большакова. «Ночью пришел этот выпускник. Директор вышел с фонариком и прошел вокруг дома, калитку открыл, он [выпускник] вошел и начал его [бить]: несколько ножевых ранений нанес. Его [напавшего] сначала забрали, а потом выпустили. Мы теперь его всей деревней боимся», — отметила она.

В пресс-службе краевого Минздрава состояние пострадавшего оценили как стабильно-тяжелое. По данным «Читы.Ру», выпускник напал на директора, потому что молодому человеку не понравилась характеристика, которую ему написал пострадавший педагог.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, подозреваемый 18-летний житель села воспитывался в неблагополучной семье. В пресс-службе краевого главка СК сообщили о возбуждении против него уголовного дела.