«Надышался шариками»: страшное ДТП в Петербурге

В результате наезда внедорожника на пешеходов в центре Санкт-Петербурга погибли два человека, трое госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«ДТП произошло в ночь с 23 на 24 февраля. У дома 55 на Невском проспекте 30-летний гражданин, управляя иномаркой, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и совершил наезд на пятерых пешеходов. В результате ДТП на месте происшествия погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще трое граждан были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Подозреваемого задержали. Сам он заявил, что якобы не справился с управлением.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые опубликовало местное издание 78.ru, видно, как автомобиль BMW X6 резко съезжает с проезжей части и на высокой скорости врезается в толпу людей. В результате столкновения горожане буквально разлетелись по сторонам.

Как отмечает портал, двое из трех выживших в среднем состоянии были доставлены в Мариинскую больницу. Еще одну пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщине перелили три литра крови. Утром сообщалось, что ее прооперировали. «У нее травматический шок и множественные травмы различной степени тяжести», — заявил источник 78.ru в правоохранительных органах.

Авария произошла у бизнес-центра «Невский Плаза», который располагается недалеко от отеля «Коринтия» и станции метро «Маяковская». «Машина неслась по улице с большой скоростью. Ехали параллельно ему, когда он уже вылетел на пешеходную зону. Мы даже не поняли сразу, что произошло. Я думаю, не меньше 100 км/ч», — сообщил сайту kp.ru очевидец ДТП.

Как пишет издание «Фонтанка», одной из жертв аварии в центре Санкт-Петербурга стал 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел. Судя по его странице в фейсбуке, мужчина любил путешествовать по России — успел посетить Москву, Алтайский край, Иркутск, Белгород, Пермь и Казань. Кровел делился своими впечатлениями от путешествий: отмечал гостеприимство местных жителей и публиковал фото застолий с салом и самогоном. Второй жертвой ДТП, по предварительным данным, стала 38-летняя москвичка Евгения Корнеенкова.

Предполагаемым виновником трагедии является 30-летний Мурад Касымов, сообщает издание. Он родился в Азербайджане, а в Санкт-Петербург переехал примерно в 2010 году. По данным издания, за два года на счету Касымова более 50 нарушений правил дорожного движения. Из-за неоплаты штрафов на сумму 30 тыс. рублей приставы ранее наложили ограничение на регистрационные действия с его машиной, отмечает «Пятый канал».

В МВД в свою очередь сообщают, что 14 ноября 2018 года мужчина был лишен прав на 18 месяцев за езду в нетрезвом виде.

Ночью в воскресенье, 24 февраля, Касымова отвезли на экспертизу. Как пишет «Фонтанка», силовикам подозреваемый в ДТП так объяснил причину трагедии: «На Думской в баре надышался шариками (веселящим газом, который реализуется в ночных клубах и барах, — «Газета.Ru»), вот меня и выключило. Я честно в шоке».

В соцсетях предполагаемый виновник ДТП часто публиковал фотографии с автомобилями — в том числе с BMW X6, сбившим пятерых пешеходов в ночь на 24 февраля. Кроме того, 30-летний Мурад Касымов часто выкладывал снимки с травматическим оружием.

Похожая трагедия неделей ранее произошла во Владивостоке. 18 февраля водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, в числе которых был полуторагодовалый ребенок. Мать и сын впоследствии скончались, отцу удалось выжить. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек».

Спустя два дня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого в ДТП во Владивостоке. Расследование уголовного дела продолжается.