«Непрощаемый грех»: мать обрекла ребенка на страшную смерть

В Кирове арестовали 21-летнюю девушку, которая оставила трехлетнюю дочь одну дома на несколько дней. Тело ребенка, по предварительным данным, обнаружила бабушка 20 февраля, когда пришла поздравить внучку с третьим днем рождения.

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Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, на теле девочки не было видимых повреждений. «С целью установления предварительной причины смерти девочки была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание», — сообщили в управлении СК по Кировской области.

Мать умершей девочки задержали 22 февраля. Ей предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Инцидент произошел в Кирове в доме улице Щорса. По данным следствия, девушка уехала к подруге на несколько дней, бросив трехлетнюю дочь одну без еды и воды. При этом, как сообщают пользователи соцсетей, она не прекращала вести прямые эфиры в Instagram и выкладывать посты. А в день рождения ребенка она поздравила дочь с 3-летием, выложив совместное фото с ребенком под хэштегами #сегоднятвойдень, #совсембольшая, #3years, #мояжизнь.

Девушка не раскаивается в случившемся, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области. «Она даже не плачет, никакой доли сожаления. Просто хладнокровно говорит: «Да, я ушла, я перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды. Ушла и несколько дней не появлялась дома». Говорит тихо, спокойно, без эмоциональных срывов», — рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

По информации местных СМИ, 21-летняя Мария воспитывала дочь одна. Отец ребенка не живет с семьей с 2016 года, при этом видеть дочь ему не позволяла ее мать: выражая желания увидеться с ней, он сталкивался с отказом ее матери: «У тебя своя жизнь, у нас своя, у нас все нормально», — говорила она.

«Я не знаю, может это у нее компания была такая, но раньше не было такого. Она хозяйственная, она дома постоянно сидела, ну там подруги к ней приходили, но не было такого, чтоб она шлялась по клубам, пропадала, дома не ночевала. Я не знаю, что произошло в ее жизни, что поменялось», — рассказал отец погибшей девочки о ее матери телеканалу «360».

По словам отца ребенка, он хотел забрать дочь в Санкт-Петербург, однако бывшая жена ему не позволила. Она пригрозила написать заявление в полицию о похищении ребенка в случае, если он увезет дочь. Также отец погибшей девочки рассказал телеканалу, что, как ему известно, в последнее время его бывшая жена не работала. В ближайшие дни он вернется в Киров и заберет тело девочки из морга, поскольку только он имеет на это право.

Бабушка погибшего ребенка не понимает, как такое могло произойти. «Я не могу объяснить поведение своей дочери. Я считаю, что это не поддается объяснению, это непрощаемый грех», — поделилась она с телеканалом «360».

Тем временем следствие устанавливает причины, которые привели к гибели ребенка, а также мотивы действий матери. Правоохранители после проверки работы сотрудников органов профилактики, а также учреждений здравоохранения возбудили уголовное дело о халатных действиях. Выяснилось, что ребенка в последний раз показывали участковому педиатру КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» в 2016 году, после этого врач не проводил осмотра девочки. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что участковый, а также органы опеки не проявляли никакого интереса к матери с ребенком.

«Возбуждено уголовное дело о халатных действиях неустановленных сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения. Проведенными следственно-оперативными и проверочными мероприятиями установлено, что 3-летняя девочка проживала в квартире со своей матерью в условиях, не обеспечивающих безопасность ее жизни и здоровья, без необходимой пищи, воды, медикаментов, в условиях антисанитарии. Мать девочки родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери длительное время не исполняла, напротив, совершив умышленные действия, повлекшие смерть малолетней», — сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время к квартире, где погиб ребенок, люди несут цветы, игрушки и конфеты, сообщает РЕН ТВ.