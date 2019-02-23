Праздник по-взрослому: полицейским подарили стриптизершу

МВД организовало служебную проверку после появления в интернете видеоролика, на котором в одном из отделов полиции в Улан-Удэ выступает стриптизерша, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МВД по Бурятии.

Реклама

«По факту размещения видеоматериала в сети интернет назначена и проводится служебная проверка. В ходе нее должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе регионального МВД.

Позже в ведомстве сообщили, что сотрудница полиции, которая пригласила исполнительницу пикантных танцев на торжественное мероприятие для коллег-мужчин, уволена из органов внутренних дел.

Она работала старшим дознавателем отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ.

Скандальное видео появилось в соцсетях в День защитника Отечества. На нем запечатлено выступление стриптизерши в актовом зале, где находятся около 30 сотрудников полиции.

«Оживились мальчики!» — комментирует происходящее женщина за кадром.

Сотрудники органов правопорядка реагируют по-разному: некоторые смеются, снимают на телефон, а кто-то смущается. В ролике не указано, когда именно было снято видео, но на кадрах видны торты и праздничные воздушные шары, в том числе в виде числа «23». Уточняется, что выступавшая девушка не является сотрудницей правоохранительных органов: ее пригласили в отделение в качестве «гостьи».

В МВД по Бурятии обратили внимание на низкий уровень воспитательной работы и объявили предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ.

В этом году такой скандальный не единичен. Днем ранее выступление стриптизерш на 23 февраля подарили сотрудникам московского парка Горького. Об этом сообщил в своем инстаграме бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин.

«Случайное падение моста — плохо, конечно, но осознанное моральное падение — проблема куда серьезнее. Познакомьтесь — новая дирекция парка Горького», — написал в посте Ганнушкин. Таким образом он напомнил о том, что в новогоднюю ночь в парке обрушился пешеходный мост над катком, после чего мэр Москвы Сергей Собянин распорядился уволить директора парка Горького Марину Люльчук и временно назначить на ее место руководителя Мосгорпарка Вячеслава Дунаева.

Впрочем, о том, кто решил сделать такой подарок сотрудникам, пока не сообщается. Это выясняет администрация парка Горького, заявили представители пресс-службы парка. «Мы обязательно проведем служебное расследование и разберемся в сложившейся ситуации», — указано в официальном сообщении.

Пресс-служба от лица администрации парка также поблагодарила журналистов «за сообщение о недопустимом поведении сотрудников на рабочих местах».

В 2013 году подобный скандал произошел уже не в мужской, а в женский праздник. Челябинские пожарные необычно поздравили женскую половину коллектива с 8 марта, сняв видеоролик с элементами стриптиза.

Кадры попали в Сеть и вызвали неоднозначную оценку зрителей.

В основе клипа — песня, рассказывающая о пьяных женах, нелюбимых тещах и тяжелой мужской доле в Международный женский день. Авторы необычной видеооткрытки сопроводили текст не менее оригинальными движениями. Судя по кадрам, в качестве съемочной площадки был задействован режимный объект. Пожарные позировали на фоне пожарных машин в служебной форме, а один и вовсе был наполовину обнаженный.

Руководство не оценило креативного подхода своих подчиненных к поздравлению коллег и привлекло к дисциплинарной ответственности начальника пожарной части №11 вместе с его заместителем. Им объявили выговор.

В самом челябинском управлении МЧС журналистам «Вести. Дежурная часть» объяснили, что этот видеоролик — творческий номер команды КВН, и никаких нарушений в нем нет. Официальные представители ведомства подчеркнули, что в этом инциденте нет ничего порочащего честь мундира.

Как пояснили интернет-изданию Znak.com в пресс-службе областного ГУ МЧС, конкурс команд КВН проходил среди подразделений спасателей 6 марта, а скандальное видео — часть выступления одной из команд. К тому же стриптиз танцует приглашенный артист, а не сотрудник спасательной бригады.