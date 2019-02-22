Месть за семью: как Калоев вершил самосуд над диспетчером

1 июля 2002 года в небе над Германией столкнулись грузовой Boeing-757 авиакомпании DHL и пассажирский Ту-154М авиакомпании «Башкирские авиалинии». Катастрофа унесла жизни 71 человека. Погибли два пилота «Боинга», девять членов экипажа Ту-154 и 60 пассажиров, 52 из которых были детьми.

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В ту роковую ночь авиадиспетчер Петер Нильсен остался на дежурстве один. По некоторым данным, его коллега в нарушение правил уснул на рабочем месте. Когда грузовой самолет и пассажирский лайнер находились в небе над Боденским озером, Нильсен заметил, что их маршруты пересекаются. Но счет уже шел на секунды.

Авиадиспетчер отдал пилотам Ту-154 команды о снижение, и они сразу же приступили к выполнению его указания. Вместе с этим в кабинах обоих самолетов сработала автоматическая система предупреждения об опасном сближении (TCAS), которая скомандовала пассажирскому лайнеру набирать высоту, а грузовому, наоборот, снижаться. Российские пилоты решили продолжить выполнять указания диспетчера, но грузовой борт начал снижаться по команде TCAS. Пилоты известили об этом Нильсена, но он не услышал этого.

В 21:35 на высоте 10,6 метра «Боинг» врезался в фюзеляж Ту-154. Пассажирский самолет развалился в небе на четыре части. Грузовой борт потерял управление. Они упали в семи километрах друг от друга.

На борту погибшего пассажирского лайнера оказалась Светлана Калоева с детьми — десятилетним сыном и четырехлетней дочерью. На самолете «Башкирских авиалиний», следовавшем из Уфы в Испанию, они летели к отцу семейства, который на тот момент уже два года работал там по контракту в строительной фирме. Семья собиралась вместе провести отпуск.

Изначально планировалось, что жена и дети вылетят 29 июня, но к этому времени они не успели подготовить все необходимые для поездки документы. Когда же все было собрано, в аэропорту им предложили рейс с детьми из Башкирии, которые направлялись на отдых в Испанию в качестве поощрения за отличную учебу Комитетом по делам ЮНЕСКО. На борту оказалось три свободных места.

Муж и отец погибших Виталий Калоев позже сам прибыл на месте трагедии. Сообщалось, что он первым нашел разорванные бусы своей дочери, а через три километра — ее тело. Однако автор книги «Столкновение. Откровенная история Виталия Калоева» Ксения Каспари рассказала RT, что он не участвовал в поисках, но видел фотографии найденных тел и на одном из первых узнал свою дочь. Писатель отметила, что она упала на дерево и казалась почти неповрежденной.

Как говорят родственники Калоевых, спустя полтора года после трагедии глава семейства так и не смог смириться с потерей близких. Он бросил работу за границей и переехал в Россию.

Ответственность за случившееся никто на себя не брал. У родственников погибших никто не просил прощения. Сам диспетчер отказывался признать свою вину. После авиакатастрофы его отстранили от работы, а в отношении компании SkyGuide и ее руководства швейцарские следователи провели уголовное расследование.

В мае 2004 году Германия опубликовала итоги расследования, где было заключено, что в столкновении самолетов виноваты швейцарские диспетчеры. Тогда Skyguide была вынуждена признать вину, и через два года после крушения директор диспетчерской компании все же принес извинения семьям погибших. Через три года всем виновным вынесли приговор.

Но к февралю 2004 года Калоев не дождался ни извинений, ни наказания виновных, поэтому единственным способом восстановить справедливость он видел самосуд.

Одержимый жаждой мести 48-летний Калоев прилетел в Цюрих 18 февраля 2004 года. Он поселился в гостинице в местечке Клотен, где проживал со своей семьей 36-летний авиадиспетчер SkyGuide Петер Нильсен. Некоторые СМИ сообщали, что россиянин в течение нескольких дней наблюдал за домом своей будущей жертвы и подбирал удачный момент для нападения.

Выбор пал на вечер 24 февраля. Калоев подошел к дому и постучал в дверь. Ничего не подозревающий Нильсен вышел на террасу вместе с женой и двумя детьми, заинтересовавшимися поздним гостем. В доме остался третий ребенок. Перед членами семьи Нильсена стоял россиянин, державший в руках фотографии своих погибших жены и детей. «Посмотри», — произнес он по-испански и протянул диспетчеру снимки. Но тот оттолкнул нежданного гостя, выбив фотографии из его рук. По некоторым данным, Нильсен даже засмеялся.

Что было дальше, по словам Калоева, он не помнит: пелена гнева захлестнула его, из глаз брызнули слезы. Но продолжение истории известно следователям. Увидев снимки на земле, россиянин достал складной нож и нанес стоявшему перед ним мужчине удары в грудь, живот и горло. Нильсен скончался на месте от 12 ножевых ранений.

Калоев даже не пытался скрываться. Он ушел, бросив во дворе дома нож, который на следующий день обнаружила полиция. Правоохранители обратили внимание на показания жены и соседей убитого, которые утверждали, что преступник говорил со славянским акцентом. Тогда было сделано предположение — убийство совершил кто-то из родственников погибших пассажиров Ту-154 из мести.

Калоева задержали почти сразу после преступления в гостинице. Следователь Паскаль Госснер тогда рассказал, что задержанный обратил на себя внимание еще во время мемориальной церемонии в городе Уберлингер в августе годом ранее — он расспрашивал всех о том, кто конкретно виновен в случившемся.

Сам убийца рассказал следователям, что хотел добиться от диспетчера извинений.

В октябре 2005 года Верховный суд Цюриха признал Калоева виновным в убийстве и приговорил к восьми годам с отбыванием срока в каторжной тюрьме (швейцарский аналог колонии строгого режима). Как отмечает Swissinfo, судьи пришли к заключению, что убийство было умышленным, так как преступник не остановился после первых ударов, а продолжил убивать Нильсена.

Едва ли можно утверждать, что Калоев раскаялся в содеянном. Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что во время вынесения приговора подсудимый даже отказался вставать. «Меня обвиняют в том, что я похоронил своих детей. Зачем я буду вставать?» — заявил он.

Впрочем, тюремный срок для убийцы диспетчера оказался гораздо короче, чем предполагалось. Уже 8 ноября 2007 года Верховный суд Швейцарии постановил освободить Калоева.

«Я очень рад этому. Это, конечно, акт справедливый, потому что человек прошел ужасную муку и совершил преступление в результате невероятных мучений. И это акт гуманизма», — сказал радио «Маяк» адвокат Генрих Падва, представители адвокатского бюро которого участвовали в защите Калоева.

Через пять дней после освобождения Калоев вернулся в Москву, а на следующий день прилетел в родной Владикавказ. В аэропорту собрались сотни жителей Северной Осетии и около ста журналистов. Глава Северной Осетии Таймураз Мансуров встретил его прямо на взлетной полосе.

«Я знал, что меня ждут родные, что за меня болеют земляки, но даже не подозревал, что встреча будет такой масштабной. Мне даже стало неудобно от такого внимания. Столько людей радовались моему возвращению», — говорил тогда Калоев «Газете.Ru».

Всего через два месяца после своего освобождения председатель правительства Северной Осетии назначил бывшего заключенного россиянина заместителем министра строительства и архитектуры республики.

История Калоева вдохновила как российских режиссеров, так и западных. 7 апреля 2017 года в американский прокат вышла картина «Последствия», главную роль в которой исполнил Арнольд Шварценеггер. По сюжету жена и дочь главного героя погибают в авиакатастрофе по вине авиадиспетчера Пола (Скут МакНэри). Полу и его семье приходится скрываться от публичного гнева и в частности от главного героя, который хочет во что бы то ни стало найти диспетчера.

Сам Калоев заявил, что разочаровался после просмотра этого фильма. По его словам, помимо игры Шварценеггера его расстроило то, что на протяжении всего фильма главный герой пытается вызвать к себе жалость. При этом сам Калоев жаждет не жалости, а справедливости.

Он предположил, что создатели картины намеренно пытались обойти стороной ошибки руководства авиакомпании, сделав из авиадиспетчера жертву обстоятельств. «Фильм абсолютно неинтересный», – резюмировал Калоев.

В российской версии кинокартины, снятой по этой истории, роль Калоева исполняет Дмитрий Нагиев. Лента «Непрощенный» увидела свет лишь в 2018 году, хотя работа над ее созданием началась еще в 2016. Как отмечал режиссер Сарик Андреасян, перед началом работы над лентой со сценарием ознакомился сам Калоев и «дал свое благословение».