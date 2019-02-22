С гробом «посреди Самары»: женщина не смогла похоронить мужа

Женщина, которой не дали похоронить своего мужа, после чего она привезла гроб с его телом к зданию правительства Самарской области, отказалась от помощи местных властей.

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«Мне звонили представители губернатора, спросили, нужна ли мне какая-либо помощь. Сейчас мне уже никакая помощь не нужна, она нужна была раньше», — пояснила россиянка, которую, по информации РИА «Новости», зовут Анна. Человек, которого она пыталась похоронить, — ее бывший муж Валерий Малеев.

По ее словам, она решилась привезти гроб с телом покойного к зданию правительства, поскольку «в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары» и «была в шоке».

Анна добавила, что сама уже вернулась в Тольятти, где живет с ребенком, а завтра вернется за телом мужа и похоронит его в деревне. Тело ее бывшего супруга сейчас находится в ритуальном зале в Самаре.

О громкой истории стало известно накануне вечером. Как рассказал муниципальный депутат Азат Туймасов, ставший очевидцем ситуации, тело покойного долгое время лежало в морге, потому что его бывшая жена Анна не могла собрать денег на захоронение. МУП «Спецкомбинат» выдал направление на кладбище Рубежное. По данным телеграм-канала Mash, работавшая на кладбище компания потребовала за похороны 30 тыс. рублей. Поскольку таких денег у женщины не было, она нашла другую организацию – ИП Воробьев, с которой договорилась о похоронах за 8 тыс. руб.

«На кладбище Рубежное действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма», — приводит слова Туймасова сайт kp.ru.

Фирме, с которой связалась женщина, сначала не хотели выдавать разрешение на захоронение. В итоге необходимые документы дали. Сотрудник муниципального казенного учреждения (МКУ) должен был предоставить участок для захоронения, однако когда родственники покойного приехали с утра на кладбище, его там не было. Мужчина приехал лишь через два часа. Как считает депутат, это было сделано специально. Стоит отметить, что уже в это время близкая покойного стала обращаться к властям – написали в твиттере губернатору Дмитрию Азарову и депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну.

«Работник муниципального учреждения показал, где можно копать. Однако после этого приехали ребята бандитской наружности порядка 30 человек. Они окружили место будущей могилы и не давали копать. Они подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков. В итоге могилу выкопать так и не удалось. В пять часов кладбище закрыли», — сказал Туймасов.

Родственники покойного вызвали полицию, однако разрешить конфликт не удалось. Он продолжился в больнице. Злоумышленники не давали вывезти тело покойного из морга, узнав, что близкие мужчины решили отвезти его к зданию правительства Самарской области. Несмотря на это, семья все же смогла осуществить задуманное.

В мэрии Самары ситуацию назвали «крайне неоднозначной» и подчеркнули, что сотрудники муниципального учреждения, работающего на кладбище, действовали в соответствии с регламентом.

«В связи с этим есть основания полагать, что данная ситуация является провокацией», — сказали в мэрии и сообщили, что передали материалы для проверки в правоохранительные органы. Полиция подтвердила, что сейчас проводит проверку по факту инцидента.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также отреагировал на случившееся, поручив разобраться в ситуации и оказать всю необходимую материальную помощь семье умершего человека.

«Находясь в Тольятти, узнал о вопиющем случае незахоронения покойного в Самаре. Дал поручение главе города Елене Лапушкиной, департаменту по борьбе с коррупцией и лично его руководителю Юрию Рожину жестко разобраться в произошедшем», — написал политик в твиттере.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн призвал не торопиться с выводами, пообещав, что местные власти «детально во всем разберутся».

«Результаты представим общественности. Впрочем, безотносительно этой конкретной ситуации — в ритуальной сфере творится бог знает что, в том числе и на кладбищах в Рубежном. Весной обещал жителям приехать и посмотреть ситуацию на месте. В этом вопросе надо жестко наводить порядок», — сказал он.