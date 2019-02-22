«Холодно и страшно»: как минировали «Газету.Ru»

В четверг, 21 февраля, около 17.00 по московскому времени в редакции «Газеты.Ru» была объявлена эвакуация из-за сообщения об угрозе взрыва. Все сотрудники интернет-издания незамедлительно оставили рабочие места и покинули офисное здание.

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«В момент, когда объявили эвакуация, я был на четвертом этаже — обедал и заканчивал работу над оперативной заметкой. Стоило мне на пару минут отвлечь взгляд от телефона, как он заполнился десятком пуш-уведомлений от коллег. «У нас эвакуация. Все серьезно, спускайся. Мы взяли твой рюкзак», — писали они. Мы неоднократно вели хронику событий, связанных с «минированиями» зданий по всей стране, но не задумывались о том, что телефонные террористы доберутся и до нас», — вспоминает корреспондент отдела «Общество» Яков Лысенко.

Он отметил, что спустя пару минут у редакции собрались десятки сотрудников. Часть из них, съежившись от холода и поставив ноутбуки на подоконник, продолжали работу над заметками. Некоторые в спешке даже не успели надеть куртку — и ежились от холода на ветру, не зная, что делать.

Приближалась метель. Сотрудники редакции ждали саперов в надежде, что они быстро осмотрят здание и скажут, что все в порядке.

«У меня оставались буквально два абзаца до завершения текста, как вдруг меня хватают за плечо и просят покинуть здание. Думаю, ну ок, и не в таких условиях приходилось работать. Спустилась вниз, стала к стене, поставила ноут на колено и минут за 15 залила статью. Потом со страхом наблюдала за тем, как редактор, трясясь от холода, вычитывала мой текст», — рассказывает корреспондент «Газеты.Ru» Александра Баландина.

Сотрудники редакции провели на улице около 15 минут, пока не стало окончательно ясно, что сегодня в редакцию уже не вернутся: недоеденный салат, недопитый кофе, остывший чай и надкусанный бутерброд останутся ждать до утра. Но работу откладывать было нельзя, поэтому часть сотрудников после эвакуации отправилась домой и продолжила дистанционно работать над материалами, а остальные разместились с ноутбуками в ближайших кафе. Правда, в одном из них не было вай-фая, поэтому пришлось подключать компьютеры к собственным мобильным, которые «садились» на глазах.

«Вообще это было даже немного уютно: за окном метель, а мы с коллегами уместились за маленьким столиком, и, утыкаясь локтями в колени, продолжили писать заметки. Но главное, что я чувствовала — это досада, — рассказывает редактор отдела «Стиль» Анна Лозинская. — Конечно, это далеко не первое «минирование» в Москве, и морально я была к этому готова, но когда тебя выдирают из привычной обстановки, очень сложно сосредоточиться».

«Когда эвакуировали детский сад, где учится ребенок, казалось, что это просто шутка. Бежишь с работы по звонку воспитателя и находишь ребенка в ближайшей школе, — делится опытом обозреватель отдела «Бизнес» Наталия Еремина. — Потом оказывается, что нельзя поехать в ТЦ: он тоже заминирован. Эвакуация дошла и до работы. С одной стороны, не воспринимаешь это серьезно — ну кто будет всерьез подкладывать бомбу? С другой — это мешает жить и вносит еще больше нервозности».

Нервозность — то, что испытывали, как оказалось, и жители других городов. «Пока мы пытались настроить интернет в кафе, я получила возмущенное сообщение от приятельницы из Петербурга: «Это только Питер минируют по пять раз на день?!». Оказалось, что за четверг она попала в эвакуацию три раза. Не знаю, стало ли ей спокойней, когда я сказала, что нас только что тоже выгнали на мороз», — вспоминает Анна Лозинская.

Как только сотрудники редакции наладили работу, они заметили неполадки в панели управления сайтом. Первой с этим столкнулась служба новостей.

«Сначала мы не могли ничего опубликовать. Когда нам все же удалось зайти в админку, новости публиковались на сайте лишь спустя 15 минут. Панель управления постоянно вылетала. Я пять часов делала новостные заметки из бара, который располагается в пяти минутах от редакции. Возвращаться в здание было небезопасно», — вспоминает новостница Наталья Сергиевская.

По ее словам, спустя пару часов техническому отделу «Газеты.Ru» удалось справиться с перебоями. Тем не менее вплоть до полуночи сотрудники издания сталкивались с неполадками в работе сайта: на то, чтобы сдать текст, у них уходило по два часа — злость, усталость, раздражение охватили редакторов. Однако бросить все и лечь спать они не могли: нельзя просто взять — и не сдать заметку.

Редакция «Газеты.Ru» была далеко не первой организацией, получившей с начала года сообщение о минировании. С января по всей России, от Дальнего Востока до Калининграда, учреждения подвергаются эвакуации, а сотрудники правоохранительных органов ищут взрывчатку в детских садах, школах, университетах и торговых центрах. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от подобного рода сообщений составил 150 млн рублей. По всей стране эвакуации подверглись, в общей сложности, 2 млн человек. Ни в одном случае правоохранительные органы взрывчатку не нашли.