Драка в «Неолите»: к делу добавился терроризм

Задержанный ранее по подозрению в причастности к массовой драке возле кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы блогер Алибек Мирзеханов стал фигурантом другого дела – о террористической деятельности, которое ведет ФСБ России.

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«Следователи ФСБ допрашивали его всю ночь в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка в террористическую деятельность»)», — сказал адвокат подозреваемого Шамиль Яндарбаев, отметив, что его подзащитный отрицает подозрения на свой счет.

Юридический поверенный уточнил, что Мирзеханову вменяются преступления, которые относятся к периоду с 2014 года по настоящее время, передает ТАСС.

«Якобы наш подзащитный кого-то вербовал и склонял уехать в Сирию»,

— подчеркнул юрист.

Только по одной из инкриминируемых статей Мирзеханову грозит до 20 лет лишения свободы, передает ФАН.

Вечером 14 февраля, когда в столичном ресторане «Неолит», расположенном 1-й Курьяновской улице, планировалось крупное мероприятие, туда ворвалась группа мужчин. По словам сотрудников ресторана, злоумышленники хотели напасть на его владельца Яшара Алиева. Нападавшие якобы вывели всех посетителей на улицу, где и завязался конфликт со стрельбой.

Один из мужчин открыл стрельбу из травматического пистолета. В итоге пострадал один человек — ему оказали помощь на месте ЧП, госпитализация не потребовалась. Пострадавшим мог оказаться Яшар Алиев. По данным СМИ, он получил ранение в спину. Кроме того, зачинщики конфликта якобы обстреляли его машину, которая была припаркована у заведения. В результате были повреждены колеса и окна автомобиля.

По словам главы московского ГУ МВД Юрия Титова, прибывшим на место происшествия полицейским пришлось выстрелить в воздух, чтобы остановить конфликт. 18 участников потасовки доставили в отделение полиции по району Печатники. Силовики возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Инцидент вызвал резонанс в Сети. Лидер музыкальной группы Сергей Шнуров назвал участников драки «неокроманьонцами» и этот пост с сатирическим опусом был заблокирован. В ответ на это музыкант опубликовал новое стихотворение, в котором пожаловался на «оскорбление своих чувств атеиста», передает НСН.

Стишок мой заблокировали быстро,

О прелестях эпохи неолита.

Сижу грущу и стопочка налита,

Ведь чувства оскорбили атеиста.

СМИ также писали, что

во время драки у «Неолита» участники конфликта открыли огонь по прибывшим на место ЧП сотрудникам Росгвардии. Позже в ведомстве эту информацию опровергли.

«Сообщения об участии сотрудников Росгвардии в пресечении драки и ранении одного из них не соответствуют действительности», — сообщил представитель Росгвардии.

Он отметил, что сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия уже после завершения потасовки. В ведомстве добавили, что при патрулировании близлежащих улиц подозрительные лица ими обнаружены не были.

В этой связи помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал в интервью агентству «Азертадж» инцидент, произошедший между азербайджанцами и чеченцами в московском кафе «Неолит».

Помимо прочего Гасанов отметил, что

официальный Баку расценивает инцидент как криминальное происшествие на бытовой почве и считает, что подобные факты не могут навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям.

«Связи между азербайджанским и чеченским народами испытаны историей и носят образцовый характер. Наглядным подтверждением тому служат личные дружеские отношения между президентом Ильхамом Алиевым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а также мысли, прозвучавшие на встрече, проведенной ими в конце минувшего года», — заявил помощник президента.

«В целом, азербайджанцы высоко оценивают веками формировавшуюся общую со всеми кавказскими народами историю и ценности и всегда стараются защищать их», — отметил Гасанов.

Подчеркнув, что развивающееся с каждым днем сотрудничество между Азербайджаном и Россией играет важную роль в укреплении сотрудничества Баку с российскими республиками Северного Кавказа, в том числе Чечней, Али Гасанов сказал: «Россия – многонациональное государство, живущие здесь народы сохраняют и развивают свои языки, культуру. Проживающие в России азербайджанцы, как и другие народы, всегда могут сполна пользоваться своими национально-культурными правами».

«Мы призываем наших соотечественников, представителей братского чеченского и других народов, проживающих в России, пользоваться мультикультуральной атмосферой в этой стране, созданными условиями в добрых целях, вносящих вклад в развитие дружбы между народами, и не допускать подобных негативных инцидентов», — сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам.