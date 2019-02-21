Двухдневная метель: москвичей предупредили об опасности

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Его установили из-за сильного ветра, метели и гололедицы, которые прогнозируются на ближайшие 29 часов. Режим погодной опасности может быть продлен и на следующие дни.

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«Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с. Максимальные значения температуры отмечались в утренние часы -2…0 °С, во второй половине дня в столице похолодает до -6…-4 °С», — отметили в Гидрометцентре.

В московском управлении МЧС России автомобилистам порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами. «Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем, в Госавтоинспекции Москвы водителям посоветовали отказаться от личного транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. «Уже начавшийся в городе снегопад продолжится в течение двух суток. Возможно образование снежной наледи на проезжей части. В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах. По возможности, рекомендуем отказаться от поездок на личном автотранспорте», — пояснили в ведомстве.

Автомоблистов также попросили избегать резкого торможения, проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

Об опасности на дорогах в Госавтоинспекции предупредили и пешеходов. «Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности», — отметили в ведомстве. Пешеходов также попросили использовать светоотражающие элементы, чтобы стать более заметными для водителей.

Неблагоприятная погода и порывистый ветер привели к задержанию более 40 рейсов в столичных аэропортах. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково задержано 26 рейсов и 1 отменен, в Шереметьево задержали 6 рейсов, а в Домодедово 8 рейсов задержано и еще 10 отменено.

Тем временем, предупреждают синоптики, в пятницу москвичей ждет похолодание — столбики термометров опустятся до -12 °С. В Гидрометцентре отмечают, что 22 февраля «сохранится северный ветер 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с». Днем пройдет умеренный снегопад, местами возможна метель.

На выходных порывы ветра ослабнут, в городе ожидается потепление. «На ближайшие несколько дней мы уходим в более холодную воздушную массу. В пятницу, субботу, воскресенье и, предположительно, понедельник погода будет облачной. В пятницу ожидается снег и метель, местами порывистый ветер до 20 м/с. В субботу порывы ветра снизятся до 15 м/с. В воскресенье ветер будет западным, до 3-8 м/с. В субботу дневная температура -7…-5 °С, ночная -15…-5 °С. Днем в воскресенье потеплеет (-5…0 °С)», — сообщил синоптик Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Он добавил, что в начале следующей недели Москву также ждет потепление. Похолодание вернется в столице к концу февраля,

отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В феврале погода очень изменчива, оттепель может резко смениться сильным похолоданием. Мы прогнозируем, что будет понижение температуры до -15 °С до конца месяца, скорее всего, в конце февраля», — пояснил он.

Между тем весна в Москву придет нескоро. 1 марта в столице наступит лишь календарная весна. В этом месяце, подчеркнула специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, горожан ждет холодная погода и даже морозы. «Март у нас зимний месяц, поэтому рано расслабляться, зима продолжается», — пояснила синоптик. Климатический переход средней температуры через ноль в Москве прогнозируется на 27 марта.