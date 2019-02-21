Внимание, корь! «Вышка» отстранила студентов от занятий

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» отстранил от занятий 451 студента из-за отсутствия справок о прививках от кори, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

«В настоящий момент остаются отстраненными от занятий 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна», — отметили представители ВШЭ.

В пресс-службе вуза также добавили, что режим отстранения от занятий будет действовать до тех пор, пока студенты не принесут справку или пока ограничительные меры не будут отменены. До тех пор студентам предстоит заниматься самостоятельно. «Пока же преподавателям рекомендовано направлять отстраненным от занятий студентам задания на электронную почту для самостоятельных занятий. Пропуски пар отстраненных от занятий студентов не будут считаться прогулами», — сообщили в вузе.

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Отмечается, что ужесточение мер в отношении непривитых учащихся началось в НИУ ВШЭ после того, был подтвержден случай заболевания корью у одного из студентов третьего курса. Об этом стало известно 15 февраля. Тогда же пресс-служба выпустила сообщение о том, что один из учебных корпусов вуза на Хитровке будет закрыт на карантин. Позже это сообщение было удалено с сайта, а представители университета сообщили, что на данный момент речи о карантине не идет.

Как пояснили в вузе, отстранение от занятий студентов, контактировавших с заболевшим, а также не имеющих справок об иммунном статусе по кори, является мерой, предписанной Роспотрбнадзором. В противном случае заболевание может распространиться дальше.

Однако, как отмечают юристы, отстранять студентов от занятий из-за справок незаконно.

О необходимости подобных документов стоит предупреждать заранее еще при поступлении или искать какие-то другие меры борьбы с распространением заболевания среди студентов.

«Одно дело, если бы учащихся изначально обязывали каждый семестр проходить медицинское обследование и предоставлять сведения о своем здоровье. Однако таких требований на законодательном уровне пока не существует», — пояснил «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Старинский отметил, что с точки зрения здравого смысла вузы можно понять: «Сейчас по Москве действительно гуляет эпидемия кори, поэтому университеты просто пытаются обезопасить себя и предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Но делать это нужно не такими кардинальными мерами, я считаю. Либо предупреждать заранее, чтобы студенты были готовы. В противном случае почему бы в дальнейшем не потребовать от учащихся справки о том, что они не болеют СПИДом. Или еще чем другим».

Однако сами студенты судиться с вузом из-за запрета посещать пары не намерены. Как отметила одна из студенток НИУ ВШЭ Анастасия Склярова, некоторые и вовсе не обратили внимания на введение ограничений, в то время как для других оно стало вполне уместным «пинком».

«На мой взгляд, это стало попросту «пинком под зад» тем, кто давно забывал отправить справку/форму о прививках в деканат. Зато теперь многие пошли и сделали эти документы, чтобы избежать дальнейших проблем. Хотя проблем как таковых я и не заметила — в университет все равно пускают, жестоких проверок не устраивают. Да и студенты были и остаются настроены довольно спокойно — мол «заблокируют пропуск, пройду по студенческому», — рассказала студентка второго курса «Газете.Ru».

Отметим, что справка о прививках действительно не является обязательным документом ни при поступлении в вуз, ни при зачислении ребенка в школу или детский сад.

Трудности могут возникнуть только в том случае, если отправить ребенка в дошкольное заведение или школу родители решают непосредственно во время эпидемии — в таком случае «антипрививочники» могут получить отказ в приеме до конца активной фазы распространения заболевания. В остальных случаях непривитых должны предупреждать сразу о том, что во время эпидемий учебное заведение лучше не посещать, для безопасности их же здоровья.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что россияне стали в 3,5 раза чаще болеть корью, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в начале февраля очаг кори был зафиксирован в одном из московских хостелов, откуда были госпитализированы два иностранных гражданина. Позже в московском управлении Роспотребнадзора рассказали, что после медосмотра врачи установили симптомы кори у еще 23 иностранных рабочих, однако им был поставлен диагноз «ОРВИ, контакт с корью». Все они также были доставлены в инфекционный стационар для дальнейших медицинских осмотров.

Отмечается, что за два месяца, декабрь 2018 года и январь 2019 года, корью заболели более 2,5 тысяч человек, хотя год назад было 725 заболевших. В этом году почти половина заболевших корью — дети до 14 лет.

При этом, если в российских учебных заведениях с корью борются путем временного отстранения от занятий, то в Грузии решили прибегнуть к более серьезным мерам. Так, по словам главы департамента управления государственными программами Минздрава Екатерины Адамия, в ближайшее время вакцинация от кори станет обязательной для школьников и студентов, а при отсутствии прививки их могут отчислить.

В первую очередь нововведение коснется детей и подростков от года и до 19 лет, от которых детские сады, школы и вузы должны потребовать справку с подтверждением прививок. «В том случае если документация не будет полностью представлена, в образовательных учреждениях будет необходимо ввести определенные санкции. Если не полностью вакцинированный человек не сделает дополнительную одну вакцину, министерство образования будет иметь возможность рассмотреть вопрос приостановления его статуса», — сообщила Адамия.

Согласно ее данным, на 21 января в Грузии было зафиксировано 430 случаев заболевания корью — особенно высокие показатели среди людей в возрасте 20-40 лет.