«Там кто-то проживает»: квартиру Скрипаль проверят силовики

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в марте 2018 года был отравлен нервно-паралитическим агентом, просит признать сына пропавшим без вести. Об этом «Газете.Ru» сообщила племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль.

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Она отметила, что мать Сергея написала соответствующее заявление в полицию. «Она проживает в Ярославле. Там же было составлено письмо и отправлено в Москву — в отделение полиции по месту прописки Юлии. Оно было согласовано с юристами. Мать Сергея подписала его», — пояснила Виктория Скрипаль.

По ее словам, если Сергея и Юлию признают пропавшими без вести, то в наследство матери перейдут квартира, машина и собака.

В своем заявлении 91-летняя мать экс-полковника ГРУ попросила силовиков проверить московскую квартиру Юлии Скрипаль. «Есть информация, что там кто-то проживает. Однако кто, мне неизвестно. Ключей от дома у меня нет, проверить не могу. В заявлении, которое мать Сергея отправила правоохранителям в Москву, есть просьба проверить квартиру Юлии», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

Виктория также отметила, что мать Сергея Скрипаля чувствует себя «согласно возрасту» и все новости о сыне узнает только из СМИ. «Новостей от сотрудников посольства мы не получаем, так как их просто нет», — пояснила племянница бывшего разведчика.

Она добавила, что один из номеров, по которому ей удалось связаться с Юлией летом 2018 года, «не существует». «По другому номеру либо никто не отвечает, либо оператор сообщает, что телефон выключен. Старые соцсети и почта Юлии не работают, а новые нам никто не сообщал», — заключила Виктория.

Адвокат Алим Бишенов считает, что заявление матери Скрипаля о пропаже сына вряд ли приведет к реальным изменениям. «Сергей и Юлия Скрипаль будут объявлены в розыск, а полиция возбудит дело об убийстве. Однако признание лица безвестно отсутствующим или умершим — процедура гражданско-правового характера, ей не занимаются в полиции.

Согласно статье 42 ГК РФ, гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Такое решение может принять только суд — как и признать кого-либо умершим. В последнем случае должно пройти пять лет.

Поэтому ни о каком наследовании имущества Скрипалей пока не может быть речи. В настоящий момент нет сведений о том, где находятся Скрипали, и, вполне вероятно, что они сами дали согласие о неразглашении информации о своем местонахождении», — заявил юрист «Газете.Ru».

Между тем меньше чем через две недели исполнится год с момента отравления Скрипалей. Однако ни британская, ни российская общественность так и не узнали, что именно произошло в Солсбери 4 марта 2018 года. Информация о здоровье экс-полковника ГРУ и его дочери периодически публикуется британскими СМИ со ссылкой на источники.

Так, 16 февраля газета The Sunday Times, ссылаясь на неназванного собеседника, сообщила, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. 67-летний мужчина, по данным издания, уже не сможет полностью восстановиться после химической атаки. Кроме того, токсикологи не знают, к каким последствиям отравление «Новичком» приведет в будущем.

«Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго», — рассказала изданию доцент Ноттингемского университета, токсиколог Уэйн Картер.

Газета также ссылается на источник в Скотленд-Ярде, который сообщил, что в отличие от дочери, которая на момент отравления была молода и относительно здорова, Сергей Скрипаль уже тогда был «не в лучшей форме».

По словам племянницы экс-полковника ГРУ Виктории, последний раз связаться с родственниками ей удалось 24 июля 2018 года. «При последнем звонке Юля сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба ее здоровью и здоровью отца не нанесено, примерно так. Но если ущерба не нанесено, то почему папа не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать», — заявляла она.

В посольстве России в Великобритании 18 февраля сообщили, что не имеют «ни малейшего представления» о том, что происходит со Скрипалями.

«К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. Направленные в адрес Форин Офиса многочисленные запросы остаются без ответа», — пояснили в дипмиссии.

В предыдущих заявлениях посольства сообщалось, что экс-полковнику ГРУ и его дочери запрещено общаться с родственниками, официальными российскими представителями, а также журналистами. Тем не менее право представителей государства общаться со своими гражданами прописано в статье 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и статья 36 двусторонней Консульской конвенции 1965 года.

«Принудительное лишение свободы, которому подверглись Скрипали, вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права, нормами которого официальный Лондон продолжает демонстративно пренебрегать. А если Скрипали действительно не желают общаться с российскими представителями, важно услышать это от них лично, а не из заявлений, написанных, скорее всего, под диктовку спецслужб», — отмечали в дипмисии.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

В сентябре 2018 года британская прокуратура опубликовала снимки двух подозреваемых в отравлении Скрипалей — якобы офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Им были предъявлены обвинения по четырем статьям. Сами россияне в интервью RT подтвердили, что действительно находились Солсбери, но исключительно с туристическими целями. Они заявили, что заняты в спортивной индустрии и ничего не знали о деле экс-полковника ГРУ.