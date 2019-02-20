Самосуд в школе: родители покалечили обидчика детей

Группа родителей устроила самосуд над учеником пятого класса, систематически избивавшим и издевавшимся над их детьми. Инцидент произошел в среду, 20 февраля, в школе №2 города Большой Камень Приморского края. Несколько взрослых поймали ученика в стенах образовательного учреждения, затащили его в туалет и макнули головой в унитаз.

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Некоторые СМИ сообщили, что пятиклассника также избили, сломав ему челюсть и ребро и обеспечив сотрясение мозга. По данным kp.ru, у школьника пошла кровь из носа, которая залила пол и дала основания предполагать, что взрослые нанесли несколько ударов. Сами родители утверждают, что не били мальчика. Тем не менее, в региональной прокуратуре заявили, что ученику были причинены телесные повреждения. Насколько сильно пострадал школьник, не уточняется.

Если факт избиения подтвердится, то ответственным может грозить до 8 лет по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас «мстители» задержаны и находятся в полиции. Региональные прокуратура и департамент науки и образования начали проверку. Причем прокуратура проверит не только действия родителей, но и то, как школа организовывала профилактическую работу с учащимися и как работали органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

По данным kp.ru, мать мальчика лишена родительских прав и проходит по делу об убийстве, отец давно убит. Воспитанием школьника занимается бабушка. При этом мальчик большую часть времени предоставлен сам себе: до вечера он находится в школе, а потом ошивается по местным общежитиям с товарищами постарше, сообщает издание.

По словам очевидцев, во время экзекуции один из родителей якобы сказал, что так его проучили за избитую школьником девочку. Инцидент произошел 16 февраля. Как сообщает «Дейта», цитируя мать одного из учеников, мальчик сильно ударил сверстницу в живот. Школьницу всю ночь тошнило, наутро ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. По словам мамы, ребенку требуется операция во Владивостоке. Мама девочки обратилась в подразделение МВД России по делам несовершеннолетних, однако там женщине, по ее словам, сказали, что поставят на учет обоих и смысла писать заявление нет.

Как оказалось, это не единственный случай агрессивного поведения пятиклассника. Так, мама одного из учеников школы №2 рассказала «Дейте», что в конце декабря ее сын обнаружил в раздевалке порезанную ножом куртку. Подозрения пали на одноклассника, который находился там некоторое время и уже до этого отличался порчей чужого имущества: разбивал очки, рвал ранцы, спускал с лестницы чужие телефоны.

«Обращения в ПДН ничего не дали. Звонки директору и завучу — тоже», — сообщила женщина. Руководство школы ей заявило, что «пока мальчика не посадят, он будет учиться в школе», добавила мама лишившегося куртки ученика.

«У нас было несколько ситуаций с этим мальчиком. Я один раз пришла в школу и сказала ему: «Если ты еще раз подойдешь к моему ребенку, я тебя лично поймаю и сделаю с тобою все, что ты сделаешь с ним.

После этого он около года не занимался подобным. Но несколько дней назад случаи начали повторяться», — рассказала тогда женщина.

В департаменте образования после этого инцидента заявили, что ситуация находится на контроле, и опровергли случаи посещения школы учениками с холодным оружием.

При этом буквально на следующий день матери пострадавшего школьника якобы предложили перевести ребенка в другую школу, «иначе проблемы у него не закончатся». По словам женщины, из-за поведения пятиклассника уже несколько родителей написали коллективное заявление. В нем говорится, что «поведение учащегося вызывает опасения за жизнь и здоровье наших детей», а также что мальчик регулярно вымогал у одноклассников деньги, портил чужое имущество, ежедневно оскорблял, унижал и причинял вред здоровью детей. Кроме того, одной маме даже пришлось перевести ребенка в другое учебное заведение, сообщают местные СМИ.