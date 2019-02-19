«Сломана шея и подъязычная кость»: как умирал Лесин

Бывший министр печати России Михаил Лесин, погибший в Вашингтоне в 2015 году, перед смертью получил перелом шеи чуть ниже линии челюсти. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на отчет Офиса главного судебного медика, предоставленного городскими властями Вашингтона.

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Документ, предоставленный журналистам, составляет 149 страниц, описывающих обстоятельства гибели бывшего российского чиновника. В частности, в нем сообщается о зафиксированном у Лесина переломе подъязычной кости, расположенной под мышцей языка.

Особое внимание медики уделили перелому шеи российского дипломата, обнаруженному чуть ниже челюсти. По их мнению, травма могла быть получена в момент смерти или перед ней.

По еще одной версии экспертов шея Лесина могла быть сломана и во время вскрытия тела — однако эта догадка остается неподтвержденной.

Опубликованный документ также содержит информацию о том, что ФБР рассматривало возможность дополнительного расследования гибели Лесина еще в начале 2016 года. Данных, сообщающих о результатах этого расследования нет, однако, согласно бумагам, агенты ФБР принимали участие в допросе свидетелей и изучении видео камер отеля, где скончался Лесин.

К делу были также прикреплены показания Антона Лесина, сына бывшего чиновника, проживающего в Беверли-Хиллз. По словам Лесина-младшего, во время деловых поездок его отец регулярно злоупотреблял спиртными напитками.

В отчете следствия также указано, что телом Лесина интересовались практически сразу после его смерти. Так, ведущему дело детективу звонил некий «друг покойного» и просил назвать ему конкретное место, где содержался покойник. Имя звонившего следствию установить не удалось.

Напомним, что ранее суд Вашингтона приказал до 20 февраля обнародовать «десятки протоколов о вскрытии», медицинские записи, токсикологические отчеты, электронные письма и другие необходимые материалы дела о смерти бывшего министра печати РФ Михаила Лесина. Таким образом был удовлетворен иск журналиста американского «Радио Свобода» Майка Экела, настаивавшего на получении этих данных на основании Закона о свободе информации. Свой иск журналист подал в конце 2017 года.

При этом судья Хирам Пьюиг-Луго отклонил доводы ответчиков о том, что «интересы семьи Лесина перевешивают общественные интересы, касающиеся обстоятельств его смерти». Он также не согласился с аргументом, что передача документов «поставит под угрозу ход расследования городской полиции и ФБР».

Михаил Лесин занимал в России пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. После отставки экс-министр стал председателем правления ОАО «Газпром-медиа-холдинг» — там он проработал с 1 октября 2013 по 12 января 2015 года.

О смерти Лесина стало известно 5 ноября 2015 года: тело экс-министра с тупыми травмами головы, шеи и туловища нашли в номере отеля Dupont Circle в Вашингтоне.

Проведенное тогда «всестороннее расследование» ничего необычного не выявило, поэтому уже через год смерть Лесина была признана «несчастным случаем», и прокуроры закрыли дело. Согласно обнародованной официальной версии, он умер в одиночестве в своей комнате из-за серии падений «после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя».

Однако уже в середине марта 2017 года американские СМИ заявили, что характер травм на теле Лесина может говорить о том, что на него было совершено нападение, а пресс-секретарь президента США заявил, что к расследованию смерти экс-министра подключилось ФБР. Как сообщал источник газеты The Washington Post в правоохранительных органах США, помимо версии о том, что смерть министра наступила в результате падения в состоянии опьянения, в разработку были взяты предположения о том, что Лесин мог участвовать в драке или попасть под машину.

В том же месяце ко всеобщему обсуждению смерти Лесина присоединился и телеканал «Би-би-си», по версии которого травмы погибшего чиновника были нанесены «тупым предметом». Телеканал ссылался на службу судмедэкспертов округа Колумбия, по мнению которых перед смертью политику были нанесены удары по шее, рукам и ногам. Следы соответствующих повреждений якобы были найдены на его теле.

К схожим выводам пришел и американский портал BuzzFeed, который опубликовал материал со ссылкой на сотрудников ФБР и разведки США — все они оказались не согласны с выводами федерального прокурора. Как утверждает портал, с Лесиным расправились перед запланированной встречей с представителями минюста США. На ней он якобы должен был рассказать о работе созданного по его инициативе телеканала RT. При этом отмечается, что ни один из этих чиновников не был прямо связан с «делом Лесина», а журналисты узнали эти данные от «коллег, которые участвовали» в расследовании.

Информация, появившаяся в этих публикациях. так и не подтвердилась — для устранения последних сомнений в январе 2018 года спецслужбы опубликовали материалы дела, включая внутреннюю переписку ведомства и заключения судмедэкспертов.

По данным ФБР, причиной смерти Лесина стал несчастный случай, связанный со злоупотреблением алкоголем. «После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной»,

— заявила РИА «Новости» представитель полиции Вашингтона Рейчел Рид.

В марте 2018 года западные СМИ снова вернулись к делу Лесина — они сообщили, что к его смерти причастны российские власти. В подтверждение этому был опубликован доклад, который подготовил британский эксперт Кристофер Стил.

«Опять нашли и в этом деле некий российский след. Вы не поверите, но рассуждения основываются на рассуждениях известного британского эксперта Кристофера Стила. Того самого, что составлял некое досье на Трампа», — заявила в связи с публикацией доклада официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, причастность Стила к разведке Великобритании «делает ситуацию еще более интересной, примечательной, курьезной».

Захарова также напомнила, что материалы дела о смерти Лесина представляют закрытую информацию. При этом она отметила, что если у американских правоохранительных органов появились новые данные, они должны известить российскую сторону.