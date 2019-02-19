Мать бросила? Как ребенок оказался ночью в лесопарке

Силовики арестовали 33-летнюю москвичку, сын которой провел всю ночь в московском заповеднике «Лосиный остров». Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах. Следователи подозревают, что мать ребенка могла намеренно оставить его одного в лесном массиве.

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В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

У москвички изъяли три рулона скотча и нож.

Ранее в столичном управлении Следственного комитета сообщили, что 18 февраля, около 5:30 утра, в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже своего 6-летнего сына. По ее словам, вечером 17 февраля она проезжала мимо заповедника «Лосиный остров». Ребенок якобы попросил ее заехать на территорию парка. «Но стоило мне на секунду отвлечься, как он сбежал. Всю ночь я в панике его искала», — сообщила следователям заявительница, ее показания цитирует сайт kp.ru.

Правоохранители развернули операцию по поиску мальчика. Около 9:00 он был обнаружен проезжающими мимо водителями на 105-м километре МКАД. По их словам, ребенок шел по трассе с черным полиэтиленовом пакетом на голове. Также он якобы был обмотан скотчем.

«Руки у него были внутри в мешке. Мешок был поднят наверх и скотчем перемотан под подмышками. Он самостоятельно не мог его снять. И я не мог самостоятельно его снять, пришлось разрезать ножом скотч», — заявил телеграм-каналу «112» водитель, который обнаружил мальчика.

Он же впоследствии отвел ребенка на заправочную станцию и попросил ее сотрудников вызвать полицию. Как пишет «Пятый канал», мальчик сообщил работникам заправки, что накануне мать надела на него черный пакет, перевязала скотчем и оставила в лесу. По его словам, женщина сделала это в качестве наказания за то, что мальчик чуть не утопил собаку. Кроме того, ребенок якобы заявил, что 17 февраля родственница ни разу не покормила его.

«Еду я по МКАДу. Заезжаю на заправку. Там стоит мужик: покупает ребенку еду и чай. Говорит: «Вызовите полицию, потому что я сейчас его нашел вдоль МКАДа», — рассказала РЕН ТВ очевидица произошедшего. Мальчик, по ее словам, выглядел замерзшим. «Его «колбасило», трясло. Он кое-как отогрелся. Потом уже приехала скорая», — отметила собеседница телеканала.

С признаками переохлаждения ребенка госпитализировали в детскую больницу.

Мать отрицает, что ее сын был обмотан черным мешком. На вопрос газеты «МК», почему она обратилась в полицию лишь в 5 утра, учитывая, что ребенок пропал еще вечером 17 февраля, женщина пояснила: «Я была в истерике, сама бегала и искала. Телефонная связь плохо работала».

По данным сайта kp.ru, 33-летняя москвичка воспитывала сына в одиночку. Почти весь заработок уходил на его содержание. Мальчик якобы страдает психическим расстройством — в детстве из-за болезни он посещал коррекционный детский сад. «Все свободное время уделяю ребенку. Сын одет-обут, посещает детский сад», — заявила подозреваемая.

Тем временем «РГ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что мать 6-летнего ребенка могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По словам бабушки пропавшего мальчика, 17 февраля ее дочь вместе с внуком отправились в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Там они должны были встретиться с отцом Гедеоном. 33-летняя женщина считала, что священнослужитель поможет решить проблемы сына со здоровьем.

На обратном пути, сообщила бабушка РЕН ТВ, внук потерялся. Ее дочь сообщила об этом рано утром в телефонном звонке. Она также заявила, что якобы бросилась на его поиски и сама заблудилась.

Старшая родственница мальчика также рассказала, что 4,5 года назад ее дочь развелась с супругом и до сих пор страдает из-за этого. Девушка пыталась начать новые отношения, однако безуспешно. Бабушка отметила, что ее внук является проблемным ребенком и постоянно посещает психиатра.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в связи с пропажей мальчика необходимо оценить работу органов опеки с его семьей. «Мы, безусловно, должны дождаться результатов расследования ситуации с ребенком. Сейчас он в безопасности. Наши переживания связаны с состоянием здоровья. Ясно, что сегодня необходимо, чтобы были реализованы полные меры следственных действий, чтобы можно было понять настоящую причину его нахождения в лесу, и причину, по которой мама несвоевременно обратилась за помощью в полицию», — пояснила уполномоченная по правам ребенка.