Полезай в печь: дед с бабкой сожгли ребенка живьем

Семью из хакасской деревни Харой, где пьяные супруги в печи сожгли 11-месячного внука, несколько лет назад сняли с профилактического учета «в связи с исправлением». Об этом говорится в сообщении Следственного комитета по Республике Хакасия. По данным ведомства, после того, как соцслужбы перестали контролировать семью, в доме не прекращали пить и вести асоциальный образ жизни.

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«Очевидно, что данная семья являлась неблагополучной. Между тем представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района допустили преступную небрежность, не приняв комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов малолетнего ребенка. [Они] не осуществили вновь постановку семьи на профилактический учет и не приняли мер по изъятию ребенка из семьи при очевидном наличии угрозы его жизни и здоровью», — отметили в СК. Там добавили, что в отношении сотрудников органов опеки возбуждено уголовное дело о халатности.

Напомним, что 29 января в деревне Харой, расположенной в Хакасии, было обнаружено тело 11-месячного ребенка. Судмедэксперты зафиксировали «признаки обугливания тела в результате воздействия высокой температуры». Следователи считают, что в этот день 18-летняя мать ребенка уехала в соседнее село и попросила своих родителей присмотреть за сыном. 42-летняя бабушка и 47-летний дедушка 29 января решили устроить застолье. В итоге, будучи пьяными, они поместили внука в раскаленную печь.

«Пошел в лес, нашел бутылку водки, выпил и крыша у него поехала — ну, «белку» словил. А потом пришел и живого ребенка в печку запихал», — заявил в эфире телеканала «Россия-1» один из жителей деревни.

Обугленное тело малыша в печи обнаружил родственник семьи. В отношении бабушки и дедушки ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии.

Позже следователи выяснили, что обвиняемые проживали в одном доме с матерью 11-месячного мальчика и ее несовершеннолетним братом. По данным СК, супруги нигде не работали, выпивали, вели асоциальный образ жизни и не следили за хозяйством. Всего, по данным хакасского детского омбудсмена, у них четверо детей. В 2009 году семьей заинтересовались в органах опеки — ее поместили на профилактический учет. Однако в 2016 году соцслужбы посчитали, что жители деревни Харой исправились и сняли семью с учета.

«Мальчик [младший сын обвиняемых] учится в восьмом классе. Сейчас он находится у родственников, у старшего брата. То, что случилось — ЧП. В настоящее время подключились все причастные структуры. Я контролирую ситуацию, органы опеки, правоохранители. Разбирательства идут на всех уровнях», — заявила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Ауль.

1 февраля суд в Хакасии на два месяца арестовал обвиняемых в сожжении ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

В этот же день глава региона Валентин Коновалов прокомментировал трагедию в деревне Харой. «Я сам отец, воспитываю троих детей, и у меня попросту в голове не укладывается убийство беззащитного малыша! Эти самые «бабушка» и «дедушка», язык даже не поворачивается их так назвать, уже задержаны, сейчас в их отношении ведутся следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело», — написал он на своей странице «ВКонтакте». Коновалов призвал подробно изучить действия органов опеки и попечительства, а также изменить подход к работе с «непростыми семьями».

Похожая история в апреле 2018 года произошла в Нижнем Новгороде. 27-летняя Елена Каримова задушила и сожгла свою четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына. После задержания мать призналась, что пошла на убийство из-за отсутствия денег на содержание детей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

13 февраля в Нижегородском областном суде прошло третье по счету заседание по делу Каримовой. На нем были допрошены три свидетеля. «Я мельком их [тела детей] видел. Один из них лежал лицом вниз, другой на спине. Одежды на них не было, — заявил пенсионер Виктор Морозов. Еще один свидетель отметил, что в день убийства Елена Каримова выглядела спокойно и не проявляла никакой встревоженности.

Из-за нехватки денег расправиться со своим ребенком решила и 34-летняя жительница села Благовещенка, расположенного в Кемеровской области. В январе 2017 года она родила четвертого по счету ребенка. Сразу после родов женщина решила сжечь ребенка в печи.

По данным следствия, многодетная мать опасалась потерять работу из-за необходимости ухода за младенцем. Ее супруг, вернувшись домой с рыбалки и узнав о смерти ребенка, избил жену и вызвал полицию. Было возбуждено уголовное дело. Следователи сообщали, что обвиняемая работала в местном интернате для инвалидов и престарелых.