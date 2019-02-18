Серия взрывов в центре Донецка. ОНЛАЙН

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По данным ведомства, обстрелы осуществлялись с 7.35 до 9.00 (совпадает с мск). Они были зафиксированы в направлении населенных пунктов Саханка, Дзержинское, Коминтерново и Спартак. Там уточнили, что помимо мин также применялись гранатометы АГС, СПГ и стрелковое оружие.
Ранее сегодня в СЦКК сообщили, что украинские силовики в течение полутора часов выпустили по югу ДНР и пригородам Донецка более 60 мин калибром 120 и 82 мм. При этом еще в воскресенье в республике информировали, что силовики выпустили не менее 40 мин по окраинам и пригородам Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате взрывов были повреждены кровля газораспределительной станции и два оконных блока в жилом доме по улице Кобозева.
На месте одного из взрывов обнаружен фрагмент электродетонатора, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«У нас в Ворошиловском районе ничего не повреждено. ГРП (газораспределительный пункт) не поврежден, я там был, были службы. На сегодня нет никаких последствий взрыва: никаких разрушений, пострадавших нет», — сообщил представитель администрации.
В ДНР подтвердили, что пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате взрывов нет. Об этом заявил РИА «Новости» представитель администрации Ворошиловского района города.
«Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», — цитирует РИА «Новости» представителя силовых структур ДНР.
Как заявил РИА «Новости» представитель силовых структур республики, причиной взрывов стала атака украинских беспилотников. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют тип взрывчатки.
Еще один источник в официальных структурах ДНР сообщил ТАСС, что около 09:00 мск в центре Донецка были слышны два громких хлопка. «Первый хлопок прозвучал примерно в 08:50 мск, второй — около 09:00 мск, — уточнил источник. — В обоих случаях громкие звуки, похожие на звуки взрыва, были хорошо слышны в центральном Ворошиловском районе».
Как сообщают очевидцы, территория вокруг места происшествия вблизи дома номер 7 по бульвару Пушкина, где располагаются офисы государственных структур республики, оцеплена. На месте находятся сотрудники силовых ведомств и пожарные.
«По предварительным данным, взрыв произошел на бульваре Пушкина в центральной части столицы ДНР, на месте взрыва имеется воронка, — сказал источник ТАСС в официальных структурах ДНР. — Также по предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал».
Доброе утро, уважаемые читатели! Утром в понедельник в центре Донецка прогремели три взрыва. Один из них произошел на пустыре, два других — в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также в этом квартале располагается резиденция главы самопровозглашенной республики.