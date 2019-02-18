Серия взрывов в центре Донецка. ОНЛАЙН

Ранее сегодня в СЦКК сообщили, что украинские силовики в течение полутора часов выпустили по югу ДНР и пригородам Донецка более 60 мин калибром 120 и 82 мм. При этом еще в воскресенье в республике информировали, что силовики выпустили не менее 40 мин по окраинам и пригородам Донецка.