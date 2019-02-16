«Напористый ответ»: чем британская разведка грозит Москве

Генеральный директор Секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI-6 Алекс Янгер пригрозил России «напористым ответом» как со стороны Лондона, так и его союзников за «подрыв западных основ». Об этом он заявил на встрече с журналистами на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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Глава британской спецслужбы призвал российскую военную разведку прекратить «кампанию по подрыву и нарушению западных институтов и альянсов». По его словам, российская военная разведка и другие службы безопасности по-прежнему представляют «постоянную угрозу» для западных стран, пишет газета Financial Times.

Чуть ранее Совет Евросоюза по иностранным делам объявил о введении санкций в рамках нового режима по борьбе с химическим оружием. В список, обнародованный в «Официальном журнале ЕС», вошли также сотрудники ГРУ, «ответственные за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента» 4 марта 2018 года.

Среди них — Анатолий Чепига (как полагают на Западе, реальное имя Руслана Боширова) и Александр Мишкин (соответственно — Александр Петров), указанные как исполнители нападения в Солсбери, а также начальник главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Вместе с тем

министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «прошлогодней мутной историей»,

передает ФАН.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что Служба внешней разведки России хочет создать в Великобритании новую шпионскую сеть в связи с тем, что сотрудников Главного разведывательного управления Генштаба выдворили из-за дела об отравлении Скрипалей. Об этом писала газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британских властях. Там также отмечалось, что Лондон считает СВР опаснее ГРУ.

Британские власти обеспокоены попытками СВР вернуть российской разведке плацдарм на территории страны. Якобы Кремль поручил ведомству задание возобновить операции в Британии. Газета назвала СВР эквивалентом MI-6.

Там также напомнили, что работа ГРУ, которое Лондон подозревает в организации покушения на Сергея Скрипаля с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок», была успешно нейтрализована. Тем не менее, британские спецслужбы опасаются, что СВР может оказаться куда более профессиональной и опасной организацией, представляющей большую угрозу.

Со своей стороны директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обвинил Лондон в уничтожении улик по делу об отравлении Скрипалей.

«Это грязная провокация британских властей, потому что понятно, что они постоянно пытаются скрыть следы совершенного преступления и уничтожить улики. Они начали делать в тот момент, когда произошел инцидент. Не говоря уже о том, что Лондон не выдает места пребывания Скрипалей. Зачем они их прячут?», — подчеркнул глава российской спецслужбы.

В декабре прошлого года Алекс Янгер заявил, что Лондон не стремится к дестабилизации России. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в университете Сент-Эндрюс.

«Мы не добиваемся эскалации и отреагируем положительно, если увидим изменения в поведении России.

Вместе с тем мы будем непреклонно защищать наших граждан и интересы нашей страны», — сказал дипломат.

Чуть ранее посольство России направило ноту в МИД Великобритании по поводу инцидента в Солсбери. В документе Лондону было указано на явное несоблюдение норм международного права, так как Россия до сих пор не получила информацию о ее гражданах, находящихся на территории Британии, передает НСН.

Посольство выразило обеспокоенность тем, что Скрипали находятся под полным контролем британских властей, вне поля зрения общественности, в неизвестном месте и не могут свободно общаться с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться.

В диппредставительстве напомнили, что Британия на предложение Россией сотрудничества в расследовании ответила отказом и не ответила на десятки официальных нот и писем в различные ведомства страны, содержавших вопросы о состоянии российских граждан.