Оставили без присмотра: собаки загрызли младенца

Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью младенца от укусов домашних собак, указано в сообщении пресс-службы управления.

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«По факту гибели младенца в результате нападения собаки в Томске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — уточнили там. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, 13 февраля жительница дома в частном секторе в Томске вышла во двор, а свою месячную дочь оставила в детской кроватке в помещении. В доме тем временем оставались немецкая овчарка и ротвейлер. Вернувшись домой, женщина обнаружила свою дочь на диване с многочисленными ранами тела и головы, «похожими на следы от зубов животных».

Ребенка экстренно доставили в медучреждение, но спасти девочку не удалось — на следующий день она скончалась от полученных травм.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебную медицинскую экспертизу и допросили в качестве подозреваемой мать погибшего ребенка и свидетелей.

По мнению руководителя и тренера кинологического клуба «Аксиома», судьи российской кинологической федерации Анны Скопиновой, причина агрессивного поведения домашних собак заключается в неправильном воспитании и недостаточной ответственности хозяев.

«Собаки никогда ни в чем не виноваты. Они так устроены, что либо их характер формирует хозяин, либо они формируют свой мир сами. Если человек заводит собаку, не воспитывает ее, она трансформируется сама, как пластилин, не понимая, например, как надо вести себя дома: то, что не запрещено, то разрешено», — пояснила она РИА «Томск».

Одно из главных правил для семей с маленькими детьми, по ее словам, — собаки любых пород должны находиться дома в клетках. Она считает, что собаки негативно реагируют на появление в доме ребенка, потому что тогда все внимание уделяют ему, а не домашним питомцам, которые привыкли к заботе.

«И вот родилась причина их бед. Животные начали стремиться устранить причину своих страданий, чтобы их снова любили, холили и леляли. Ведь собаки — это однозадачные существа», — подчеркнула собеседница агентства.

Скопинова предположила, что томские собаки могли быть воспитанными и обученными, но, тем не менее, всегда нужно помнить о правилах безопасности. Она уверена, что трагедия в Томске — это вина безответственных людей, а не животных.

«Мы же не будем винить машину, которая наехала на пешехода, машиной же кто-то управлял. И здесь точно так же», — отметила эксперт.

Собаки нередко нападают на маленьких детей. Особенно часто это происходило в сентябре прошлого года. Так, 26 сентября в Салехарде от укусов домашней собаки пострадала девочка. Животное с ошейником выбежало из подъезда, когда школьница проходила мимо.

«По словам пострадавшей, собака просто подбежала и укусила ее за ногу», — рассказал газете «Красный Север» заведующий приемным отделением Салехардской окружной больницы Ярослав Зверев.

Но к трагическим последствиям инцидент не привел — девочке оказали необходимую медпомощь, включая вакцинацию от бешенства.

Настоящая трагедия произошла 22 сентября в поселке Плодовое Приозерского района Ленинградской области после игры ребенка с чужой собакой. Следователи установили, что семья с девятилетней девочкой проводили время на даче, когда к ним приехал друг с бельгийской овчаркой. Известно, что собаку он взял из приюта.

Гостя попросили починить электропроводку. Приступив к работе, он оставил животное без намордника во дворе дома. Девочка начала играть с собакой, в результате чего та укусила ребенка в шею. Школьница скончалась по пути в больницу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

За неделю до этого собака загрызла пятилетнюю девочку в калининградском поселке Рощино. По информации сайта «Калининград24», восточно-европейская овчарка сидела на цепи, когда во двор вышла девочка. Она близко подошла к собаке, и та набросилась на нее. Животное изгрызло лицо и шею ребенка, прокусив сонную артерию. Девочка скончалась от потери крови еще до приезда скорой помощи. Следователи расследуют дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В середине февраля прошлого года в Дагестане сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обнаружения в поселке Семендер на улице Сулакская четырехлетнего мальчика с многочисленными рваными ранами.

По данным следствия, 15 февраля в 19.00 мальчик вышел за ворота дома и пропал, когда его ненадолго оставили без присмотра. Родители на протяжении нескольких часов искали его, после чего обратились в полицию.

«Примерно в 23.30 ребенок с множественными рваными ранами на теле обнаружен в 800 метрах от дома. Смерть ребенка могла наступить от укусов в результате нападения собак», — указано в заявлении ведомства.