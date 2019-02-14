«Дверь вылетела в окно»: в Красноярске обрушился дом

Спасательные службы Красноярска завершили основной разбор завалов трехэтажного жилого дома, в котором в четверг, 14 февраля, произошел взрыв газа. Из 30 квартир здания, расположенного в поселке Покровка по улице Кандагарская, полностью разрушены шесть, еще десять – повреждены.

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В доме проживали 20 человек, из них спаслись 18: одну женщину спасатели извлекли из-под завалов блоков и камней в тяжелом состоянии, вскоре, несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм. Местонахождение еще одного жильца неизвестно.

Один из жильцов пострадавшего дома рассказал телеканалу «360», как его спас холодильник: «Я был в этот момент дома. А тут как граната разорвалась. Вспышка — и все. Удар был, и дверь входная вылетела в окно. Меня холодильник спас, на себя удар принял, а то меня разрубило бы пополам. Соседей наверное завалило, боковых, что сбоку живут».

В качестве предварительной причины взрыва называют неисправность газового оборудования или неосторожное обращение при его использовании в одной из квартир второго этажа. «Предварительно могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже», — заявил агентству «Интерфакс» источник в службе технического надзора региона.

Между тем, по сообщениям местных СМИ, дом не был газифицирован.

Как рассказали жильцы обрушившегося дома корреспонденту издания Ngs24.Ru, у одного из жильцов — пожилого мужчины, проживавшего на втором этаже, — был газовый баллон. В беседе с журналистом они не смогли уточнить, для чего их соседу понадобился баллон, но предположили, что он готовил на нем еду из-за отсутствия электричества.

По факту взрыва следственное управление регионального СК возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дом №3 на улице Кандагарской в Красноярске был выстроен с нарушениями — об этим сообщили и местные СМИ, и прибывшие на место происшествия чиновники. По словам последних, владельцу здания в частном секторе было выдано разрешение на строительство индивидуального одноэтажного жилого дома, а не трехэтажного и многоквартирного.

Однако собственник участка в 2013 году возвел на нем жилое здание на 30 квартир, которые продавались и сдавались как студии. Стоимость аренды квартиры составляла 8 тыс. рублей.

По данным местных СМИ, ранее дома № 3 и 5 на Кандагарской улице были признаны незаконно построенными и их должны были снести по решению суда еще в 2016 году. Тогда в доме проживали 24 семьи. На землях коттеджного домостроительства частные предприниматели построили несколько 4-этажных многоквартирных домов (3 этажа надземные, один подземный, технический) — об этом сообщил портал n1.ru. Жилую площадь в доме поделили на доли и начали продавать через интернет-аукционы и агентства недвижимости, выставляя их как «гостинки». В домах, построенных в кооперативе «Афганец», не был решен вопрос ни с электрическими сетями, ни с водой для оптимального обеспечения домов такой площади.

В качестве собственника здания портал n1.ru называет некоего Владимира Тарасова — по информации издания, еще в 2016 году он заявлял, что намерен исправить планировку, устранить нарушения пожарной безопасности и решить конструктивные вопросы. Тарасов заверяет, что квартир он не продавал, а в доме намерен жить только своей семьей.

По информации другого красноярского издания — Ngs24.Ru — собственника зовут Сергей Ц, он в 2013 году начал незаконно строить дома на этом участке и продавать в них квартиры гостиничного типа.

По данным портала, иски на застройщика от прокуратуры и департамента строительства поступали с 2015 года. Также в судопроизводстве находятся иски, согласно которым Сергей Ц взял деньги за квартиры, но жилья так и не предоставил, при этом среди истцов фигурируют как частные лица, так и компании, купившие цокольные этажи.

Как рассказал порталу Ngs24.Ru один из жильцов пострадавшего дома, три года назад он купил квартиру площадью 18 кв.м за 1 млн рублей, однако собственник так и не передал ему документы.

Кто на самом деле является собственником выстроенного с нарушениями дома и где он сейчас находится, выясняют следователи. А жильцов пострадавшего дома разместили в социальном центре «Родник».