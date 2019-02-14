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Снова газ: взрыв в жилом доме в Красноярске. ОНЛАЙН

Три квартиры в жилом доме в Красноярске обрушились из-за взрыва газа

В результате взрыва бытового газа в Красноярске в жилом доме обрушились три квартиры. Спасатели эвакуировали из здания двенадцать человек. Есть один погибший — под завалами обрушившегося дома найдено тело женщины. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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19:14

Как уточняет «ФАН», взорвался газовый баллон на втором этаже. Разрушены боковые стены квартиры на втором этаже и частично на третьем.

19:00

Причиной хлопка газа могла стать неисправность газового оборудования в квартире на втором этаже — об этом рассказал «Интерфаксу» источник в службе технического надзора региона.

«Предварительно могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже», — сказал собеседник агентства.

18:47

Под завалами дома найдено тело женщины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

18:45

Хлопок газа вызвал обрушение перекрытий квартир на втором и третьем этажах трехэтажного жилого дома. Как следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), здание было возведено в 2013 году.

18:35

На месте происшествия работают 25 человек и семь единиц техники.

18:32

Как сообщил агентству источник в экстренных службах МЧС, из дома были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей.

18:30

Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в Красноярске в 21.10 по местному времени в результате взрыва бытового газа произошло обрушение перекрытий трех квартир жилого дома. «14 февраля в 21:10 (по местному времени) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ агентству «Интерфакс».

«Газета.Ru» следит за развитием событий.