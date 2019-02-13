Третий теракт за месяц: что происходит в Иране

На юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан в среду, 13 февраля произошел теракт. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, в автобус, на котором по дороге Хаш -— Захедан ехали военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В результате взрыва погиб 41 человек, среди жертв были как военнослужащие, так и мирные жители.

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Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), в которую входят исламисты, исповедующие ислам суннитского направления. Эта группировка была создана в 2012 году бывшими участниками запрещенной в России экстремистской организации «Джундалла» («Движение народного сопротивления») после того, как в 2010 году правительственные силы Ирана захватили и казнили лидера «Джундаллы» Абдолмалека Риги.

На счету обеих организаций – множество атак на иранских военнослужащих, полицейских и шиитских лидеров, осуществленных в Систане и Белуджистане.

Так, в октябре 2009 года в районе города Пишин произошли два взрыва. Первый — неподалеку от ворот конференц-зала, где должен был состояться совместный форум лидеров суннитской и шиитской общин Ирана. Второй был направлен на офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые должны были организовать встречу между религиозными лидерами, главами племен и местными старейшинами.

В результате теракта погибли 15 человек, в том числе, шестеро высокопоставленных офицеров КСИР.

15 июля 2010 года произошли взрывы перед мечетью в Захедане — административном центре Систана и Белуджистана. В результате теракта 27 человек погибли и более 270 получили ранения. Ответственность взяли на себя родственники Абдолмалека Риги, казненного незадолго до нападения.

Еще один теракт в провинции Систан и Белуджистан, организованный боевиками «Джундаллы», произошел 15 декабря 2010 в Чехбехаре – это второй по значению город-порт в Иране. Террористы напали на паломников-шиитов у мечети в день Ашура, то есть в важный для шиитов день поминовения имама Хусейна. В результате взрывов погибли 39 человек, в том числе, женщины и дети.

Группировка «Джейш аль-Адль» уже в третий раз с начала 2019 года осуществляет нападения на военнослужащих и представителей сил правопорядка в Систане и Белуджистане.

29 января 2019 года в Захедане, административном центре Систана и Белуджистана, прогремел взрыв, в результате которого трое полицейских получили легкие ранения. Ответственность на себя взяла именно эта группировка.

Вскоре после этого, 1 февраля, двое боевиков «Джейш аль-Адль» напали на штаб Корпуса стражей исламской революции в городе Никшехр. Тогда один человек погиб, пятеро были ранены.

Сегодняшний теракт совпал с началом конференции по Ближнему востоку, которая два дня будет проходить в Варшаве. Участие в мероприятии, организованном совместно США и Польшей, подтвердили представители 60 стран – большинство из них отправляют на конференцию министров иностранных дел, но от Израиля в ней участвует сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а США представят госсекретарь Майкл Помпео и вице-президент Майкл Пенс.

Посетить Варшаву намерены главы МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Литвы и Украины. Ближневосточный регион будут представлять главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Йемена, Кувейта, Марокко, Омана и Бахрейна.

Представителей Ирана на конференции не будет: их на нее не пригласили. В связи с этим глава департамента Восточной Европы МИД Ирана уже выразил протест польскому правительству: в Иране считают, что встреча, организованная американской и польской сторонами является, по сути, антииранской.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем твиттере высказал сомнение в том, что нападение на военнослужащих КСИР произошло в день открытия конференции в Варшаве по чистой случайности.

«Совпадение ли, что теракт произошел в Иране в тот же день, когда начался «Варшавский цирк»? Особенно, когда когорты тех же террористов приветствуют это нападение на улицах Варшавы и поддерживают его ботами в соцсетях», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.