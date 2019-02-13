Новые алименты: отцов обяжут содержать студентов

Министр юстиции Александр Коновалов предложил обязать родителей выплачивать алименты своим детям, поступившим на очную форму обучения в университет или другое учебное заведение. С такой инициативой глава Минюста выступил в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

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Коновалов считает, что данная норма должна быть закреплена в семейном законодательстве. Помимо обязанности родителей содержать студентов-очников, министр предложил установить минимальный размер алиментов, а также уточнить права и законные интересы ребенка.

При этом глава Минюста не уточнил, будут ли родители обязаны содержать студентов-очников, работающих параллельно с учебой.

Кроме того, из выступления министра не ясно, коснется ли обязанность выплачивать алименты также родителей студентов, которые обучаются на коммерческой основе. «Газета.Ru» направила соответствующий запрос в ведомство.

В ноябре 2018 года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к ней поступило около 6 тыс. замечаний и пожеланий россиян, касающихся вопроса алиментов. «Поступило предложение об определении размера алиментов не в долях от заработной платы или иного дохода должника, как это происходит в настоящее время, а установлением минимального размера алиментов в соответствии с величиной прожиточного минимума», — заявили в ведомстве.

Отметим, что действующий Семейный кодекс РФ обязывает россиян содержать детей до их совершеннолетия. В случае, если родители отказываются спонсировать ребенка, средства на его содержание взыскиваются с них в судебном порядке. Соответствующий иск предъявляется родителям органами опеки и попечительства. Когда же ребенок достигает совершеннолетия, обязательство выплачивать алименты с родителей снимается.

Вместе с тем закон допускает возможность продолжения таких выплат даже после достижения ребенком совершеннолетия на основании соглашения, отмечает адвокат Виктория Данильченко. «Проще говоря, если матери ребенка удастся достичь договоренности с отцом о продолжении выплат, которая будет отражена в нотариально удостоверенном соглашении, то ребенок будет получать алименты и после 18 лет», — сообщила она «Газете.Ru».

Идея обязать россиян содержать детей на время их учебы в университете уже возникала в сентябре 2015 года. Тогда такой законопроект в нижнюю палату парламента внес депутат от «Единой России» Мамед Абасов. Он предложил дополнить Семейный кодекс статьей, устанавливающей право студентов-очников в возрасте от 18 до 24 лет на алименты от родителей.

«При отсутствии соглашения об уплате алиментов суд вправе обязать родителей содержать своих нуждающихся в помощи детей в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением периода нахождения в академическом отпуске, до окончания ими обучения», — говорилось в тексте законодательной инициативы.

Ее автор также ссылался на опыт некоторых зарубежных государств, в которых родители продолжают выплачивать своим детям алименты после достидения ими совершеннолетия.

В частности такая система, отмечал Абасов, существует в Чехии, где жители обязаны спонсировать ребенка, если он учится после 18 лет либо до обретения им финансовой независимости.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что инициатива Минюста может стать неплохим подспорьем для студентов. Тем не менее у идеи есть много рисков.

«Речь идет о студентах бюджетной формы обучения, которые учатся на дневном отделении. Сегодня у них есть академическая и, если, к примеру, студент является членом малообеспеченной семьи, социальная стипендии. Однако даже если их сложить, сумма все равно не дотянет до прожиточного минимума. Отмечу, что в средних учебных заведениях эта выплата еще меньше. Хотя плата за общежитие невысокая, проезд на транспорте дешевый, денег все равно не хватает. Несмотря на майские указы, недавние повышения стипендий, этого все равно недостаточно», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

Абанкина привела в пример студентов-очников из разведенных семей. Поступив в университет, они продолжают получать алименты, которые вкупе со стипендией и другими материальными выплатами по разводу родителей составляют неплохую сумму. Эксперт сравнила их со студентами из полных семей с невысоким доходом, которые в том числе приезжают из небольших региональных городов. Их ситуация противоположна, отметила она.

«У них есть возможность работать летом, но трех месяцев недостаточно, чтобы накопить достаточно денег на учебный год. Кроме того, у многих работодателей есть ограничения по найму молодежи, а в университетах не развиты программы поддержки трудоустройства», — пояснила Абанкина.

Для студентов, которым сегодня не хватает денег на жизнь, есть несколько решений, продолжает специалист НИУ ВШЭ. «Во-первых, это переход на очно-заочную форму обучения. При таких условиях студенты могут работать на легальных основаниях. Однако для молодых людей в таком случае не предусмотрена отсрочка от армии. Во-вторых, можно взять образовательный кредит — есть соответствующие госпрограммы. Однако это могут сделать только студенты, которые уверены в своем будущем трудоустройстве», — отметила она.

Возможная реформа может создать проблемы для семей, которые и так находятся в тяжелом финансовом или социальном положении.

«Родители могут иметь еще несколько детей, оказаться пенсионерами. И обязательство выплачивать алименты вполне себе самостоятельному, здоровому ребенку может стать для них непосильной нагрузкой.

Кроме того, один из родителей во время учебы может потерять работу. В итоге семье легче просто не отдавать ребенка в университет. Конечно, это не касается состоятельных семей из крупных городов — они могут обеспечить детей и без давления со стороны государства», — считает Абанкина.

Она отметила, что малообеспеченные семьи необходимо вывести из поля возможной реформы Минюста. «В любом случае власти просто хотят переложить ответственность за заботу о студентах на их родителей. Я считаю, что лучшее решение это проблемы — создание фондов, которые бы спонсировали нуждающихся студентов. Во многих зарубежных странах есть такие фонды внутри университетов, средства в них могут перечислять благотворительные организации. Инициатива Минюста понятна, имеет позитивные стороны, но несет очень много рисков», — заключила директор Института развития образования НИУ ВШЭ.

Адвокат Виктория Данильченко в свою очередь отмечает, что властям будет сложно разработать механизм контроля за исполнением возможного закона о студенческих алиментах. «Есть много аспектов, которые необходимо учесть. Например, должна ли эта инициатива касаться только тех родителей, чей доход превышает определенный уровень, как быть в том случае, если студент официально работает?

В том числе необходимо прописать, в каких случаях родители будут освобождены от уплаты алиментов своим детям-студентам.

Если же соответствующий законопроект будет принят, то, скорее всего, студенты смогут требовать положенные им алименты у родителей только на основании заключения алиментных соглашений или в судебном порядке. В данной ситуации они будут сами представлять свои интересы в суде», — пояснила юрист.