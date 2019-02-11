«Дочки и супруга оторопели»: капитан «Норда» вернулся домой

Мать удерживаемого на Украине с марта прошлого года капитана судна «Норд» Владимира Горбенко Евгения сообщила РИА «Новости», что ее сын вернулся в Крым. По ее словам, он вернулся еще в субботу, 9 февраля.

Реклама

Она отметила, что сын чувствует себя «нормально» и хорошо выглядит. «Говорит, что его никто не обижал. Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров. Теперь наши страдания и переживания позади», — сказала она.

Сам капитан арестованного российского сейнера «Норд» сообщил «Комсомольской правде — Крым», что у него не было никаких ограничений на возврат на полуостров. Он подчеркнул, что границу он пересек законно по российскому паспорту.

«Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно», — рассказал моряк.

Информацию о возвращении Горбенко домой подтвердил и судовладелец. «Капитан в России. Его возвращение — его личный успешный проект. Чувствует себя не очень и просит его простить: как только будет готов — все всем расскажет», — передает ТАСС слова Анны Шевелевой, представительницы владеющего судном керченского производственного кооператива «Колхоз имени Первого Мая». Она уточнила, что речь идет как о состоянии здоровья, так и об эмоциональном состоянии моряка.

Неделей ранее министерство внутренних дел Украины объявило Владимира Горбенко в национальный розыск в связи с тем, что он перестал выходить на связь с адвокатами на Украине. По факту его исчезновения полиция Мелитополя (Запорожская область Украины) возбудила дело по статье об умышленном убийстве, сообщил агентству ТАСС адвокат капитана Александр Руденко.

Юрист пояснил, что открытие дела — это лишь процедурный момент, так как в связи с пропажей человека регистрируется уголовное дело по особо тяжкому преступлению. Это нужно для того, чтобы была возможность осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

При этом о самом исчезновении капитана «Норда» стало известно еще 28 января. Об этом сообщил адвокат Максим Могильницкий, представлявший интересы российских моряков после их задержания украинскими пограничниками. Он уточнил, что Горбенко пропал и не выходил на связь с родными с 26 января.

Могильницкий также рассказал о похожем инциденте, произошедшем весной прошлого года. Тогда моряк уже исчезал.

«В апреле 2018 года капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные», — отметил адвокат.

История с российским судном «Норд» началась еще 25 марта прошлого года, когда его захватили украинские пограничники. На борту находились десять человек — экипаж сейнера. Им предъявили обвинения в незаконной ловле рыбы и нарушении порядка пребывания на «временно оккупированной территории» — так киевские власти называют Крым, вошедший в состав России в 2014 году по итогам референдума. После буксировки в Бердянск у российских моряков отобрали паспорта, а также запретили им покидать судно. Экипаж удерживали на борту «Норда» в течение нескольких дней.

Через семь месяцев девять членов экипажа «Норда», за исключением самого капитана судна, смогли вернуться в Крым. Их обменяли на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы России.

Горбенко тогда освободить не удалось. Он был вынужден остаться на Украине, где ему вменяли в вину статьи УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Впрочем, через некоторое время капитана все же выпустили из-под стражи под личное обязательство явиться к следователю по первому требованию. Все это время он жил в Мелитополе у родственников.

За судьбу Горбенко боролась Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В конце октября прошлого года она заявила о начале переговоров по поводу возможного обмена капитана российского сейнера «Норд» на командира украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

«Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем «дорожную карту» решения этого вопроса», — сообщила она.

Ее украинская коллега Людмила Денисова, в свою очередь, пояснила, что Горбенко остается на территории Украины в связи с процессуальными действиями, проводящимися в отношении капитана. «Он на свободе. Относительно него сейчас происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, определится его дальнейшая судьба», — уточнила омбудсмен в эфире телеканала «112 Украина».