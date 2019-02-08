Страшнее корги зверя нет: сотрудница полиции избила девочку

Следственный комитет в Хабаровске возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы полиции, которая избила девочку-подростка, выгуливавшую собаку без намордника, сообщило в четверг СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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Инцидент будут рассматривать по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев». По версии следствия, 1 февраля 14-летняя девочка выгуливала на школьном стадионе свою собаку породы вельш-корги без намордника. В это время там вместе со своей пожилой мамой и годовалым ребенком прогуливалась 33-летняя сотрудница полиции, находящаяся в декретном отпуске.

Из-за того, что на собаке не было намордника, женщины вступили в спор с хозяйкой корги. В результате взрослые применили к девочке физическую силу и нанесли ей ссадину и ушибы руки, указано в сообщении.

На сайте УМВД России по Хабаровскому краю говорится, что по данному факту назначено проведение служебной проверки.

«В ходе проведения служебной проверки будут тщательно изучены все обстоятельства конфликта, участницей которого стала сотрудник органов внутренних дел. Ее действия получат принципиальную оценку. Кроме того, в случае установления недопустимых для сотрудника полиции действий будет решаться вопрос о ее привлечении к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на основании собранных материалов, возможно, будет поставлен вопрос об увольнении женщины-полицейского из органов внутренних дел.

Родители пострадавшей девочки уже обратились за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко. «Родители уже обратились, им будет оказана необходимая консультативная поддержка и помощь. Будут сделаны соответствующие запросы. Мы взяли на сопровождение эту ситуацию», — сообщила она ТАСС.

Это уже не первый случай, когда женщина-полицейский применяет силу по отношению к ребенку. Например, в начале июля прошлого года, по сообщению полиции, в подобной ситуации оказалась сотрудница УМВД России по Владимиру. Причем она также находилась в отпуске по уходу за ребенком.

По сообщению органов внутренних дел, она сделала замечание мальчику, кидавшемуся песком во дворе жилого дома. Подросток ответил на замечание нецензурной бранью, после чего сотрудница полиции потребовала у него вызвать родителей для проведения профилактической беседы. Он отказался — женщина схватила подростка за одежду, подвела к двери подъезда и потребовала позвонить в домофон.

После инцидента отец мальчика обратился в полицию с сообщением о причиненных его сыну телесных повреждениях.

По данным местных СМИ, ребенка доставили в травмпункт, где врачи зафиксировали ушибы мягких тканей и гематому. Они также приводят слова бабушки мальчика, которая заявила, что «нападавшая треснула его головой о железную дверь».

Встречаются также случаи, когда полицейские применяют силу по отношению к несовершеннолетним во время службы. Так, в июле прошлого года в Каменск-Уральском троих подростков — двоих юношей (15 и 17 лет) и 15-летнюю девушку — задержали по подозрению в краже, рассказал изданию «Европейско-Азиатские новости» юрист Сергей Барсуков. По его словам, к ним подъехали полицейские, попросили сесть в машину и увезли. Как рассказала девушка, в отделении их продержали шесть часов.

Младший из парней почти сразу дал признательные показания. Девушка объяснила, что он уже имеет судимость, «поэтому, видимо, знал, как себя вести». Ей и старшему парню, по их словам, после этого пришлось несладко: в течение четырех дней их по утрам забирали в городское отделение полиции и отпускали после допроса лишь поздно вечером. Все это время, как утверждают подростки, им не давали ни воды, ни еды.

Молодые люди рассказывали, что на допросах их били подушкой с каким-то тяжелым наполнением, поэтому на теле не осталось следов. Адвокат приводит слова одного из подростков, который сказал, что его били по лицу, после чего якобы прикладывали холодное мокрое полотенце, чтобы не осталось синяков.

Юрист рассказал, что одним вечером молодой человек потерял сознание, и ему вызвали «скорую». Тогда же за медицинской помощью обратилась и девушка, у которой врачи зафиксировали побои.

Некоторые СМИ также сообщили, что полицейские применяли по отношению к подросткам и психологическое насилие: почти каждый день вывозили молодых людей по одному в лес. Юноше якобы давали лопату и приказывали копать себе могилу. У девушки спрашивали, девственница ли она и не хочет ли «узнать получше» полицейских.

За избиение подростка также предстоит ответить и бывшему полицейскому, который, по версии следствия, в феврале прошлого года в Дербенте избил и затолкал в свой автомобиль подростка, не освободившего проезд его машине, сообщили на сайте СК РФ по Республике Дагестан. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

По данным следствия, в конце зимы сотрудник органов внутренних дел подъехал на автомобиле к выезду с территории автостанции «Южная», где в это время стоял 16-летний подросток. Молодой человек не заметил подъезжающий автомобиль, поэтому освободил проезд для автомобиля только после того, как ему посигналили.

Полицейский сделал подростку замечание в грубой форме, вышел из автомобиля, после чего, догнав отходившего юношу, побил его и насильно затолкнул в автомобиль. Полицейский отпустил подростка только после его неоднократных просьб.

По мнению следователей, мужчина причинил несовершеннолетнему физические и моральные страдания, нарушил его конституционные права и подорвал авторитет органов госвласти.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано на сайте СК.