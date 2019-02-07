Пагубная привычка: почему в России умирают мужчины

Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Такие цифры назвала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции Вести ФМ.

«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь»,

— сказала Скворцова.

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Она также отметила, что теперь россияне стали значительно реже умирать непосредственно от самих спиртных напитков, так как изменился сам рынок: теперь там стало меньше суррогатов, которые отравляли любителей выпить.

Отметим, что меньше всего вредным привычкам подвержены жители Северного Кавказа. К таким выводам пришли составители соответствующего рейтинга (Генпрокуратура, Росстат и РИА «Новости») в декабре прошлого года.

Эксперты основывались на шести показателях, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: алкоголизм, наркомания и табакокурение. При этом учитывалось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем.

В итоге на верхних строчках списка оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.

Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции.

Замыкает рейтинг Ямало-Ненецкий и Еврейский автономные округа.

Если же говорить о мировой статистике, то китайцы чаще других народов умирают от злоупотребления алкоголем, сообщает медицинский журнал The Lancet. На втором месте находится граждане Индии. Россия замыкает эту печальную тройку: в 2016 году от злоупотребления алкоголем умерли 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин.

Несмотря на то, что за последние 12 лет россияне стали меньше пить, эксперты отмечают, что главная проблема состоит в потреблении именно крепких алкогольных напитков. Как пояснил «Газете.Ru» главный специалист Института информатизации Минздрава РФ Андрей Коротаев, потребление алкоголя в Португалии приблизительно такое же, как в России, но там это идет за счет вина, а, например, в Чехии — за счет пива. В этих странах смертность от алкоголезависимых причин в разы меньше, чем в России.

Минздрав назвал перспективной мерой повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции. «Исследования показывают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно сильнее повышает риски смерти, чем слабоалкогольных. В связи с этим, а также с тем, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока на мировом фоне, особенно среди юношей, то повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции является перспективным», — заявили в пресс-службе министерства.

Также в Минздраве подчеркнули, что на данный момент ведомство прорабатывает предложения по вопросу возможного увеличения возраста, с достижением которого допускается покупка крепкой алкогольной продукции.

Ранее во время семинара по обсуждению нацпроекта «Здравоохранение» Скворцова уже приводила печальную статистику смертности россиян трудоспособного возраста. В частности, министр обращала внимание на то, что среди мужчин она в три раза выше, чем у женщин. По последним данным, сейчас этот показатель у мужчин составляет 735 случаев на 100 тыс. населения.

«У женщин этого же возраста смертность уже сейчас 230 на 100 тысяч, а хотим добиться 180», — сказала Скворцова на семинаре. Что касается мужчин, то для них целевой показатель — 530 случаев на 100 тыс. населения.

При этом главным фактором преждевременной смертности (более 80%) мужчин и женщин, по мнению министра Скворцовой, являются сосудистые патологии. По словам министра здравоохранения, наследственность очень мало влияет на общее состояние здоровья человека — всего на 15% случаев заболевания данного профиля, в то время как остальные 85% — это влияние средовых факторов. Немаловажно и то, что 60% из них — это образ жизни человека, и только оставшиеся 15–20% остаются под влиянием микро- и макроэкологии, включая эпидемиологию, природу, климат и вред на производстве.

Добавим, что население России сократилось почти на 87 тыс. человек за минувший год. Так, по данным Росстата, опубликовавшего предварительную оценку численности населения страны, на 1 января 2019 года она составила почти 146,794 млн человек. На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146,88 млн человек. Такое серьезный демографический спад в последний раз наблюдался в 2008 году.