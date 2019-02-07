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Пагубная привычка: почему в России умирают мужчины

Скворцова назвала главную причиной смертности мужчин в России

Российский министр здравоохранения назвала причину смерти примерно 70% мужчин в РФ. По словам Вероники Скворцовой, большинство представителей мужского пола трудоспособного возраста умирают от алкоголя. При этом так называемая острая смертность от спиртных напитков уменьшилась, так как на рынке алкогольной продукции стало меньше некачественного спиртного, добавила глава ведомства.

Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Такие цифры назвала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции Вести ФМ.

«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь»,

— сказала Скворцова.

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Она также отметила, что теперь россияне стали значительно реже умирать непосредственно от самих спиртных напитков, так как изменился сам рынок: теперь там стало меньше суррогатов, которые отравляли любителей выпить.

Отметим, что меньше всего вредным привычкам подвержены жители Северного Кавказа. К таким выводам пришли составители соответствующего рейтинга (Генпрокуратура, Росстат и РИА «Новости») в декабре прошлого года.

Эксперты основывались на шести показателях, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: алкоголизм, наркомания и табакокурение. При этом учитывалось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем.

В итоге на верхних строчках списка оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.

Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции.

Замыкает рейтинг Ямало-Ненецкий и Еврейский автономные округа.

Если же говорить о мировой статистике, то китайцы чаще других народов умирают от злоупотребления алкоголем, сообщает медицинский журнал The Lancet. На втором месте находится граждане Индии. Россия замыкает эту печальную тройку: в 2016 году от злоупотребления алкоголем умерли 43 тыс. женщин и 180 тыс. мужчин.

Несмотря на то, что за последние 12 лет россияне стали меньше пить, эксперты отмечают, что главная проблема состоит в потреблении именно крепких алкогольных напитков. Как пояснил «Газете.Ru» главный специалист Института информатизации Минздрава РФ Андрей Коротаев, потребление алкоголя в Португалии приблизительно такое же, как в России, но там это идет за счет вина, а, например, в Чехии — за счет пива. В этих странах смертность от алкоголезависимых причин в разы меньше, чем в России.

Минздрав назвал перспективной мерой повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции. «Исследования показывают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно сильнее повышает риски смерти, чем слабоалкогольных. В связи с этим, а также с тем, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока на мировом фоне, особенно среди юношей, то повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции является перспективным», — заявили в пресс-службе министерства.

Также в Минздраве подчеркнули, что на данный момент ведомство прорабатывает предложения по вопросу возможного увеличения возраста, с достижением которого допускается покупка крепкой алкогольной продукции.

Ранее во время семинара по обсуждению нацпроекта «Здравоохранение» Скворцова уже приводила печальную статистику смертности россиян трудоспособного возраста. В частности, министр обращала внимание на то, что среди мужчин она в три раза выше, чем у женщин. По последним данным, сейчас этот показатель у мужчин составляет 735 случаев на 100 тыс. населения.

«У женщин этого же возраста смертность уже сейчас 230 на 100 тысяч, а хотим добиться 180», — сказала Скворцова на семинаре. Что касается мужчин, то для них целевой показатель — 530 случаев на 100 тыс. населения.

При этом главным фактором преждевременной смертности (более 80%) мужчин и женщин, по мнению министра Скворцовой, являются сосудистые патологии. По словам министра здравоохранения, наследственность очень мало влияет на общее состояние здоровья человека — всего на 15% случаев заболевания данного профиля, в то время как остальные 85% — это влияние средовых факторов. Немаловажно и то, что 60% из них — это образ жизни человека, и только оставшиеся 15–20% остаются под влиянием микро- и макроэкологии, включая эпидемиологию, природу, климат и вред на производстве.

Добавим, что население России сократилось почти на 87 тыс. человек за минувший год. Так, по данным Росстата, опубликовавшего предварительную оценку численности населения страны, на 1 января 2019 года она составила почти 146,794 млн человек. На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146,88 млн человек. Такое серьезный демографический спад в последний раз наблюдался в 2008 году.