Ограбили и зарезали: в Эквадоре погиб российский турист

В Эквадоре погиб турист из России: его ограбили и зарезали, когда он вместе с женой вышел на вечернюю прогулку по столице страны Кито. Об этом инциденте сообщил в среду корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в Эквадоре Андрей Алексеев.

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«Наш гражданин Домбровский Алексей погиб 4 февраля. Это произошло примерно в половине девятого вечера», — рассказал представитель дипломатического ведомства.

Алексей Домбровский приехал в Латинскую Америку на отдых вместе с женой – на несколько недель. Когда в среду вечером он вышел на прогулку из своего отеля, на него напали четверо грабителей и нанесли ему несколько ножевых ранений. Позже он скончался в больнице.

По словам Андрея Алексеева, полицейские приехали на место происшествия через пять-семь минут после инцидента.

Троих из четверых нападавших удалось найти по горячим следам – они уже задержаны. Четвертый, по словам представителя дипведомства, приходится родственником одному из нападавших, поэтому и он, вероятно, скоро попадет в руки правосудия.

Как сообщил ТАСС Андрей Алексеев, расследование идет полным ходом. «Эквадорская сторона активно помогает, и мы постоянно находимся на связи с супругой погибшего», — сказал он.

Трагический инцидент произошел в исторической части Кито, который патрулируют полицейские, однако его нельзя назвать благополучным. По мнению Андрея Алексеева, в последнее время в Эквадоре, в частности, в столице страны, серьезно ухудшилась криминогенная обстановка. По этой причине туристам не рекомендуют гулять в темное время суток и не брать с собой на прогулки ценные вещи, украшения или крупные суммы денег. «И нужно быть всегда начеку», — сказал представитель российского посольства.

Как сообщается на сайте консульского департамента МИД России, в Эквадоре широко распространена уличная преступность. Туристов предупреждают о карманниках, действующих в аэропорту, в портах, на вокзалах и общественных заведениях. «Не следует носить ценные вещи, документы и крупные суммы денег с собой, для этого в отелях есть сейфы. Не стоит доставать кошелек в людных местах или оставлять вещи на переднем сидении автомобиля во время остановок», — говорится в памятке для путешественников. При этом туристам советуют не посещать удаленные районы крупных городов.

В 2017 году во время отпуска в Центральной Америке – а именно, в Мексике – был ограблен и убит 84-летний турист из Швейцарии, который приехал отдыхать в курортный город Акапулько. «Относительно убийства мужчины швейцарского происхождения и ранения его супруги, произошедших сегодня (в четверг) во время попытки ограбления, генеральная прокуратура Герреро проводит расследование. Генеральный прокурор штата Хорхе де лос Сантос прибыл на место событий, чтобы возглавить соответствующее расследование», — сообщил тогда в своем твиттере координатор процесса построения мира в штате Герреро Роберто Альварес.

Как сообщало тогда РИА «Новости», в штате Герреро, где расположен один из пяти крупнейших мексиканских курортов Акапулько, наблюдается разгул преступности – это связано с тем, что на его территории действуют несколько крупных наркокартелей.

В 2017 году шокирующий случай произошел в Абхазии. Тогда в кемпинге в Гудаутском районе в результате нападения вооруженных грабителей погиб российский турист.

11 июля 2017 года две семьи туристов из Москвы, возвращаясь с рыбалки, подверглись разбойному нападению – угрожая оружием, злоумышленники в масках потребовали отдать им деньги и ценные вещи. Один из туристов, 33-летний Андрей Кабанов, оказал сопротивление – и преступники нанесли ему два ранения в область грудной клетки, от которых он впоследствии скончался в больнице. Сами грабители сбежали с места преступления, похитив семью Кабанова — жену Наталью и двоих детей, а также супругу и детей друга Андрея Кабанова — Николая Чижикова.

Сотрудникам полиции удалось освободить похищенных, однако самих грабителей задержали через несколько дней. Как оказалось это были жители Гудайтского района, два брата Адгур и Даур Джинджолия: один из преступников попал в руки правосудия 15 июля, его брат – днем позже. Как сообщали российские СМИ, один из задержанных активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания.