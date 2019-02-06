Бежать некуда: США закроют иммиграционный офис в Москве

Служба гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigrations Services, USCIS) закрывает свой офис в Москве в связи с «существенным спадом объема работы», говорится в сообщении, распространенном 6 февраля ведомством. Последний день, когда посетители смогут подать заявления об иммиграции или предоставлении убежища, — 28 февраля. 29 марта офис закроется окончательно.

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После этого срока по данным вопросам рекомендуется обращаться в отделении ведомства в греческих Афинах. Этот офис будет также обрабатывать заявления, касающиеся граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Служба иммиграции является подразделением министерства внутренней безопасности (DHS) США. Она занимается обработкой ходатайств на получение виз, гражданства и политического убежища. На сегодняшний момент у USCIS 223 офиса по всему миру, в них работают более 19 тыс. сотрудников.

Офис USCIS отвечает только за первый этап оформления иммиграционных виз или оформления статуса беженца. Туристическими или другими видами не иммиграционных виз отделение не занимается.

В задачи службы входит проверка данных потенциальных мигрантов или кандидатов на получение убежища: сотрудники удостоверяются в правдивости информации, проводят интервью и обрабатывают данные. Прошение в службу могут подать только поручители — граждане или постоянные жители США, чье присутствие необходимо для иммиграции.

«Посольство США в Москве примет на себя некоторое ограниченное количество услуг, которые ранее оказывала USCIS частным лицам, проживающим в России», — добавляется в сообщении ведомства. Речь идет о приеме форм на перевозку в Америку родственников-иностранцев резидентов США, сборе заявок на документы для возвращения в Штаты в случае утери грин-карты, а также о начальном этапе отказа от статуса постоянного жителя.

Обострение в дипломатических отношениях РФ и США началось в 2017 году, когда американская сторона сократила число работников посольства в Москве в качестве ответных мер на действия России. Записавшиеся на получение визы россияне месяцами ждали возможности попасть на собеседование в посольстве; все больше граждан РФ предпочитали проходить эту процедуру в странах ближнего зарубежья.

В марте 2018 года власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле. В ответ на это Россия закрыла генеральное консульство США в Петербурге. Также из России выслали 60 американских дипломатов.

С начала 2019 года получение американской визы осложнилось еще сильнее. Уже въезжавшим в США гражданам, которые хотят получить трехлетнюю многократную визу, теперь требуется еще раз проходить собеседование и оплачивать дополнительный сбор. Раньше по истечении срока визы достаточно было отправить соответствующие документы по почте. С 1 января же после такой процедуры кандидат может рассчитывать только на годовую визу.

Кроме того, существенно выросли и сами сборы: стоимость многократной трехлетней визы с начала года составляет $303 (был введен дополнительный сбор в размере $143 помимо действовавшего сбора в $160). В посольстве США объяснили такой шаг тем, что Россия взимает столько же денег с американских туристов для оформления визы. Там также заявили, что готовы отказаться от повышения тарифов в ответ на аналогичные действия российской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с выдачей виз США для россиян «катастрофической», а рост тарифов за оформление въездных документов в ведомстве восприняли «с крайним недоумением».

«В массовом порядке срываются поездки россиян в рамках деловых, культурных, научных, спортивных и просто дружеских связей, рвутся контакты между людьми. Это — сознательная, целенаправленная линия властей США, что не может не вызывать сожаления», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 220 тысяч граждан США. За тот же период США посетили 78,4 тыс. российских туристов.

Тем не менее, количество выданных иммиграционных виз с момента обострения российско-американских отношений до сих пор почти не изменилось. Согласно данным Госдепартамента, с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года было одобрено 3689 соответствующих заявок. Тогда как с сентября 2017 года по август 2018-го этот показатель составил 3662 визы.