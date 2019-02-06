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СИЗО не помеха: Арашуковы продают элитную квартиру

Обысканную по делу сенатора Арашукова квартиру выставили на продажу

Квартира, которая, предположительно, принадлежит задержанному сенатору Рауфу Арашукову, выставлена на продажу за 99 млн рублей. Ранее кадры из роскошного жилья опубликовал Следственный комитет РФ. Возможность приобретения роскошной жилплощади омрачается тем, что со временем на нее может претендовать «Газпром», который обвиняет сенатора и его отца в хищении газа на 31 млрд рублей.

Роскошная квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьером напоминающая место, где проходили обыски по делу арестованного сенатора Рауфа Арашукова, выставлена на продажу за 99 млн рублей. Об этом сообщается на сайте местного агентства элитной недвижимости.

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«Предлагается к продаже двухуровневая квартира площадью 260 квадратных метров с панорамными видами на акваторию реки Малой Невки, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова. Гармонично зондированное пространство: просторная кухня-гостиная с камином, четыре спальни, вместительные гардеробные, три ванных комнаты. В распоряжении жильцов круглосуточная зона ресепшн с лобби-баром, масштабный спортивно-рекреационный комплекс c тренажерным залом, солярием, массажным кабинетом, залом для тенниса, сауной и 25-метровым бассейном», — говорится в объявлении (орфография сохранена).

Все бы могло пройти гладко, если бы пользователи сети не обратили внимание на сходство между выставленными на продажу апартаментами и квартирой сенатора Арашукова, в которой не так давно проходили обыски.

Видеозаписи из нее были выложены 31 января на официальном канале СК РФ в Youtube и на данный момент набрали более 400 тыс. просмотров. На этих кадрах отчетливо видно, что интерьер ряда помещений полностью совпадает — например, одна из спален, стена которой украшена оригинальным панно в виде павлина.

По данным телеграм-канала Mash, квартиру на продажу выставили родственники сенатора. Всем, кому предложение покажется заманчивым, стоит учитывать один факт: претензии на квартиру, возможно, выскажет и «Газпром», который может потребовать ее в счет суммы на погашение украденных миллиардов.

При этом в декларации о доходах Арашукова за 2016 и 2017 год квартира такой площади не значится. Зато там указаны приусадебный участок площадью 4,5 тыс. кв. м, а также три жилых дома по 890, 438 и 148 кв. м. Помимо этого, в собственности его семьи находятся две квартиры площадью 70,9 и 115 кв. м., говорится в документе.

После ареста сенатора сотрудники правоохранительных органов провели обыски во всех помещениях, имеющих отношение к Арашуковым. Найти удалось многое: и коллекцию оружия, и золотые слитки, и крупную сумму наличных денег, сообщал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Некоторые СМИ также сообщили, что при обысках обнаружились люксовые автомобили, золотые слитки с гравировкой весом от 250 грамм до килограмма и долларовая банкнота из чистого золота. При этом в декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн рублей, а его жены — 96 тыс. рублей.

В среду также стало известно, что на допросы по делу сенатора Арашукова в Москву вызвали высокопоставленных офицеров управлений СК и МВД по Карачаево-Черкесии.

Один из них — первый замглавы управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов. Помимо него, в столицу в ближайшее время отправятся еще трое сотрудников республиканских управлений силовых структур. Среди них — начальник центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимур Бетуганов, говорит источник РБК. Именно он занимался в 2010 году расследованием убийства зампредседателя движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, в причастности к которому обвиняется Рауф Арашуков.

Кроме того, как отмечают родственники убитого Жукова, Бетуганов являлся также близким другом семьи Арашуковых. «Тимур Бетуганов был в близких отношениях с Рауфом Арашуковым. Они очень дружили, поэтому Бетуганов делал все по указке Арашукова», — говорила изданию Znak.com сестра Аслана Жукова Алла Камбиева. В доказательство семья Жуковых также предоставила фотографии совместного отдыха Арашукова, Бетуганова и Булатова.

Об аресте Арашукова стало известно 31 января — на следующий день после его громкого задержания в зале заседаний в Совете Федераций. Следствие предъявило ему обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и заказных убийствах двух человек в 2010 году. Следователи утверждают, что по его заказу был убит Аслан Жуков.

Сенатор также проходит по делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму 31 млрд рублей, фигурантами которого также стали его отец Рауль Арашуков — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», и руководители северо-кавказских энергетических предприятий Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Сообщается, что Арашуков-младший пробудет за решеткой до 30 марта. Следователи опасаются, что он может скрыться: сенатор имеет вид на жительство в ОАЭ. Арестованный сенатор, в свою очередь, от всех обвинений открещивается — по его мнению, все дело является попросту «политическим заказом». Сторона защиты обжаловала арест политика, решение об изменении меры пресечения будет принято Мосгорсудом 7 февраля.