СИЗО не помеха: Арашуковы продают элитную квартиру

Роскошная квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьером напоминающая место, где проходили обыски по делу арестованного сенатора Рауфа Арашукова, выставлена на продажу за 99 млн рублей. Об этом сообщается на сайте местного агентства элитной недвижимости.

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«Предлагается к продаже двухуровневая квартира площадью 260 квадратных метров с панорамными видами на акваторию реки Малой Невки, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного острова. Гармонично зондированное пространство: просторная кухня-гостиная с камином, четыре спальни, вместительные гардеробные, три ванных комнаты. В распоряжении жильцов круглосуточная зона ресепшн с лобби-баром, масштабный спортивно-рекреационный комплекс c тренажерным залом, солярием, массажным кабинетом, залом для тенниса, сауной и 25-метровым бассейном», — говорится в объявлении (орфография сохранена).

Все бы могло пройти гладко, если бы пользователи сети не обратили внимание на сходство между выставленными на продажу апартаментами и квартирой сенатора Арашукова, в которой не так давно проходили обыски.

Видеозаписи из нее были выложены 31 января на официальном канале СК РФ в Youtube и на данный момент набрали более 400 тыс. просмотров. На этих кадрах отчетливо видно, что интерьер ряда помещений полностью совпадает — например, одна из спален, стена которой украшена оригинальным панно в виде павлина.

По данным телеграм-канала Mash, квартиру на продажу выставили родственники сенатора. Всем, кому предложение покажется заманчивым, стоит учитывать один факт: претензии на квартиру, возможно, выскажет и «Газпром», который может потребовать ее в счет суммы на погашение украденных миллиардов.

При этом в декларации о доходах Арашукова за 2016 и 2017 год квартира такой площади не значится. Зато там указаны приусадебный участок площадью 4,5 тыс. кв. м, а также три жилых дома по 890, 438 и 148 кв. м. Помимо этого, в собственности его семьи находятся две квартиры площадью 70,9 и 115 кв. м., говорится в документе.

После ареста сенатора сотрудники правоохранительных органов провели обыски во всех помещениях, имеющих отношение к Арашуковым. Найти удалось многое: и коллекцию оружия, и золотые слитки, и крупную сумму наличных денег, сообщал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Некоторые СМИ также сообщили, что при обысках обнаружились люксовые автомобили, золотые слитки с гравировкой весом от 250 грамм до килограмма и долларовая банкнота из чистого золота. При этом в декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн рублей, а его жены — 96 тыс. рублей.

В среду также стало известно, что на допросы по делу сенатора Арашукова в Москву вызвали высокопоставленных офицеров управлений СК и МВД по Карачаево-Черкесии.

Один из них — первый замглавы управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов. Помимо него, в столицу в ближайшее время отправятся еще трое сотрудников республиканских управлений силовых структур. Среди них — начальник центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимур Бетуганов, говорит источник РБК. Именно он занимался в 2010 году расследованием убийства зампредседателя движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова, в причастности к которому обвиняется Рауф Арашуков.

Кроме того, как отмечают родственники убитого Жукова, Бетуганов являлся также близким другом семьи Арашуковых. «Тимур Бетуганов был в близких отношениях с Рауфом Арашуковым. Они очень дружили, поэтому Бетуганов делал все по указке Арашукова», — говорила изданию Znak.com сестра Аслана Жукова Алла Камбиева. В доказательство семья Жуковых также предоставила фотографии совместного отдыха Арашукова, Бетуганова и Булатова.

Об аресте Арашукова стало известно 31 января — на следующий день после его громкого задержания в зале заседаний в Совете Федераций. Следствие предъявило ему обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и заказных убийствах двух человек в 2010 году. Следователи утверждают, что по его заказу был убит Аслан Жуков.

Сенатор также проходит по делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму 31 млрд рублей, фигурантами которого также стали его отец Рауль Арашуков — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», и руководители северо-кавказских энергетических предприятий Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Сообщается, что Арашуков-младший пробудет за решеткой до 30 марта. Следователи опасаются, что он может скрыться: сенатор имеет вид на жительство в ОАЭ. Арестованный сенатор, в свою очередь, от всех обвинений открещивается — по его мнению, все дело является попросту «политическим заказом». Сторона защиты обжаловала арест политика, решение об изменении меры пресечения будет принято Мосгорсудом 7 февраля.