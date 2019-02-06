Пожар в «звездном» доме: полиция нашла дочь Башмета

Дочь Юрия Башмета Ксения, чья квартира сгорела при пожаре в центре Москвы, от полиции не скрывается. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

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«Во вторник ее опросил следователь в качестве свидетеля, от полиции она не скрывалась», — сказал собеседник агентства.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что полицейские разыскивают дочь дирижера. Отмечается, что в ночь с 3 на 4 февраля Ксения Башмет якобы устроила у себя в квартире вечеринку, во время которой и произошло возгорание.

«Хозяйка и ее гости исчезли сразу же. Они не подняли тревогу, не пытались разбудить спящих соседей — тихо свалили», — говорится в сообщении Mash.

По данным РЕН ТВ, следователи рассматривают две причины трагедии: неисправность электроприборов и неосторожное обращение с огнем.

«Квартира Ксении Башмет полностью сгорела. Ксения уже давала показания, она ничего не скрывает, но пока причину возгорания не определили», — сказал, в свою очередь, директор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко сайту kp.ru.

Напомним, что пожар в «звездном» доме на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен повышенный уровень сложность. Огонь охватил площадь размером около тысячи квадратных метров. Спасатели успели эвакуировать 42 жильцов. Ликвидация пожара заняла четыре часа. За это время с помощью капюшонов «Феникс» с горящего этажа были спасены еще шесть человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в Институт имени Склифосовского.

В результате ЧП в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами. На месте трагедии было обнаружено восемь тел погибших — в том числе двоих детей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Телеканал «Москва 24» сообщал, что пожар мог начаться в квартире дочери знаменитого дирижера. Сама же 38-летняя Ксения Башмет заявила, что ждет результатов расследования. По ее словам, на данный момент неизвестно, из-за чего возникло возгорание.

Тем не менее, по словам жильцов дома, которых цитирует газета «МК», в квартире Ксении была проведена перепланировка. Из-за нее, по словам соседей, по стенам пошли трещины, которые во время пожара помогли угарному газу проникнуть в коммунальную квартиру №48. Итог — восемь погибших.

Перепланировку, отмечали жильцы, в 2004 году сделал американец Джеффри Свитбаум. Однако, по данным Мосжилинспекции, она была согласована управой Пресненского района. Сам же Свитбаум, продавший квартиру семье Башмета пять лет назад, заявил, что стены были снесены еще до приобретения им недвижимости.

«До моей покупки она использовалась как художественная галерея», — пояснил он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Иностранец отметил, что впоследствии он делал лишь небольшой косметический ремонт, который был проведен с необходимым разрешением.

Известно, что квартира Ксении Башмет сгорела полностью — она и ее сын не пострадали. «Няня сказала: «Там что-то оранжевое мерцает». Выглянули, а уже задымление бешеное. Она [дочь дирижера] вообще не уверена, что это у нее началось. Она говорит, что это вообще кошмар какой-то, какие-то хлопки, все падало, огонь сумасшедший», — так события ночи 4 февраля описал ее отец.

По словам гендиректора «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко, дирижер плохо себя чувствует после произошедшего.

«Поднялось давление. Слава богу, дочка, внуки — все живы. Он приносит свои соболезнования тем людям, которые пострадали при пожаре», — заявил Гринченко журналистам.

Он отметил, что огонь уничтожил рояль Ксении Башмет, а также редкие ноты концерта лезгинского композитора Готфрида Гасанова. «Ксюша вчера давала показания, она ничего не скрывает. <...> Квартира и инструменты не были застрахованы. От чего случился пожар, пока никто дать ответ не может, этим занимаются профессиональные люди последние двое суток. Все что могу сказать, в квартире у Ксении сразу полыхнуло сильно, огонь пришел большой и в миг», — пояснил Гринченко.

«Звездный» дом на Никитском бульваре, располагающийся в 1,8 км от Кремля, был построен в 1913 году для сотрудников Московской конторы Государственного банка. В доме семь этажей, 119 квартир и четыре подъезда. Также там есть два пассажирских лифта. В разное время там проживали авиаконструктор Наум Черняков, литературный критик Давид Тальников и политик Доминик Ефремов. Согласно информации из открытых источников, квартира площадью 123 кв. м в этом доме стоит порядка $1,3 млн (около 85 млн рублей, — «Газета.Ru»).