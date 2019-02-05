На связи: телефонные террористы кошмарят москвичей

Более сотни объектов и порядка 50 тыс. человек были эвакуированы в Москве после анонимных сообщений о минировании. Телефонные террористы атаковали школы, университеты, музеи, торговые комплексы и бизнес-центры.

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Как сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, на телефоны правоохранителей за 5 февраля поступило свыше 260 звонков о якобы заложенных на различных объектах бомбах. Собеседник агентства отметил, что сигналы о минировании поступали с телефонов и IP-адресов зарубежных стран — в том числе Украины.

Фоторепортаж: Массовая эвакуация в Москве __is_photorep_included12165619: 1

Утром были эвакуированы столичные школы №2121, №498, №1228. Учеников и сотрудников учебного заведения перевели в безопасное место. Занятия при этом были отменены. «На четвертом уроке (это была физкультура) объявили тревогу. Мы, ничего не подозревая, как обычно оделись, выбежали на улицу, и тут началось самое интересное. Обычно при эвакуации уже через 5-7 минут нас запускали в школу, сегодня же все пошло иначе. Нас отправили в ДК, а в школе, к сожалению, остались все наши вещи», — написал в соцсетях учащийся одной из этих школ.

Злоумышленники также прервали занятия в ряде столичных университетов. Так,

эвакуация прошла в МГТУ им.Баумана, РАНХиГС, РГГУ, МГГУ, Институте русского языка им. Пушкина, Университете физкультуры, ГИТР, а также в Финансовом университете. В РГГУ досталось не только учебному корпусу, но и зданию общежития.

Студентам пришлось несколько часов простоять на улице, ожидая, когда проверка закончится. «Новости новостями, но когда сам теряешь из-за этого кучу времени и нервов... ужасно раздражена!!! Более двух часов на улице — и лично я не дождалась, чем это кончится», — поделилась эмоциями одна из студенток учебного заведения.

Из-за эвакуация также была прервана работа Музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Кроме того, от действий злоумышленников пострадали десятки торговых центров Москвы. Среди эвакуированных — ЦУМ, «Интер-Север», «Водный», «Невский причал», «Варшавская плаза», «Облака», «Колумбус» и «Калита».

Посетительница последнего рассказала «Газете.Ru», как она вместе с дочерью застала оперативные мероприятия. «Финальные титры, мы с дочкой еще в кинозале, вдруг заходит девушка-работница кинотеатра и просит срочно уйти. Я не поняла зачем, но мы вышли. Потом стало ясно, что эвакуируют всех — люди медленно, но достаточно организованно спускались вниз по эскалаторам. Продавцы выгоняли людей из магазинов и закрывали их. В целом все прошло быстро и на удивление тихо. Никакой сигнализации, громкого рупора», — сообщила москвичка Елена Платонова.

Письма и звонки с угрозами минирования во вторник также поступили в десятки учреждений и организаций Московской области. Только в Королеве были эвакуированы два стадиона и несколько торговых центров. Прервать работу пришлось и сотрудникам Дома правительства Подмосковья, расположенного в Красногорске.

Как сообщал источник ТАСС в экстренных службах,

%письма о якобы заложенных в зданиях бомбах поступили на почты столичных учреждений с иностранных IP-адресов — в том числе украинских.

Тем не менее, отмечает профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло, вычислить злоумышленников крайне сложно, так как они используют специальное программное обеспечение, скрывающее настоящие телефонные номера и IP-адреса.

«Звонят через анонимайзеры, и поэтому у них высвечиваются зарубежные номера или IP-адреса — например, украинские. Достаточно часто определяются, например, бельгийские номера, французские, немецкие», — заявил эксперт в разговоре с РИА «Новости».

Это не первая за неделю волна телефонного терроризма в Москве. 31 января силовики эвакуировали более 7 тыс. человек из столичных ТЦ и кинотеатров. Под удар попали торговые комплексы «Ереван Плаза», «Европарк», «Рио», а также кинотеатры сети «Синема Стар». В тот же день десятки объектов были «заминированы» и в других российских городах — Костроме, Санкт-Петербурге, Тамбове, Вологде и Ярославле. Ни в одном из случаев угроза взрыва подтверждена не была.

Самые масштабные эвакуации из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях бомбах были зафиксированы в России в сентябре 2017 года. Волна телефонного терроризма тогда охватила 75 из 85 субъектов страны. Только в Москве в правоохранительные органы поступило более 600 звонков с угрозами. Ущерб от «минирований» в столице составил 150 млн рублей — таковы данные ФСБ. Всего по стране были эвакуированы 2 млн человек из тысяч ТЦ, вокзалов и других объектов. Тем не менее, ни в одном случае угроза взрывов подтверждена не была.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние ложные сообщения о «минировании» в регионах, выразил надежду, что спецслужбы вычислят всех злоумышленников. «Это уже не первый день происходит. Подобные волны, к сожалению, имели место и в прошлом. Это наказуемое деяние, спецслужбы работают над этим. Нужно выразить надежду, что будет раскрыто, кто стоит за этими провокационными действиями», — заявил он журналистам.

«Газета.Ru» отправила запрос в МВД по поводу хода расследования дел о «минированиях» в России в 2017 и этом году. В ведомстве не смогли предоставить оперативный ответ.